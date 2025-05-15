Opening Range Breakouts

L' indicateur Opening Range Breakouts est un outil de trading basé sur les sessions, conçu pour les traders qui suivent les concepts de trading institutionnel, tels que l'ICT (Inner Circle Trader), le Smart Money Concepts (SMC) et les stratégies basées sur le volume ou le flux d'ordres . Cet indicateur trace les principaux intervalles d'ouverture de session, permettant aux traders d'identifier les potentiels mouvements de liquidité, les zones de cassure, les fake outs et les niveaux intrajournaliers clés lors des principales sessions du Forex mondial.

Cette stratégie repose sur le concept de range d'ouverture, une période prédéfinie suivant l'ouverture de chaque séance, qui aide les traders à déterminer les intentions des teneurs de marché, les biais à court terme et les mouvements directionnels intrajournaliers. En marquant les niveaux haut et bas du range et en les prolongeant, l'indicateur permet de surveiller visuellement les cassures de Smart Money , les balayages de séance , les fausses cassures , les écarts de juste valeur (FVG) et les extensions de range .

L'outil met en évidence quatre grandes plages horaires basées sur les sessions :

  • Ouverture de la zone de rupture du range de Londres (07h00-08h00 GMT) : Souvent considérée comme la séance la plus volatile, l'ORB de Londres est essentielle pour saisir l' expansion initiale du range et les prises de liquidités à l'ouverture de la séance londonienne. Elle permet d'identifier les traders piégés , les ruptures de continuation ou les faux mouvements précoces.

  • Casse du range d'ouverture de New York (13h00-14h00 GMT) : Essentielle pour repérer les retournements intraday , les blocs de rupture et les mouvements de liquidités avant la séance new-yorkaise, cette zone permet aux traders de s'aligner sur le flux d'ordres institutionnels . Elle offre un aperçu clé des retournements de Smart Money avant la clôture de Londres et fournit une structure pour les consolidations de range de l'après-midi.

  • Cassure de la fourchette d'ouverture de Tokyo (00:00–01:00 GMT) : Bien que souvent ignoré, le Tokyo ORB joue un rôle essentiel dans la détection des fluctuations de liquidités lors des séances asiatiques , qui peuvent ensuite alimenter les configurations de cassure de Londres . Cette fourchette temporelle permet d'identifier les pièges de support/résistance formés par l'accumulation précoce de volumes.

  • Plage d'ouverture de minuit (00:00–01:00 GMT) : Utilisé comme point d'ancrage de la plage de négociation des teneurs de marché , le Midnight OR définit le début de la structure journalière. Il prend en charge la cartographie des biais quotidiens , les recherches initiales de liquidité et l'alignement des configurations de croisement Asie-Londres .

Chaque timebox de session est personnalisable par des heures de début et de fin basées sur le serveur et est représentée visuellement sous forme de cadre sur le graphique, avec des niveaux haut/bas étendus pour la détection des mouvements . Ces niveaux servent de points de référence pour les stratégies de rupture , la confirmation d'entrée et les zones de réaction de recherche de liquidité .

Cet outil est idéal pour :

  • Traders ICT et Smart Money qui utilisent des modèles d'entrée basés sur des sessions

  • Les traders surveillent la liquidité institutionnelle , les blocs d'ordres et les écarts de juste valeur

  • Les traders Forex intraday se concentrent sur les fenêtres de volatilité de Londres et de New York

  • Les traders utilisant des Killzones , un solde initial ou des ruptures de fourchette d'ouverture dans le cadre de leur configuration

  • Ceux qui suivent les incitations à la liquidité , les changements de structure du marché et les inversions de biais

Caractéristiques principales :

  • Détecte les évasions lors des sessions de Londres, New York, Tokyo et Midnight

  • Dessine des boîtes de session en temps réel, des niveaux haut/bas et des alertes de balayage de plage

  • Met en évidence les zones de cassure haussières/baissières potentielles en fonction de la dynamique de la session

  • Prend en charge la détection des FVG (Fair Value Gaps) et affiche le pourcentage de remplissage des écarts

  • Offre une personnalisation visuelle complète, y compris les thèmes de couleur, la taille de la police et les symboles de marqueur

  • Optimisé pour l'analyse intrajournalière à faible latence


Stratégie de trading et cas d'utilisation :

La stratégie ORB (Opening Range Breakout) commence par la définition par le trader d'une période clé de la séance, généralement la première heure suivant l'ouverture du marché. Le haut et le bas de cette fourchette servent de points de référence pour la liquidité . Le marché consolide souvent à l'intérieur de cette fourchette avant d'exécuter une chasse à la liquidité , une fausse cassure ou une continuation de fourchette .


