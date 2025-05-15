Opening Range Breakouts

Açılış Aralığı Kopuşları Göstergesi, ICT (İç Çember Tüccarı), Akıllı Para Kavramları (SMC) ve hacim veya emir akışına dayalı stratejiler gibi kurumsal ticaret kavramlarını takip eden tüccarlar için tasarlanmış bir oturum tabanlı ticaret aracıdır. Bu gösterge, tüccarların başlıca küresel Forex seansları boyunca potansiyel likidite süpürmelerini, kopuş bölgelerini, sahte çıkışları ve önemli günlük seviyeleri belirlemelerine olanak tanıyan temel oturum açılış aralıklarını çizer.

Bu strateji , her oturum açılışını izleyen ve yatırımcıların piyasa yapıcı niyetlerini, kısa vadeli eğilimi ve gün içi yön hareketini belirlemelerine yardımcı olan önceden tanımlanmış bir zaman kutusu olan Açılış Aralığı kavramına dayanmaktadır. Aralığın en yüksek ve en düşük seviyelerini işaretleyerek ve bu seviyeleri genişleterek, gösterge görsel olarak Akıllı Para Çıkışlarını , oturum süpürmelerini , yanlış çıkışları , Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler) ve aralık genişlemelerini izlemeye yardımcı olur.

Araç, dört önemli oturum tabanlı zaman kutusunu vurgular:

  • Londra Açılış Aralığı Kırılımı (07:00–08:00 GMT) : Genellikle en oynak seans olarak kabul edilen Londra ORB, Londra seansı açılışında ilk aralık genişlemesini ve likidite kapmalarını yakalamak için olmazsa olmazdır. Tuzaktaki tüccarları , devam eden kırılmaları veya erken yanlış hareketleri belirlemek için bir temel görevi görür.

  • New York Açılış Aralığı Kırılması (13:00–14:00 GMT) : Gün içi geri dönüşleri , kırıcı blokları ve New York seansına likidite koşularını tespit etmek için kritik olan bu aralık, kurumsal emir akışıyla uyum sağlamayı hedefleyen tüccarları destekler. Londra kapanışından önce Akıllı Para geri dönüşlerine ilişkin önemli bir içgörü sunar ve öğleden sonraki aralık konsolidasyonları için yapı sağlar.

  • Tokyo Açılış Aralığı Kopuş (00:00–01:00 GMT) : Sık sık göz ardı edilmesine rağmen, Tokyo ORB, daha sonra Londra kopuş kurulumlarını besleyebilen Asya seansı likidite süpürmelerini tespit etmede hayati bir rol oynar. Bu zaman aralığı, erken hacim birikimi tarafından oluşturulan destek/direnç tuzaklarını belirlemeye yardımcı olur.

  • Gece Yarısı Açılış Aralığı (00:00–01:00 GMT) : Piyasa yapıcı aralık çapası olarak kullanılan Gece Yarısı OR, günlük yapının başlangıcını tanımlar. Günlük önyargı haritalamasını , ilk likidite avlarını ve Asya-Londra çapraz kurulumlarının hizalanmasını destekler.

Her oturum zaman kutusu, Sunucu tabanlı başlangıç ve bitiş zamanlarına göre özelleştirilebilir ve grafikte bir kutu olarak görsel olarak çizilir ve tarama tespiti için genişletilmiş yüksek/düşük seviyeler bulunur. Bu seviyeler , kopuş stratejileri , giriş onayı ve likidite avı tepki bölgeleri için referans noktaları olarak hizmet eder.

Bu araç şunlar için idealdir:

  • Oturum bazlı giriş modelleri kullanan BT ve Akıllı Para yatırımcıları

  • Kurumsal likiditeyi , emir bloklarını ve adil değer boşluklarını izleyen tüccarlar

  • Gün içi Forex yatırımcıları Londra ve New York volatilite pencerelerine odaklandı

  • Kurulumlarının bir parçası olarak Killzone'ları , başlangıç bakiyesini veya açılış aralığı kopuşlarını kullanan tüccarlar

  • Likidite teşviklerini , piyasa yapısı değişimlerini ve önyargı değişimlerini takip edenler

Temel Özellikler:

  • Londra, New York, Tokyo ve Gece Yarısı seanslarındaki kopuşları tespit eder

  • Gerçek zamanlı oturum kutuları , yüksek/düşük seviyeler ve aralık tarama uyarıları çizer

  • Oturum dinamiklerine göre potansiyel yükseliş/düşüş kırılma bölgelerini vurgular

  • FVG'lerin (Adil Değer Boşlukları) tespitini destekler ve boşluk doldurma yüzdesini görüntüler

  • Renk temaları, yazı tipi boyutu ve işaretleyici sembolleri dahil olmak üzere tam görsel özelleştirme sunar

  • Düşük gecikmeli günlük analiz için optimize edildi


Ticaret Stratejisi ve Kullanım Örneği:

Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisi, yatırımcının genellikle piyasa açıldıktan sonraki ilk saat olan önemli seans zaman kutusunu tanımlamasıyla başlar. Bu aralığın en yüksek ve en düşük seviyeleri likidite referans noktaları olarak kullanılır. Piyasa genellikle bir likidite avı , sahte kopuş veya aralık devamı gerçekleştirmeden önce bu aralık içinde konsolide olur.


