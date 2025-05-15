Opening Range Breakouts

开盘区间突破指标是一款基于交易时段的交易工具，专为遵循机构交易理念（例如ICT（内部圈交易者）、智能货币理念（SMC）以及基于交易量或订单流的策略）的交易者设计。该指标绘制了重要的开盘区间，帮助交易者识别全球主要外汇交易时段中潜在的流动性扫荡、突破区域、假突破以及关键的日内水平。

该策略植根于开盘区间的概念，这是一个在每个交易日开盘后预先定义的时间框，可帮助交易者判断做市商的意图、短期偏好以及日内方向性走势。通过标记区间的高点和低点并延伸这些水平，该指标能够直观地协助监控智能货币突破、交易日横扫、假突破、公允价值缺口 (FVG)以及区间扩张。

该工具重点介绍了四个主要基于会话的时间盒：

伦敦开盘区间突破（格林威治标准时间 07:00–08:00） ：伦敦开盘区间突破通常被认为是波动性最大的时段，它对于捕捉伦敦开盘期间最初的 区间扩张 和 流动性抢夺 至关重要。它可以作为识别 受困交易者 、 持续突破 或早期 假波动的 基础。

纽约开盘区间突破（格林威治标准时间 13:00–14:00） ：该区间对于发现纽约时段 的盘中反转 、 突破阻力 以及 流动性冲击 至关重要，它支持交易者跟随 机构订单流 。它为 伦敦收盘 前 智能货币反转 提供了关键洞察，并为下午的 区间盘整 提供了结构。

东京开盘区间突破 (00:00–01:00 GMT) ：尽管经常被忽视，东京开盘区间突破在监测 亚洲时段流动性波动 方面发挥着至关重要的作用，而流动性波动可能会为之后的 伦敦突破埋下伏笔 。该时间区间有助于识别早期成交量积累形成的 支撑/阻力陷阱 。

午夜开盘区间（格林威治标准时间 00:00–01:00） ：午夜开盘区间作为做市商区间锚点，定义了每日结构的起点。它支持每日偏差映射、初始流动性追踪以及亚洲-伦敦交叉设置的协调。

每个交易时段的时间框均可通过基于服务器的开始和结束时间进行自定义，并以图表上的方框形式直观地绘制，并带有扩展的高/低水平线，用于扫描检测。这些水平线可作为突破策略、入场确认和流动性追猎反应区的参考点。





此工具非常适合：



使用 基于会话的进入模型的 ICT 和智能货币交易者

交易员监控 机构流动性 、 订单区块 和 公允价值差距

日内外汇交易员关注 伦敦和纽约的波动窗口

交易者使用 杀伤区 、 初始余额 或 开盘区间突破 作为其设置的一部分

追踪流动性诱因、市场结构变化和偏见转变的人

主要特点：



检测伦敦、纽约、东京和午夜时段的突破

绘制实时 会话框 、 高/低级别 和 范围扫描警报

根据交易时段动态突出显示潜在的 看涨/看跌突破区域

支持检测 FVG（公允价值缺口） 并显示 缺口填补百分比

提供完整的视觉定制，包括颜色主题、字体大小和标记符号

针对低延迟日内分析进行了优化



交易策略和用例：



开盘区间突破 (ORB) 策略始于交易者定义关键交易时段，通常是市场开盘后的第一个小时。该区间的高点和低点将用作流动性参考点。市场通常会在此区间内盘整，然后执行流动性追逐、假突破或区间延续操作。



需要注意什么：

监测 高点或低点的波动 ，随后出现 拒绝 ，这预示着潜在的 反转或反方向的进入

寻找具有成交量确认或价格位移的 突破 ，以获得 动量入场

将突破水平与 智能货币概念 （例如 突破块 、 FVG 和 顺序块反应） 相结合

使用交易时段范围来衡量初始余额变化、偏差确定和流动性诱导陷阱

出入境：

在价格突破区间并通过 位移蜡烛 或 流动性扫荡反应 确认方向后进入

在相反的流动性区域、 交易日高点/低点 或 公允价值缺口 被填补后退出

使用盘中范围外的止损或基于之前的波动高点/低点



最适合的配对：



该指标在欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和美元/加元等主要外汇货币对上表现良好。这些货币对在全球交易时段开盘时表现出可预测的波动性，通常成为机构流动性提供者的目标。



补充说明：



该工具与经纪商服务器时间同步。

交易结束后，指标不会重新绘制

专为日内交易而设计，但可用于剥头皮交易、波段交易和区间交易设置



该指标有助于直观地了解机构交易者在关键时间范围内如何操纵流动性，并提供一种结构化方法来利用范围理论、 SMC 、做市商模型和成交量反应来映射日内价格行为。

使用开盘区间突破指标可以使您的交易策略与基于时间的流动性映射、市场结构转变和时段驱动的价格行为的基本逻辑保持一致。