Ce qu'il faut rechercher :

  • Surveillez les balayages du haut ou du bas suivis d'un rejet , signalant un renversement potentiel ou une entrée dans la direction opposée

  • Recherchez des cassures avec confirmation du volume ou déplacement des prix pour les entrées de momentum

  • Combinez les niveaux d'évasion avec les concepts Smart Money tels que les blocs de rupture , les FVG et les réactions des blocs d'ordres

  • Utilisez la plage de session pour évaluer les variations de solde initiales , la détermination des biais et les pièges d'incitation à la liquidité.

Entrée et sortie :

  • Entrez après que le prix ait cassé la fourchette et confirmé la direction avec une bougie de déplacement ou une réaction de balayage de liquidité

  • Sortie dans des zones de liquidité opposées, aux plus hauts/plus bas de la séance ou après qu'un écart de juste valeur soit comblé

  • Utilisez le stop loss juste à l'extérieur de la plage de session ou en fonction des hauts/bas de swing précédents


Paires les mieux adaptées :

Cet indicateur est performant sur les principales paires de devises Forex telles que l'EUR/USD, la GBP/USD, l'USD/JPY et l'USD/CAD . Ces paires affichent une volatilité prévisible à l'ouverture des séances mondiales et sont souvent ciblées par les fournisseurs de liquidités institutionnels.


Notes supplémentaires :

  • L'outil se synchronise avec l'heure du serveur du courtier.

  • L'indicateur ne se repeint pas une fois la session terminée

  • Conçu pour le trading intraday mais utile dans les configurations de scalping, de swing trading et de range trading


Cet indicateur permet de visualiser la manière dont les traders institutionnels manipulent la liquidité pendant les périodes clés et fournit une approche structurée pour cartographier l'action des prix intrajournaliers à l'aide de la théorie des plages , du SMC , des modèles de teneur de marché et des réactions de profil de volume .

Utilisez l'indicateur Opening Range Breakouts pour aligner votre stratégie de trading avec la logique sous-jacente de la cartographie de la liquidité basée sur le temps , les changements de structure du marché et le comportement des prix piloté par la session .