Nelere dikkat etmelisiniz:

  • Yüksek veya düşük seviyelerin ardından gelen ve potansiyel bir geri dönüşü veya ters yönde girişi işaret eden bir reddi izleyin

  • Momentum girişleri için hacim onayı veya fiyat yer değiştirmesi ile kırılmaları arayın

  • Breakout seviyelerini , kırıcı bloklar , FVG'ler ve emir bloğu reaksiyonları gibi Akıllı Para kavramlarıyla birleştirin

  • İlk bakiye değişimlerini , önyargı belirlemeyi ve likidite teşvik tuzaklarını ölçmek için oturum aralığını kullanın

Giriş ve Çıkış:

  • Fiyat aralığı kırdıktan ve bir yer değiştirme mumu veya likidite tarama reaksiyonu ile yönü doğruladıktan sonra girin

  • Karşıt likidite bölgelerinde, seansın en yüksek/en düşük seviyelerinde veya adil değer açığı doldurulduktan sonra çıkış yapın

  • Seans aralığının hemen dışında veya önceki salınım zirvelerine/düşüklerine dayalı olarak zararı durdur emrini kullanın


En uygun çiftler:

Bu gösterge EURUSD, GBPUSD, USDJPY ve USDCAD gibi büyük Forex çiftlerinde iyi performans gösterir. Bu çiftler, küresel oturum açılışları etrafında öngörülebilir oynaklık sergiler ve genellikle kurumsal likidite sağlayıcıları tarafından hedef alınır.


Ek Notlar:

  • Araç, broker sunucu zamanıyla senkronize olur.

  • Oturum tamamlandıktan sonra gösterge yeniden çizilmiyor

  • Gün içi ticaret için tasarlanmıştır ancak scalping, swing ticareti ve aralık ticareti kurulumlarında da kullanışlıdır


Bu gösterge, kurumsal yatırımcıların önemli zaman dilimleri boyunca likiditeyi nasıl manipüle ettiğini görselleştirmeye yardımcı olur ve aralık teorisi , SMC , piyasa yapıcı modelleri ve hacim profili tepkilerini kullanarak günlük fiyat hareketini haritalamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

İşlem stratejinizi zaman bazlı likidite haritalamasının , piyasa yapısı değişimlerinin ve seans odaklı fiyat davranışının temel mantığıyla uyumlu hale getirmek için Açılış Aralığı Kırılma Göstergesini kullanın.


