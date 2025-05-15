Opening Range Breakouts

Açılış Aralığı Kopuşları Göstergesi, ICT (İç Çember Tüccarı), Akıllı Para Kavramları (SMC) ve hacim veya emir akışına dayalı stratejiler gibi kurumsal ticaret kavramlarını takip eden tüccarlar için tasarlanmış bir oturum tabanlı ticaret aracıdır. Bu gösterge, tüccarların başlıca küresel Forex seansları boyunca potansiyel likidite süpürmelerini, kopuş bölgelerini, sahte çıkışları ve önemli günlük seviyeleri belirlemelerine olanak tanıyan temel oturum açılış aralıklarını çizer.

Bu strateji , her oturum açılışını izleyen ve yatırımcıların piyasa yapıcı niyetlerini, kısa vadeli eğilimi ve gün içi yön hareketini belirlemelerine yardımcı olan önceden tanımlanmış bir zaman kutusu olan Açılış Aralığı kavramına dayanmaktadır. Aralığın en yüksek ve en düşük seviyelerini işaretleyerek ve bu seviyeleri genişleterek, gösterge görsel olarak Akıllı Para Çıkışlarını , oturum süpürmelerini , yanlış çıkışları , Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler) ve aralık genişlemelerini izlemeye yardımcı olur.

Araç, dört önemli oturum tabanlı zaman kutusunu vurgular:

Londra Açılış Aralığı Kırılımı (07:00–08:00 GMT) : Genellikle en oynak seans olarak kabul edilen Londra ORB, Londra seansı açılışında ilk aralık genişlemesini ve likidite kapmalarını yakalamak için olmazsa olmazdır. Tuzaktaki tüccarları , devam eden kırılmaları veya erken yanlış hareketleri belirlemek için bir temel görevi görür.

New York Açılış Aralığı Kırılması (13:00–14:00 GMT) : Gün içi geri dönüşleri , kırıcı blokları ve New York seansına likidite koşularını tespit etmek için kritik olan bu aralık, kurumsal emir akışıyla uyum sağlamayı hedefleyen tüccarları destekler. Londra kapanışından önce Akıllı Para geri dönüşlerine ilişkin önemli bir içgörü sunar ve öğleden sonraki aralık konsolidasyonları için yapı sağlar.

Tokyo Açılış Aralığı Kopuş (00:00–01:00 GMT) : Sık sık göz ardı edilmesine rağmen, Tokyo ORB, daha sonra Londra kopuş kurulumlarını besleyebilen Asya seansı likidite süpürmelerini tespit etmede hayati bir rol oynar. Bu zaman aralığı, erken hacim birikimi tarafından oluşturulan destek/direnç tuzaklarını belirlemeye yardımcı olur.

Gece Yarısı Açılış Aralığı (00:00–01:00 GMT) : Piyasa yapıcı aralık çapası olarak kullanılan Gece Yarısı OR, günlük yapının başlangıcını tanımlar. Günlük önyargı haritalamasını , ilk likidite avlarını ve Asya-Londra çapraz kurulumlarının hizalanmasını destekler.

Her oturum zaman kutusu, Sunucu tabanlı başlangıç ve bitiş zamanlarına göre özelleştirilebilir ve grafikte bir kutu olarak görsel olarak çizilir ve tarama tespiti için genişletilmiş yüksek/düşük seviyeler bulunur. Bu seviyeler , kopuş stratejileri , giriş onayı ve likidite avı tepki bölgeleri için referans noktaları olarak hizmet eder.





Bu araç şunlar için idealdir:



Oturum bazlı giriş modelleri kullanan BT ve Akıllı Para yatırımcıları

Kurumsal likiditeyi , emir bloklarını ve adil değer boşluklarını izleyen tüccarlar

Gün içi Forex yatırımcıları Londra ve New York volatilite pencerelerine odaklandı

Kurulumlarının bir parçası olarak Killzone'ları , başlangıç bakiyesini veya açılış aralığı kopuşlarını kullanan tüccarlar

Likidite teşviklerini , piyasa yapısı değişimlerini ve önyargı değişimlerini takip edenler

Temel Özellikler:



Londra, New York, Tokyo ve Gece Yarısı seanslarındaki kopuşları tespit eder

Gerçek zamanlı oturum kutuları , yüksek/düşük seviyeler ve aralık tarama uyarıları çizer

Oturum dinamiklerine göre potansiyel yükseliş/düşüş kırılma bölgelerini vurgular

FVG'lerin (Adil Değer Boşlukları) tespitini destekler ve boşluk doldurma yüzdesini görüntüler

Renk temaları, yazı tipi boyutu ve işaretleyici sembolleri dahil olmak üzere tam görsel özelleştirme sunar

Düşük gecikmeli günlük analiz için optimize edildi



Ticaret Stratejisi ve Kullanım Örneği:



Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisi, yatırımcının genellikle piyasa açıldıktan sonraki ilk saat olan önemli seans zaman kutusunu tanımlamasıyla başlar. Bu aralığın en yüksek ve en düşük seviyeleri likidite referans noktaları olarak kullanılır. Piyasa genellikle bir likidite avı , sahte kopuş veya aralık devamı gerçekleştirmeden önce bu aralık içinde konsolide olur.



Nelere dikkat etmelisiniz:

Yüksek veya düşük seviyelerin ardından gelen ve potansiyel bir geri dönüşü veya ters yönde girişi işaret eden bir reddi izleyin

Momentum girişleri için hacim onayı veya fiyat yer değiştirmesi ile kırılmaları arayın

Breakout seviyelerini , kırıcı bloklar , FVG'ler ve emir bloğu reaksiyonları gibi Akıllı Para kavramlarıyla birleştirin

İlk bakiye değişimlerini , önyargı belirlemeyi ve likidite teşvik tuzaklarını ölçmek için oturum aralığını kullanın

Giriş ve Çıkış:

Fiyat aralığı kırdıktan ve bir yer değiştirme mumu veya likidite tarama reaksiyonu ile yönü doğruladıktan sonra girin

Karşıt likidite bölgelerinde, seansın en yüksek/en düşük seviyelerinde veya adil değer açığı doldurulduktan sonra çıkış yapın

Seans aralığının hemen dışında veya önceki salınım zirvelerine/düşüklerine dayalı olarak zararı durdur emrini kullanın



En uygun çiftler:



Bu gösterge EURUSD, GBPUSD, USDJPY ve USDCAD gibi büyük Forex çiftlerinde iyi performans gösterir. Bu çiftler, küresel oturum açılışları etrafında öngörülebilir oynaklık sergiler ve genellikle kurumsal likidite sağlayıcıları tarafından hedef alınır.



Ek Notlar:



Araç, broker sunucu zamanıyla senkronize olur.

Oturum tamamlandıktan sonra gösterge yeniden çizilmiyor

Gün içi ticaret için tasarlanmıştır ancak scalping, swing ticareti ve aralık ticareti kurulumlarında da kullanışlıdır



Bu gösterge, kurumsal yatırımcıların önemli zaman dilimleri boyunca likiditeyi nasıl manipüle ettiğini görselleştirmeye yardımcı olur ve aralık teorisi , SMC , piyasa yapıcı modelleri ve hacim profili tepkilerini kullanarak günlük fiyat hareketini haritalamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

İşlem stratejinizi zaman bazlı likidite haritalamasının , piyasa yapısı değişimlerinin ve seans odaklı fiyat davranışının temel mantığıyla uyumlu hale getirmek için Açılış Aralığı Kırılma Göstergesini kullanın.