Produits recommandés
Gann Swing Method calculations
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
WD Gann Swing Trading & Market Calculation Mathematics: Decoding the Master's Geometric Approach to Market Prediction Introduction William Delbert Gann (1878-1955) stands as one of the most enigmatic and successful traders in financial history, developing a sophisticated mathematical framework that combined geometry, astronomy, and natural law to predict market movements. His theory was based upon natural geometric shapes and ancient mathematics. Gann theory states that the patterns and angles o
Trend Rever
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
The Trend Rever indicator uses two lines of different colors to display buy or sell signals. The first of these lines is red and the second is blue. When changing the color of the lines, an arrow is also displayed, which indicates which deal to open, buy or sell. A simple but effective system for determining the Forex trend. The algorithm takes into account the measurement of prices, and this method also focuses on the measurement of each of the price drops - which gives more detailed informati
Indicators 14 in 1
Makarii Gubaydullin
5 (1)
Indicateurs
14 indicateurs et outils auxiliaires pour un trading pratique Cet utilitaire contient 14 outils supplémentaires qui peuvent être utiles pour certaines actions du trader,   simplifiant et accélérant ainsi le processus de trading. Découvrez mon  #1 Trade Manager : inclut 66+ fonctionnalités et indicateurs  |   Contactez-moi  si vous avez des questions En raison des différentes résolutions d'écran, certains utilisateurs peuvent constater que les étiquettes se chevauchent ou sont trop petites. Si vo
VWAP Indicator MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indicateurs
Description : VWAP (Volume-Weighted Average Price) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon. It is a measure of the average price at which pair is traded over the trading horizon. Read More. All Symbols and All Timeframes are supported. Indicator Inputs :     VWAP Mode : Mode of VWAP Calculation. Options can be selected : Single,Session,Daily,Weekly,Monthly     Volumes : Real Volumes,Tick Volumes     Price Type : Used price for calculating.
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Indicateurs
Simple QM Pattern is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential reversals by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes dynamic
FREE
Rhino NW
Sergei Shishaev
Indicateurs
Нестандартный индикатор определения текущего тренда. Альтернативный подход к определению текущей рыночной тенденции. В основе лежит уникальный алгоритм. Не используются   скользящие средние , осцилляторы , супер-тренды и прочие стандартные индикаторы. Для таймфреймов:   от M15 до D1 . Для стилей торговли:  интрадэй, свинг, долгосрок . Может стать готовой торговой стратегией совместно с любым канальным индикатором. Например таким, как индикатор   "Snake" . Внимание! Это индикатор, а не советник,
Brilliant Harmonic Patterns
Mohamed Sabry
Indicateurs
This indicator is meant for Harmonic Traders, it helps them in identifying the formed patterns by analyzing the market past data, looking for Harmonic Patterns. The Patterns that this indicator can detect are: AB=CD Butterfly Gartely Crab Bat The indicator shows the following: The completed pattern, with the critical zone highlighted in Gray box The suggested 3 take profit levels (in green) The Suggested Stop Loss level (in Red) The formed pattern ratios can be checked by hovering the mouse on t
Volumes Alert Push Mail
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The "Volumes Alert Push Mail" is an indicator for the MetaTrader 4, which is based on the standard Volumes indicator with functions for generating alerts, sending messages to email and mobile terminals. Advantages of the "Volumes Alert Push Mail" indicator Highly customizable visualization. Receiving signals in any way possible: emails, push-notifications and alerts. Free technical support from the developer. Parameters Volume - indicator value for sending the messages. Bar - the setting accep
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Indicateurs
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Forex Volume affiche le volume d'achat et de vente d'une paire de devises sous forme d'histogramme coloré. Le volume est composé des transactions d'achat et de vente sur un actif. Sur le marché des changes (Forex) : Si le volume d'achat dépasse le volume de vente, le prix de la paire de devises augmente. Si le volume de vente dépasse le volume d'achat, le prix de la paire de devises diminue. Fonctionnalités Évitez les mauvaises transactions en les confirmant avec les données de volume par ti
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicateurs
L'indicateur TMA AI Bands est basé sur la Moyenne Mobile Triangulaire (TMA) avec des bandes supérieure et inférieure dynamiques et des flèches claires d'achat/vente tracées directement sur le graphique. Il intègre une IA pour une optimisation adaptative et garantit l'absence de repainting, fournissant des signaux de renversement précis lorsque le prix touche les bandes. * Paires : fonctionne avec toutes les paires de devises * Échelles de temps recommandées : D1 / W1 / MN * Variables externe
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Buy Sell Storm Professional indicator for trading on financial markets, designed for   MT5 platform . Trading on the indicator is very simple,   Blue arrow to buy ,   Red arrow to sell. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 The indicator does not redraw and does not change its values. ( see the video of the EA on the indicator). In the default settings the   Period   parameter is set to - 1 You can change this parameter for more accurate signals. If you have any
Engulfing Scanner
Pro-Berza
Indicateurs
This indicator was created to spot potential reversals in the market. It will help you find the edge while trading which is required to be profitable. The indicator does what its good at, processing data objectively and presents you with the results once a new setup has been formed. It can send you a notification or email and such, so you are not required to follow the market every move. This, coupled with the edge it gives, give you the time and rest to take the appropriate action. The Engulfi
Volume Trend Navigators
Maryna Shulzhenko
Indicateurs