Önerilen ürünler
Gann Swing Method calculations
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
WD Gann Swing Trading & Market Calculation Mathematics: Decoding the Master's Geometric Approach to Market Prediction Introduction William Delbert Gann (1878-1955) stands as one of the most enigmatic and successful traders in financial history, developing a sophisticated mathematical framework that combined geometry, astronomy, and natural law to predict market movements. His theory was based upon natural geometric shapes and ancient mathematics. Gann theory states that the patterns and angles o
Trend Rever
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
The Trend Rever indicator uses two lines of different colors to display buy or sell signals. The first of these lines is red and the second is blue. When changing the color of the lines, an arrow is also displayed, which indicates which deal to open, buy or sell. A simple but effective system for determining the Forex trend. The algorithm takes into account the measurement of prices, and this method also focuses on the measurement of each of the price drops - which gives more detailed informati
Indicators 14 in 1
Makarii Gubaydullin
5 (1)
Göstergeler
Kolay işlem için 14 gösterge ve yardımcı araç Bu yardımcı program, trader'ın belirli eylemleri için yararlı olabilecek 14 ek araç içerir,   böylece işlem sürecini basitleştirir ve hızlandırır. Benim  #1 Trade Manager 'ıma göz atın: 66+ özellik ve gösterge içerir  |   Bana ulaşın  sorularınız varsa Farklı monitör çözünürlükleri nedeniyle, bazı kullanıcılar etiketlerin üst üste göründüğünü veya çok küçük olduğunu fark edebilir. Bu sorunu yaşarsanız, yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz: giriş değişken
VWAP Indicator MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Göstergeler
Description : VWAP (Volume-Weighted Average Price) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon. It is a measure of the average price at which pair is traded over the trading horizon. Read More. All Symbols and All Timeframes are supported. Indicator Inputs :     VWAP Mode : Mode of VWAP Calculation. Options can be selected : Single,Session,Daily,Weekly,Monthly     Volumes : Real Volumes,Tick Volumes     Price Type : Used price for calculating.
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Göstergeler
Simple QM Pattern is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential reversals by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes dynamic
FREE
Rhino NW
Sergei Shishaev
Göstergeler
Нестандартный индикатор определения текущего тренда. Альтернативный подход к определению текущей рыночной тенденции. В основе лежит уникальный алгоритм. Не используются   скользящие средние , осцилляторы , супер-тренды и прочие стандартные индикаторы. Для таймфреймов:   от M15 до D1 . Для стилей торговли:  интрадэй, свинг, долгосрок . Может стать готовой торговой стратегией совместно с любым канальным индикатором. Например таким, как индикатор   "Snake" . Внимание! Это индикатор, а не советник,
Brilliant Harmonic Patterns
Mohamed Sabry
Göstergeler
This indicator is meant for Harmonic Traders, it helps them in identifying the formed patterns by analyzing the market past data, looking for Harmonic Patterns. The Patterns that this indicator can detect are: AB=CD Butterfly Gartely Crab Bat The indicator shows the following: The completed pattern, with the critical zone highlighted in Gray box The suggested 3 take profit levels (in green) The Suggested Stop Loss level (in Red) The formed pattern ratios can be checked by hovering the mouse on t
Volumes Alert Push Mail
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The "Volumes Alert Push Mail" is an indicator for the MetaTrader 4, which is based on the standard Volumes indicator with functions for generating alerts, sending messages to email and mobile terminals. Advantages of the "Volumes Alert Push Mail" indicator Highly customizable visualization. Receiving signals in any way possible: emails, push-notifications and alerts. Free technical support from the developer. Parameters Volume - indicator value for sending the messages. Bar - the setting accep
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Göstergeler
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Forex Volume, bir döviz çiftinin alım ve satım hacmini renkli histogram şeklinde gösterir. Hacim, bir varlık üzerindeki alım ve satım işlemlerinden oluşur. Forex piyasasında: Eğer alım hacmi, satım hacminden büyükse döviz çiftinin fiyatı yükselir. Eğer satım hacmi, alım hacminden büyükse döviz çiftinin fiyatı düşer. Özellikler İşlemleri, tick hacim verilerini kullanarak doğrulayarak kötü işlemlerden kaçının. Piyasadaki büyük oyuncuların yönünde işlem yapmanıza yardımcı olur. Tüm Metatrader u
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Göstergeler
TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar. * Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır * Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN * Yapılandırılabilir harici değişkenler:   * TimeFrame – hesaplama periyodu   * HalfLength – ortalamanın y
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Buy Sell Storm Professional indicator for trading on financial markets, designed for   MT5 platform . Trading on the indicator is very simple,   Blue arrow to buy ,   Red arrow to sell. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 The indicator does not redraw and does not change its values. ( see the video of the EA on the indicator). In the default settings the   Period   parameter is set to - 1 You can change this parameter for more accurate signals. If you have any
