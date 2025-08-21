Smart Lot EA
- Uzman Danışmanlar
- Leon Andreas Gleisberg
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 5
Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4.
Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management.
Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen.
Dank Trailing Stop, Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen.
✅ Automatisches Risiko-Management basierend auf Kontogröße
✅ Begrenzung täglicher Verluste zur Risikokontrolle
-
Slippage – maximale Abweichung in Pips beim Orderausführen
-
MagicNumber – eindeutige Kennung für die Trades des Bots
-
MaxRiskPercent – prozentuales Risiko pro Trade (z. B. 2 %)
-
MaxSL_Pips – maximaler Stop-Loss in Pips
-
TS_Start – ab welchem Gewinn (in Pips) der Trailing Stop aktiviert wird
-
TS_Step – Abstand des Trailing Stops in Pips
-
MinBodyPips – minimale Kerzengröße (in Pips) für gültige Signale
-
ATR_Filter – zusätzlicher Volatilitätsfilter über ATR-Indikator
-
LossLimit – maximale Verlustanzahl pro Tag
-
PauseMinutes – Handelsstopp nach Verlust (Cooldown-Phase)
🚀 Vorteile
-
Automatisierter Handel auf Basis klarer Marktlogik (Candle Flip)
-
Dynamische Lotberechnung je nach Kontogröße → keine Überhebelung
-
Eingebaute Verlustbegrenzung pro Tag
-
Anpassbar für jedes Symbol & Timeframe
-
Einfache Installation, sofort einsatzbereit
📌 Empfehlung
-
Empfohlene Paare: XAUUSD
-
Empfohlener Timeframe: M30
-
Mindesteinlage: 200 USD (oder entsprechend bei Cent-Accounts)