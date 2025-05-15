Opening Range Breakouts

Индикатор прорывов диапазона открытия — это сессионный торговый инструмент, разработанный для трейдеров, которые следуют институциональным торговым концепциям, таким как ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегиям на основе объема или потока ордеров . Этот индикатор отображает основные диапазоны открытия сессии, позволяя трейдерам определять потенциальные скачки ликвидности, зоны прорыва, ложные прорывы и ключевые внутридневные уровни в основных мировых сессиях Forex.

Эта стратегия основана на концепции диапазона открытия, предопределенного временного интервала после каждого открытия сессии, который помогает трейдерам определять намерения маркет-мейкера, краткосрочные предубеждения и внутридневное направленное движение. Отмечая максимум и минимум диапазона и расширяя эти уровни, индикатор визуально помогает отслеживать прорывы Smart Money , сессионные развертки , ложные прорывы , разрывы справедливой стоимости (FVG) и расширения диапазона .

Инструмент выделяет четыре основных временных интервала на основе сеансов:

  • Прорыв диапазона открытия Лондона (07:00–08:00 GMT) : Часто считающийся самой волатильной сессией, London ORB необходим для захвата начального расширения диапазона и захвата ликвидности во время открытия сессии в Лондоне. Он служит базой для выявления застрявших трейдеров , прорывов продолжения или ранних ложных движений .

  • Прорыв диапазона открытия Нью-Йорка (13:00–14:00 GMT) : критически важный для обнаружения внутридневных разворотов , прерывающих блоков и ликвидных пробежек в нью-йоркскую сессию, этот диапазон поддерживает трейдеров, стремящихся выровняться с институциональным потоком заказов . Он дает ключевое представление о разворотах Smart Money перед закрытием Лондона и обеспечивает структуру для консолидации диапазона во второй половине дня.

  • Прорыв диапазона открытия в Токио (00:00–01:00 GMT) : Хотя его часто игнорируют, Tokyo ORB играет важную роль в обнаружении скачков ликвидности на азиатской сессии , которые впоследствии могут подпитывать установки прорыва в Лондоне . Этот временной диапазон помогает определить ловушки поддержки/сопротивления, образованные ранним накоплением объема.

  • Диапазон открытия в полночь (00:00–01:00 GMT) : используется как якорь диапазона маркет-мейкера , OR в полночь определяет начало дневной структуры. Он поддерживает ежедневное отображение смещения , начальные поиски ликвидности и выравнивание настроек пересечения Азия-Лондон .

Каждый таймбокс сеанса настраивается с помощью серверного времени начала и окончания и визуально отображается в виде блока на графике с расширенными уровнями максимума/минимума для обнаружения свипирования . Эти уровни служат контрольными точками для стратегий прорыва , подтверждения входа и зон реакции охоты за ликвидностью .

Этот инструмент идеально подходит для:

  • Трейдеры ИКТ и Smart Money, использующие модели входа на основе сессий

  • Трейдеры отслеживают институциональную ликвидность , блоки заказов и разрывы справедливой стоимости

  • Внутридневные трейдеры Forex сосредоточились на окнах волатильности в Лондоне и Нью-Йорке

  • Трейдеры, использующие зоны поражения , начальный баланс или прорывы диапазона открытия как часть своей настройки

  • Те, кто отслеживает стимулы ликвидности , изменения структуры рынка и изменения предубеждений

Основные характеристики:

  • Обнаруживает вспышки во время сессий в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и в полночь

  • Рисует в реальном времени сессионные рамки , высокие/низкие уровни и оповещения о смене диапазона

  • Выделяет потенциальные зоны бычьего/медвежьего прорыва на основе динамики сессии

  • Поддерживает обнаружение FVG (разрывов справедливой стоимости) и отображает процент заполнения разрывов

  • Предлагает полную визуальную настройку, включая цветовые темы, размер шрифта и символы маркеров.