Engulfing Scanner
Pro-Berza
Göstergeler
This indicator was created to spot potential reversals in the market. It will help you find the edge while trading which is required to be profitable. The indicator does what its good at, processing data objectively and presents you with the results once a new setup has been formed. It can send you a notification or email and such, so you are not required to follow the market every move. This, coupled with the edge it gives, give you the time and rest to take the appropriate action. The Engulfi
Volume Trend Navigators
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
**Volume Trend Navigator** is a modern volume-based trend indicator that spots when market momentum is accelerating or fading by analyzing volume and recent price swings over three bars: * **Bullish acceleration**: Draws an ↑ arrow when the current bar’s volume exceeds that of the two preceding bars **and** price closes above the previous bar’s high—signaling a strengthened up-trend. * **Bearish acceleration**: Draws a ↓ arrow when the current bar’s volume exceeds that of the two preceding bar
No Repaint Bext
Andrey Kozak
Göstergeler
No Repaint Bext is a ready-made trading system. Shows when to open and when to close trades, as well as in which direction. Every time a green arrow appears, you need to open a buy trade. Close all buy trades when a red arrow appears. The same goes for the opposite direction, every time a red arrow appears, open sell trades and close them all when a green arrow appears. We use the M5 timeframe for trading. You can trade on any cozy pair. This indicator does not repaint and practically does not
PX Trend
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
PX Trend is a technical indicator that mathematically transforms the price of a currency pair in the form of signaling arrows on the chart, it is used to predict the direction of the market movement. This tool is basic for the interpretation of the parameters of the graphs in technical analysis. PX Trend refers to an arrow indicator Forex - a tool that gives unambiguous signals to buy or sell currencies using arrows. An arrow directed upwards recommends buying, downward - selling. The indicato
Market Profile Volume Relative Accumulation
Sergey Efimenko
5 (2)
Göstergeler
Bu göstergenin benzersizliği, hacim hesaplama algoritmasında yatmaktadır: birikim, günün başlangıcına bakılmaksızın doğrudan seçilen dönem için gerçekleşir. Son çubuklar hesaplamanın dışında tutulabilir, bu durumda mevcut veriler daha önce oluşturulan önemli seviyeler (hacimler) üzerinde daha az etkiye sahip olacaktır. Daha doğru bir hesaplama için varsayılan olarak M1 grafiğindeki veriler kullanılır. Fiyat hacimlerinin dağıtım adımı düzenlenir. Varsayılan olarak, ekranın sağ sınırı, analiz için
Qv2 Stdev
Joao Marcilio
Göstergeler
Qv² Stdev is indicator developed based on standard deviation of prices and trading volume. Buy signals are indicated by arrows up. Sell signals are indicated by arrows down. An important detail is that the Qv² Volume has two bands, an upper and a lower, both of which serve as a target for take profit. It is recommended to use it in H1 Can be used in all pairs (I use in Gold). Good Business, in the trending market To find out some more about my work please click here
Dynamic Grid Pro
Jhonnathan Coelho Dos Santos
Göstergeler
Uyarlanabilirliğin hassasiyetle buluştuğu bir ticaret ortamına dalın. Dynamic Grid Pro v1.7, piyasaya yaklaşımınızı iyileştirmek için tasarlanmış bir araç paketi sunar. Bu sistem, sürekli değişen piyasa koşullarına yanıt olarak ızgara parametrelerini dinamik olarak ayarlayan ızgara ticaret stratejilerinin yürütülmesi için esnek bir çerçeve sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Temel işlevselliği, ızgara seviyelerini oynaklığa ve fiyat hareketlerine göre dinamik olarak ayarlama yeteneğinde yatmakt
Advanced Moving Average Crossover Scanner
FXsolutions
4.75 (4)
Göstergeler
This scanner shows the trend values based on crossovers of two moving averages for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 You have many possibilities to use the scanner. Here are two examples: With this scanner you can trade a top-down approach easily. If two higher ti
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Göstergeler
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Cloud Power
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Implementation of indication of trend movement with moments for potential stops in the Cloud Power indicator. The transition to the shadow warns of a possible reversal. The entry of the price inside the shadow speaks of a flat movement. The indicator tracks the market trend with unmatched reliability, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Simple, visual and efficient use. The indicator does not redraw and does not lag. It can be easily used as an independent t
Retracement Pip Catcher
Christopher Graham Parish
Göstergeler
!! FLASH SALE !!   Over 80% off !!     For ONE week only. Now only $47 - normally $297! >>>      Ends on 30 June 2023 - Don't miss it! Buy and Sell Arrows when price is about to retrace. It Also Sends Alerts – On MT4 To Your Phone To Your Email Does not repaint. Works ony any pair, any timeframe. 10 Activations allowed so you are free from limitations See an example of alerts from today (23 May 2020) using this and 2 more of my indicators  here . MT5 Version here . Spreads from 0.1pip RAW
AIS Discrete Hartley Transform
Aleksej Poljakov
Göstergeler