**Volume Trend Navigator** is a modern volume-based trend indicator that spots when market momentum is accelerating or fading by analyzing volume and recent price swings over three bars: * **Bullish acceleration**: Draws an ↑ arrow when the current bar’s volume exceeds that of the two preceding bars **and** price closes above the previous bar’s high—signaling a strengthened up-trend. * **Bearish acceleration**: Draws a ↓ arrow when the current bar’s volume exceeds that of the two preceding bar
No Repaint Bext
Andrey Kozak
Indicateurs
No Repaint Bext est un système de trading complet. Il indique quand ouvrir et fermer une position ainsi que la direction de la transaction. Chaque fois qu'une flèche verte apparaît, vous devez ouvrir une position d'achat . Toutes les positions d'achat sont fermées lorsqu'une flèche rouge apparaît. De même, chaque fois qu'une flèche rouge apparaît, une position de vente est ouverte et sera fermée lorsque la flèche verte apparaît. Le trading se fait sur l' unité de temps M5 et peut être utilisé s
PX Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
PX Trend is a technical indicator that mathematically transforms the price of a currency pair in the form of signaling arrows on the chart, it is used to predict the direction of the market movement. This tool is basic for the interpretation of the parameters of the graphs in technical analysis. PX Trend refers to an arrow indicator Forex - a tool that gives unambiguous signals to buy or sell currencies using arrows. An arrow directed upwards recommends buying, downward - selling. The indicato
Market Profile Volume Relative Accumulation
Sergey Efimenko
5 (2)
Indicateurs
L'unicité de cet indicateur réside dans l'algorithme de comptabilisation des volumes : l'accumulation se fait directement pour la période sélectionnée sans référence au début de la journée. Les dernières barres peuvent être exclues du calcul, alors les données courantes auront moins d'influence sur les niveaux significatifs (volumes) formés précédemment. Pour un calcul plus précis, les données du graphique M1 sont utilisées par défaut. L'étape de répartition des volumes de prix est réglementée.
Qv2 Stdev
Joao Marcilio
Indicateurs
Qv² Stdev is indicator developed based on standard deviation of prices and trading volume. Buy signals are indicated by arrows up. Sell signals are indicated by arrows down. An important detail is that the Qv² Volume has two bands, an upper and a lower, both of which serve as a target for take profit. It is recommended to use it in H1 Can be used in all pairs (I use in Gold). Good Business, in the trending market To find out some more about my work please click here
Dynamic Grid Pro
Jhonnathan Coelho Dos Santos
Indicateurs
Plongez dans un environnement de trading où l'adaptabilité rencontre la précision. Dynamic Grid Pro v1.7 offre une suite d'outils conçus pour affiner votre approche du marché. Ce système a été développé dans l'intention de fournir un cadre flexible pour l'exécution de stratégies de trading de grille, en ajustant dynamiquement les paramètres de la grille en réponse aux conditions de marché en constante évolution. Sa fonctionnalité principale réside dans sa capacité à ajuster dynamiquement les ni
Advanced Moving Average Crossover Scanner
FXsolutions
4.75 (4)
Indicateurs
This scanner shows the trend values based on crossovers of two moving averages for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 You have many possibilities to use the scanner. Here are two examples: With this scanner you can trade a top-down approach easily. If two higher ti
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indicateurs
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Cloud Power
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Implementation of indication of trend movement with moments for potential stops in the Cloud Power indicator. The transition to the shadow warns of a possible reversal. The entry of the price inside the shadow speaks of a flat movement. The indicator tracks the market trend with unmatched reliability, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Simple, visual and efficient use. The indicator does not redraw and does not lag. It can be easily used as an independent t
Retracement Pip Catcher
Christopher Graham Parish
Indicateurs
!! FLASH SALE !!   Over 80% off !!     For ONE week only. Now only $47 - normally $297! >>>      Ends on 30 June 2023 - Don't miss it! Buy and Sell Arrows when price is about to retrace. It Also Sends Alerts – On MT4 To Your Phone To Your Email Does not repaint. Works ony any pair, any timeframe. 10 Activations allowed so you are free from limitations See an example of alerts from today (23 May 2020) using this and 2 more of my indicators  here . MT5 Version here . Spreads from 0.1pip RAW
AIS Discrete Hartley Transform
Aleksej Poljakov
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur la transformée de Hartley discrète. L'utilisation de cette transformation vous permet d'appliquer différentes approches lors du traitement des séries chronologiques financières. Une caractéristique distinctive de cet indicateur est que ses lectures ne se réfèrent pas à un point sur le graphique, mais à tous les points de la période de l'indicateur. Lors du traitement d'une série temporelle, l'indicateur permet de sélectionner différents éléments de la série temporell
Trend for Neuro
Ivan Simonika
Indicateurs
The trader uses the Trend for Neuro indicator to determine the market situation. This is a trending algorithm that is convenient to download, install and use. The algorithm with acceptable accuracy generates input signals and output levels. Strategy for trend trading, filtering and all the necessary functions built into one tool! By launching the indicator, the user will see only two types of arrows that can change color to blue during an uptrend, to red during a downtrend there is no uncertaint
BoxProfile MT4
Evgeny Shevtsov
4.92 (12)
Indicateurs
The indicator displays volume profiles based on the nesting principle. Profiles periods are pre-set so that each subsequent profile has a length twice as long as the length of the previous profile. In addition to profiles, the indicator displays volume clusters sorted by color, depending on the volume they contain. Indicator operation features The indicator works on typical timeframes from M5 to MN, but for calculations uses historical data from smaller timeframes: M1 - for timeframes from M5
FREE
Delta AG
Yurij Kozhevnikov
Indicateurs