  • Оптимизирован для внутридневного анализа с низкой задержкой


Торговая стратегия и вариант использования:

Стратегия прорыва диапазона открытия (ORB) начинается с определения трейдером ключевого временного интервала сессии, обычно это первый час после открытия рынка. Максимум и минимум этого диапазона используются в качестве контрольных точек ликвидности . Рынок часто консолидируется внутри этого диапазона перед выполнением охоты за ликвидностью , ложного прорыва или продолжения диапазона .


На что обратить внимание:

  • Следите за скачками максимума или минимума, за которыми следует откат , что является сигналом о потенциальном развороте или входе в противоположном направлении.

  • Ищите прорывы с подтверждением объема или смещением цены для импульсных входов

  • Объедините уровни прорыва с концепциями Smart Money, такими как блоки-разрушители , FVG и реакции на блоки заказов.

  • Используйте диапазон сеанса для оценки начальных сдвигов баланса , определения смещения и ловушек побуждения ликвидности.

Въезд и выезд:

  • Входите после того, как цена пробивает диапазон и подтверждает направление с помощью свечи смещения или реакции подхвата ликвидности.

  • Выход в противоположных зонах ликвидности, максимумах/минимумах сессии или после заполнения разрыва справедливой стоимости

  • Используйте стоп-лосс сразу за пределами диапазона сессии или на основе предыдущих максимумов/минимумов колебаний


Наиболее подходящие пары:

Этот индикатор хорошо работает на основных валютных парах , таких как EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCAD . Эти пары демонстрируют предсказуемую волатильность около открытий мировых сессий и обычно являются целью институциональных поставщиков ликвидности.


Дополнительные примечания:

  • Инструмент синхронизируется со временем сервера брокера.

  • Индикатор не перерисовывается после завершения сеанса.

  • Разработан для внутридневной торговли, но полезен при скальпинге, свинг-трейдинге и торговле в диапазоне.


Этот индикатор помогает визуализировать, как институциональные трейдеры манипулируют ликвидностью в течение ключевых таймфреймов, и обеспечивает структурированный подход к отображению внутридневного ценового движения с использованием теории диапазона , SMC , моделей маркет-мейкеров и реакций профиля объема .

Используйте индикатор прорывов диапазона открытия, чтобы согласовать свою торговую стратегию с базовой логикой временного отображения ликвидности , сдвигами структуры рынка и поведением цен, определяемым сессией .


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Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
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Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
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4 (4)
Индикаторы
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Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
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Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Thushara Dissanayake
Индикаторы
ImpulseMap       является       Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5       который автоматически идентифицирует и отображает       Высшие вершины (ВВ)   ,       Более высокие минимумы (HL)   ,       Нижние максимумы (LH)   ,       Нижние минимумы (LL)   ,       Нарушения структуры (BOS)   ,       Изменения характера (CHoCH)   и       Своды ликвидности       Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для       Динамика цен
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Thushara Dissanayake
4.56 (9)
Индикаторы
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Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
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Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
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Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
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3 (1)
Индикаторы
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FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
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Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
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Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
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Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
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Thushara Dissanayake
Эксперты
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Эксперты
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Thushara Dissanayake
Эксперты
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2 (1)
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Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
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Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
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Thushara Dissanayake
Утилиты
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Thushara Dissanayake
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Фильтр:
Patrick Jeannot
1565
Patrick Jeannot 2025.05.15 21:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Thushara Dissanayake
28737
Ответ разработчика Thushara Dissanayake 2025.05.16 02:39
Thanks a lot for the awesome review, really glad to hear the indicator is saving you time and fitting into your trading routine so well! Love the part about placing your trades and going back to bed, that’s exactly the kind of ease I was aiming for. Yes, I’ll definitely be working on an EA version with the same settings, including the alert logic and auto trade execution with proper stop loss handling. I’ll keep you posted once it’s ready, shouldn’t be too long. Appreciate the support! More good stuff coming soon!
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