Bu gösterge, ayrık Hartley dönüşümüne dayanmaktadır. Bu dönüşümü kullanmak, finansal zaman serilerini işlerken farklı yaklaşımlar uygulamanıza olanak tanır. Bu göstergenin ayırt edici bir özelliği, okumalarının grafikteki bir noktaya değil, gösterge döneminin tüm noktalarına atıfta bulunmasıdır. Bir zaman serisini işlerken gösterge, zaman serisinin çeşitli öğelerini seçmenize olanak tanır. İlk filtreleme olasılığı bu yaklaşım üzerine kuruludur - tüm gereksiz yüksek frekanslı bileşenler basitçe
Trend for Neuro
Ivan Simonika
Göstergeler
The trader uses the Trend for Neuro indicator to determine the market situation. This is a trending algorithm that is convenient to download, install and use. The algorithm with acceptable accuracy generates input signals and output levels. Strategy for trend trading, filtering and all the necessary functions built into one tool! By launching the indicator, the user will see only two types of arrows that can change color to blue during an uptrend, to red during a downtrend there is no uncertaint
BoxProfile MT4
Evgeny Shevtsov
4.92 (12)
Göstergeler
The indicator displays volume profiles based on the nesting principle. Profiles periods are pre-set so that each subsequent profile has a length twice as long as the length of the previous profile. In addition to profiles, the indicator displays volume clusters sorted by color, depending on the volume they contain. Indicator operation features The indicator works on typical timeframes from M5 to MN, but for calculations uses historical data from smaller timeframes: M1 - for timeframes from M5
FREE
Delta AG
Yurij Kozhevnikov
Göstergeler
The difference between the arithmetic and geometric means at the specified range. Since the greater is the difference between the values, the greater the resulting figure is, actually the indicator shows volatility fluctuations. The arithmetic mean of a certain number of values ​​is the sum of the values ​​divided by their number. The geometric mean is the root of the power of the number of values ​​extracted from the product of these values. If all values ​​are equal, the arithmetic mean and th
Current Candle Close above TL Alert
Chen Yau Weng
Göstergeler
This is just a simple indicator that show Alert when the Current candle Close Above the Trendline. Previous candle do not affect the Alert.  The indicator is tied to the Trendline so if the Trendline is accidentally deleted, the Alert will not work. The indicator will draw another Trendline if the current Trendline is deleted.  Removing the indicator will removed the Trendline. There are 4 type of Alert to set: Popup Alert, Signal Alert, Push Notification, Comment.
FREE
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.67 (3)
Göstergeler
SKAN   This indicator helps you to scan all symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend with alerts. It works on five most effective indicators which are used by most of traders for trading: Moving Average Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD It calculates two bars for scanning. When box colour changes to coral or royal blue colour, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alert on screen. When it changes to royal blue, it
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (142)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.7 (10)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son harmonik kalıpları gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz / MT5 sürümü . Ücretsiz Gösterge: Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol : seçilen semboller görünecektir Trend: yükseliş veya düşüş Pattern : desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry : giriş fiyatı SL: zararı durdur fiyatı TP1: 1. kar alma fiyatı TP2: 2. kar alma fiyatı TP3: 3. kar alma fiyatı
Modified TTM Squeeze Indicator
Libertas LLC
Göstergeler
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Modified TTM Squeeze Indicator is a modifica
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
Official release price is 65$ ,only for the first 10 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
Göstergeler
Tek bir sistemde trend ve arıza seviyelerinin kombinasyonu. Gelişmiş bir gösterge algoritması piyasa gürültüsünü filtreler, trendi, giriş noktalarını ve olası çıkış seviyelerini belirler. Gösterge sinyalleri, sinyal geçmişinin etkinliğini gösteren en uygun araçları seçmenize izin veren istatistiksel bir modüle kaydedilir. Gösterge Kâr Al ve Zararı Durdur işaretlerini hesaplar. Kılavuz ve talimat ->   Burada   / MT5 versiyonu ->   Burada Gösterge ile nasıl ticaret yapılır: Trend Predictor ile iş
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Yazarın diğer ürünleri
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Göstergeler
Açılış Aralığı Kopuşları Göstergesi,   ICT (İç Çember Tüccarı), Akıllı Para Kavramları (SMC)   ve   hacim   veya   emir akışına   dayalı stratejiler gibi kurumsal ticaret kavramlarını takip eden tüccarlar için tasarlanmış bir oturum tabanlı ticaret aracıdır. Bu gösterge, tüccarların başlıca küresel Forex seansları boyunca potansiyel   likidite süpürmelerini, kopuş bölgelerini, sahte çıkışları   ve   önemli günlük seviyeleri   belirlemelerine olanak tanıyan temel oturum açılış aralıklarını çizer.
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Breakout Robot EA   ,   zaman seansı tabanlı kopuşları   otomatikleştirmek için tasarlanmış özel bir işlem aracıdır. EA, belirtilen giriş zaman parametrelerine göre bir fiyat aralığı kutusu ve yüksek/düşük çizgiler çizerek çalışır. Fiyat, bu tanımlanmış aralığın yüksek seviyesinin üzerine çıktığında veya düşük seviyesinin altına düştüğünde, EA otomatik olarak işlemleri gerçekleştirir. Sistemin temel işlevi, 22:00-02:00 GMT arasındaki   EURJPY Kopuşuna   odaklanırken, esnek mimarisi, parametre ay
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
London Session Breakout Strategy Göstergesi,   Londra seansı sırasında seans bazlı   likidite avlarına, kill zone'lara   ve   piyasa yapıcı davranışına   odaklanarak   ICT (Inner Circle Trader)   ve   Smart Money Concepts (SMC)   takip eden yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu araç, genellikle   London Killzone   veya   piyasa yapıcı aralığı   olarak tanımlanan   00:00   ile   07:00 GMT   arasındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini yakalar. Yatırımcıların kurumsal aktivite ve oynaklık d
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Göstergeler
The       Mum Gücü Pro       çözmek için tasarlanmış sofistike bir ticaret aracıdır       gerçek hacim baskısı, kene verisi dengesizlikleri ve kurumsal sipariş akışı dinamikleri       ölçerek       Boğa keneleri ile ayı keneleri arasındaki savaş       gerçek zamanlı olarak. Bu gösterge ham verileri dönüştürür       hacim verilerini eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek   , yatırımcıların       Akıllı Para hareketleri, likidite avları ve gizli piyasa psikolojisi       her fiyat mumunun
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
The       ICT Asya Aralık Göstergesi       tüccarların ICT Asya Aralık Ticaret Stratejisi'ne göre temel piyasa yapılarını ve likidite bölgelerini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Asya seansının en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini (New York saatiyle 19:00'dan gece yarısına kadar) işaretler ve sonraki ticaret seansları için piyasa hareketlerine dair kritik içgörüler sağlar. Bu gösterge, likidite taramalarını ve Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler) vurgulayarak t
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
New York Range Indicator,   ICT (Inner Circle Trader)   kavramlarını, Akıllı Para ticaretini   ve   kurumsal fiyat hareketi yöntemlerini   uygulayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir seans tabanlı analiz aracıdır. Özellikle New York seansı için tasarlanan bu gösterge,   Londra Kapanışı   ve   New York Açılışı   ile örtüşen kritik bir dönem olan   12:00   ile   14:00 GMT   arasındaki fiyat aralığını yakalar.   Seans zirvelerini ve dip noktalarını   belirler,   Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler)
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Göstergeler
Exit Area Ultimate,   grafikte günlük   Ortalama Gerçek Aralık (ATR)   ve   Ortalama Günlük Oran (ADR)   seviyelerini göstererek alım satım kararlarını geliştirmek için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Bu seviyeleri anlayarak, tüccarlar bir varlığın gün boyunca ortalama hareketini kolayca değerlendirebilir. Bu çok yönlü gösterge, günlük tüccarlar için birden çok amaca hizmet eder, sipariş vermeye yardımcı olur, gün içi eğilimleri belirler, takip eden zarar durdurma seviyelerini belirler ve gü
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
SMC Sessions Göstergesi,   ICT kavramlarına, likidite avlarına   ve   seans bazlı stratejilere   güvenen   Akıllı Para yatırımcıları   için tasarlanmış hassas bir araçtır. Kurumsal düzeydeki yatırımcılar tarafından kullanılan en kanıtlanmış ve popüler kavramları kullanarak kritik seans bazlı işlem bölgelerini sorunsuz bir şekilde haritalandırır. Bu hepsi bir arada seans göstergesi, grafiğinizi   ICT Asya Aralığı, Londra Çıkışı, New York Aralığı, ICT Londra Açık Ölüm Bölgesi, ICT New York Açık Öl
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Candle Volume Strength, alıcılar ve satıcılar arasındaki devam eden mücadeleye dair içgörüler sağlayan gelişmiş bir hacim analizi göstergesidir. Gerçek zamanlı hacim değişimlerini hesaplar ve görselleştirir, yatırımcıların kopuşları, trendleri, geri çekilmeleri ve geri dönüşleri daha büyük bir doğrulukla onaylamalarına yardımcı olur. Temel Özellikler: Hacim Bazlı Onay –   Gösterge, tik hacmindeki değişiklikleri izler ve piyasa gücü alıcılar ve satıcılar arasında değiştiğinde uyarı verir. Trend
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Çoklu Zaman Dilimi Mumları   göstergesi, yatırımcıların daha düşük zaman dilimi analizlerini daha yüksek zaman dilimi yapısıyla uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir görselleştirme aracıdır. Seçili daha yüksek bir zaman diliminden (H1, H4, D1, vb.) mumları doğrudan mevcut grafiğinize çizerek, bu gösterge grafikleri değiştirmeden genel piyasa anlatısına dair daha net bir bakış açısı sunar. Bu Göstergeye Kimin İhtiyacı Var? Bu araç şunlar için idealdir: Akıllı Para
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Popüler   Bollinger Bandı Breakout Stratejisini   geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir teknik gösterge olan   Bollinger Band Volume Breakout Detector ile   tanışın. Bu gösterge, Hacim Verilerini dahil ederek yanlış sinyalleri etkili bir şekilde en aza indirerek trend takibini bir sonraki seviyeye taşır. "Hacim fiyatı teyit eder" ilkesine bağlı kalarak bu araç, tacirlerin hacimdeki önemli artışların eşlik ettiği fiyat kırılmalarını belirlemesine olanak tanır ve daha doğru ticaret kararları alın
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Ez Channel   göstergesi, grafikte gerçek trend kanallarını otomatik olarak tanımladığından, trendi takip eden tüccarlar için önemli bir araçtır. Bu gösterge ile artık grafiklerinize manuel olarak trend çizgileri çizmek için saatler harcamanıza gerek yok. Herhangi bir sembol ve zaman çerçevesi için hızlı bir şekilde trend kanalları çizerek zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Ez Channel'ın en önemli özelliklerinden biri, zaman dilimlerini tercihinize göre kolayca ayarlamanıza olanak tanı
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Göstergeler
Extract Candle Power,   her mum sırasında satıcıların ve alıcıların davranışlarına ilişkin değerli bilgiler sağlayan gerçek zamanlı bir hacim çıkarıcı göstergesidir. Tüccarlar, hacim verilerini analiz ederek, geleneksel Hareketli Ortalama göstergelerinin yeteneklerini aşarak, piyasa eğilimleri ve potansiyel geri dönüşler hakkında daha bilinçli kararlar alabilir. Bu güçlü araç, mevcut mumun satıcı ve alıcı hacmini çıkarmanıza ve analiz etmenize ve ayrıca önceki mumların hacmiyle karşılaştırmanıza
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Yatırımcılara piyasa dinamikleri ve ticaret fırsatları hakkında değerli bilgiler sağlayan güçlü bir teknik gösterge olan   Muhteşem Osilatör Uyarısı ile   tanışın. Kapsamlı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bu gösterge, piyasada avantaj elde etmek isteyen tüccarlar için vazgeçilmez bir araçtır. Müthiş Osilatör Uyarısının göze çarpan özelliklerinden biri, tüm döviz çiftleri ve zaman dilimleriyle uyumlu olmasıdır. İster büyük çiftlerle ister egzotik para birimleriyle ticaret yapıyor olun
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Göstergeler
Mum GAP   göstergesi, haftanın her günü için mum boşluklarını otomatik olarak belirlediğinden,   Boşluk Ticareti Stratejilerini   kullanan tacirler için önemli bir araçtır. Boşluk, art arda iki günün kapanış ve açılış arasındaki fiyat seviyesi farkını ifade eder. Bu gösterge dört tür boşluk modelini tanır: Ortak, Koparma, Devam ve Tükenme. Tüccarlar, bu göstergeyi herhangi bir tabloya dahil ederek sinyallerini doğrulayabilir ve alım satım kararlarını geliştirebilir. Mum GAP göstergesinin temel ö
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Üç MA Uyarı   göstergesi   , Hareketli Ortalamalar Geçiş Stratejisine   güvenen tacirler için önemli bir araçtır. Mobil cihazınıza, e-postanıza bildirimler göndererek ve üç hareketli ortalamanın kesiştiği her yerde sesli pop-up uyarıları görüntüleyerek işlem hayatınızı basitleştirir. Yaygın olarak kullanılan bu tekniği izleyerek, her zaman trendin doğru tarafında olduğunuzdan emin olabilir ve hakim piyasa yönüne karşı işlem yapmaktan kaçınabilirsiniz. Üç MA Uyarısı göstergesi ile artık oturup ha
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Grafiğinizde Fibonacci seviyelerini çizme ve ayarlama sürecini basitleştirmek için tasarlanmış harika bir gösterge olan   Mr. Fibonacci ile   tanışın. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar için olağanüstü özelleştirme seçenekleri sunarak, herhangi bir Fibonacci seviyesini hassasiyetle çizmelerine olanak tanır. Ayrıca, fiyat Fibonacci seviyelerine girdiğinde mobil bildirimler, e-posta uyarıları ve pop-up uyarıları sunarak potansiyel ticaret fırsatlarını asla kaçırmamanızı sağlar. Bu göstergeyi kulla
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Göstergeler
İki MA Geçişi,   Hareketli Ortalama Geçiş Stratejisine   güvenen tacirler için özel olarak tasarlanmış güçlü bir bildirim sistemidir. Bu tam otomatik gösterge, önemli bir ticaret olayını asla kaçırmamanızı sağlayan kapsamlı bir uyarı sistemi görevi görür. Mobil cihazınıza, e-postanıza bildirimler gönderir ve tercih ettiğiniz parametrelere dayalı olarak hareketli bir ortalama geçişi algıladığında bilgisayarınızda sesli açılır uyarılar görüntüler. Dikkate değer özelliklerinden biri, en popüler Har
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Pivot Bro   teknik göstergesi   , Pivot, Fibonacci, ATR   ve   ADR   seviyelerini kullanarak düzeltme alanlarını belirlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Fiyat eylemine dayalı ters   şamdan modellerini   de tanıyarak bunun ötesine geçer. Ek olarak,   Para Birimi Ölçer   , büyük para birimlerinin gerçek gücünü değerlendirmek için değerli bir yol arkadaşıdır. 28 döviz çiftini analiz ederek ve güçlerini renk değişimleri ile grafik üzerinde göstererek, tüccarların giriş ve çıkış noktalarında b
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Bu teknik gösterge, grafikteki çeşitli   Ters Şamdan Modellerini   kullanarak fiyat hareketini otomatik olarak tanımlar ve analiz eder. Ok işaretlerini karşılık gelen kalıp adlarıyla birlikte çizerek en son ters şamdan kalıplarını bulmayı kolaylaştırır. Bu gösterge ile grafik analizini hızlı bir şekilde tanımlayabilir ve önceden tanımlanmış mum modelleriyle karşılaştırabilirsiniz. Gösterge, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Hammer, Pin Bar ve daha fazlası gibi hem basit hem de karmaşık bir dizi u
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Göstergeler
Reversal Alert Pro   göstergesi, piyasadaki geri dönüş alanlarını otomatik olarak tespit etmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Doğrudan mobil cihazınıza gönderilen uygun bildirimler sunar ve sesli açılır uyarıları görüntüler. Bu göstergeyi ticaret stratejinize dahil ederek, ticaret pozisyonlarını etkili bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Ayrıca gösterge, üretilen sinyalleri daha da hassaslaştırmak için CCI, RSI ve Stokastik göstergelerini kullanma seçeneği sunarak çok yönlülüğünü ve uygulanab
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Para Birimi Gücü 7   teknik göstergesi, yatırımcıların en popüler yedi para biriminin gücünü ölçmesine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF ve CAD'in gücünü analiz eden bu gösterge, para birimi dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Grafikte para birimi gücünü çizgiler kullanarak temsil eder ve tüccarların farklı para birimlerinin göreli gücünü hızlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır. Bu göstergenin göze çarpan özelliklerinden biri, graf
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
BullsBears Action Expert Advisor,   hacim bazlı piyasa analizine güvenen yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret çözümüdür. Bu EA, Boğalar ve Ayılar hacim verilerini kullanarak, piyasa gücüne göre potansiyel ticaret fırsatlarını otomatik olarak belirler ve kullanıcı tanımlı parametrelere göre Alım veya Satım emirlerini yürütür. Tamamen özelleştirilebilir olup, yatırımcıların stratejilerini birden fazla filtre, risk yönetimi seçeneği ve işlem yürütme kontrolleriyle ince ayar yapmaları
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
Crossover Action Expert Advisor,   en popüler ticaret stratejilerinden biri olan Hareketli   Ortalama Geçiş Stratejisini   otomatikleştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleriyle bu uzman danışman, manuel alım satımın karmaşıklığını ortadan kaldırır ve alım satımları hareketli ortalama geçişlerine dayalı olarak otomatik olarak yürütür. Bu uzman danışmanın en önemli özelliklerinden biri, alım satımların uygun parti büyüklükleri ve maksimum risk limitleri
CCI Action
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
CCI Action Expert Advisor,   CCI (Commodity Channel Index) Stratejisini   otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır ve tacirlerin CCI düzeyindeki dokunuşlardan yararlanmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu ayarları ve güçlü risk yönetimi sistemi ile bu EA, CCİ göstergesini ticaret yaklaşımlarına dahil etmek isteyen tüccarlar için güvenilir ve verimli bir çözüm sunar. Bu Uzman Danışmanın en önemli özelliklerinden biri, tacirlerin ticari sermayeleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına y
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Haber Robo Uzman Danışmanı, haber tüccarlarının haber bültenleri sırasında gizli zarar durdurma ile bekleyen emirleri açmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Alım satım deneyiminizi geliştiren ve alım satımlarınızı koruyan çeşitli özellikler sunar. News Robo'nun en önemli özelliklerinden biri, zarar durdurma işlemlerini piyasa yapıcı brokerlerden gizlemeyi tercih eden haber yatırımcıları için ideal olan gizli zarar durdurma özelliğidir. Kârlı bir pozisyona ulaşıldığında, zara
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
RSI Action Expert Advisor,   popüler   RSI (Göreceli Güç Endeksi)   stratejilerini otomatikleştirerek verimli ve doğru ticarete olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini kullanarak, bu EA alış ve satış emirleri için en uygun giriş noktalarını belirler. Ayrıca, RSI geri dönüş noktaları, bekleyen emirler, ana trend belirleme ve Hareketli Ortalama Geçiş sinyalleri dahil olmak üzere ticaret hassasiyetini artırmak için çeşitli sinyal filtreleme seçenekleri sunar. Ek ola
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Scalper Pro Expert Advisor,   popüler   Fibonacci Ticaret Stratejilerini   otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Grafik üzerinde Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizerek ve ayarlayarak ticaret sürecini basitleştirir. Bu özellik, analizlerinde Fibonacci düzeltmelerini ve uzantılarını kullanan tüccarlar için kolaylık ve doğruluk sağlar. Fibo Scalper Pro'nun en önemli özelliklerinden biri, özelleştirme olanağıdır. Profesyonel tüccarların, kendi özel ticaret tercihlerine
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Yardımcı programlar
Zararı Durdur ve Kar Al yönetimini otomatikleştirerek alım satım deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir araç olan   TPSL Sürücü Yardımcı Programı   ile tanışın. Bu yardımcı program, kesintisiz sipariş yönetimi ve gelişmiş kar koruma teknikleri isteyen her tacire hitap eder. TPSL Driver Utility ile, iki sipariş yönetimi modu arasında seçim yapma esnekliğine sahipsiniz: Gizli ve Görsel. Gizli mod, Kârı Al ve Zararı Durdur seviyelerini gizlemenize izin vererek işlemlerinizi yönetmek iç
Entry Point
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Al/Sat bildirimleri sağlamak için tasarlanmış güçlü bir teknik gösterge olan   Giriş Noktası   ile tanışın. Bu gösterge, doğru sinyaller üretmek için 5 hareketli ortalamayı, CCI, RSI, Stokastik, Bill Williams ve hacim göstergelerini 3 farklı zaman diliminde analiz eder. Profesyonel tüccarlar için sınırsız özelleştirme seçenekleri sunarak göstergeyi deneyimlerine ve stratejilerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Giriş Noktası, kullanıcılara mobil cihazlar, e-posta ve sesli açılır uyarılar aracı
Filtrele:
Jptrading
292
Jptrading 2025.05.15 21:15 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Thushara Dissanayake
27226
Geliştiriciden yanıt Thushara Dissanayake 2025.05.16 02:39
Thanks a lot for the awesome review, really glad to hear the indicator is saving you time and fitting into your trading routine so well! Love the part about placing your trades and going back to bed, that’s exactly the kind of ease I was aiming for. Yes, I’ll definitely be working on an EA version with the same settings, including the alert logic and auto trade execution with proper stop loss handling. I’ll keep you posted once it’s ready, shouldn’t be too long. Appreciate the support! More good stuff coming soon!
İncelemeye yanıt