The difference between the arithmetic and geometric means at the specified range. Since the greater is the difference between the values, the greater the resulting figure is, actually the indicator shows volatility fluctuations. The arithmetic mean of a certain number of values ​​is the sum of the values ​​divided by their number. The geometric mean is the root of the power of the number of values ​​extracted from the product of these values. If all values ​​are equal, the arithmetic mean and th
Current Candle Close above TL Alert
Chen Yau Weng
Indicateurs
This is just a simple indicator that show Alert when the Current candle Close Above the Trendline. Previous candle do not affect the Alert.  The indicator is tied to the Trendline so if the Trendline is accidentally deleted, the Alert will not work. The indicator will draw another Trendline if the current Trendline is deleted.  Removing the indicator will removed the Trendline. There are 4 type of Alert to set: Popup Alert, Signal Alert, Push Notification, Comment.
FREE
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.67 (3)
Indicateurs
SKAN   This indicator helps you to scan all symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend with alerts. It works on five most effective indicators which are used by most of traders for trading: Moving Average Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD It calculates two bars for scanning. When box colour changes to coral or royal blue colour, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alert on screen. When it changes to royal blue, it
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (142)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.7 (10)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicateurs
Gold Venamax   - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers modèles harmoniques disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace / version MT5 . Indicateur gratuit: Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol : les symboles sélectionnés apparaissent Trend : haussière ou baissière Pattern : type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry: prix d'entrée SL: prix du stop loss TP1: 1er prix de prise de profi
Modified TTM Squeeze Indicator
Libertas LLC
Indicateurs
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Modified TTM Squeeze Indicator is a modifica
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
Official release price is 65$ ,only for the first 10 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
Indicateurs
La combinaison des niveaux de tendance et de panne dans un seul système. Un algorithme d'indicateur avancé filtre le bruit du marché, détermine la tendance, les points d'entrée, ainsi que les niveaux de sortie possibles. Les signaux indicateurs sont enregistrés dans un module statistique, qui vous permet de sélectionner les outils les plus appropriés, montrant l'efficacité de l'historique des signaux. L'indicateur calcule les marques Take Profit et Stop Loss. Manuel et instruction ->   Ici   /
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Plus de l'auteur
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Indicateurs
L'   indicateur Opening Range Breakouts   est un outil de trading basé sur les sessions, conçu pour les traders qui suivent les concepts de trading institutionnel, tels que   l'ICT (Inner Circle Trader), le Smart Money Concepts (SMC)   et les stratégies basées sur   le volume   ou   le flux d'ordres   . Cet indicateur trace les principaux intervalles d'ouverture de session, permettant aux traders d'identifier les potentiels   mouvements de liquidité, les zones de cassure, les fake outs   et   le
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Experts
Le   Breakout Robot EA   est un outil de trading spécialisé conçu pour automatiser   les ruptures temporelles   . L'EA trace une fourchette de prix et des lignes hautes/basse selon des paramètres temporels spécifiés. Lorsque le prix franchit le plus haut ou le plus bas de cette fourchette définie, l'EA exécute automatiquement les transactions. La fonctionnalité principale du système est axée sur la   rupture de l'EUR/JPY   entre 22h00 et 02h00 GMT, tandis que son architecture flexible permet de
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   indicateur de stratégie de cassure de la session de Londres   est conçu pour les traders qui suivent les concepts   ICT (Inner Circle Trader)   et   Smart Money (SMC)   . Il se concentre sur   les chasses à la liquidité, les killzones   et   le comportement des teneurs de marché   pendant la session de Londres. Cet outil capture les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas entre   00h00   et   07h00 GMT   , communément appelés «  London Killzone »   ou   « London Maker Range »   . I
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicateurs
Le       Candle Power Pro       est un outil de trading sophistiqué conçu pour décoder       pression réelle sur le volume, déséquilibres des données de ticks et dynamique du flux d'ordres institutionnels       en mesurant le       bataille entre les tics haussiers et les tics baissiers       en temps réel. Cet indicateur transforme les données brutes       données de volume en informations exploitables   , aidant les traders à identifier       Mouvements d'argent intelligent, chasses aux liqui
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Le       Indicateur de portée asiatique des TIC       Cet outil puissant permet aux traders d'identifier les structures de marché clés et les zones de liquidité grâce à la stratégie de trading ICT Asian Range. Il indique les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas de la séance asiatique (de 19h à minuit, heure de New York) et fournit des informations essentielles sur les mouvements de marché pour les séances suivantes. Cet indicateur améliore la précision des transactions en mettant en é
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   indicateur New York Range   est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts   ICT (Inner Circle Trader)   , le trading Smart Money   et   les méthodes d'action des prix institutionnels   . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre   12h00   et   14h00 GMT   , une période critique qui coïncide avec la   clôture de Londres   et   l'ouverture de New York   . Il identifie   les plus hauts et les p
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'   Exit Area Ultimate   est un indicateur technique conçu pour améliorer les décisions de trading en indiquant les niveaux quotidiens   Average True Range (ATR)   et   Average Daily Rate (ADR)   sur le graphique. En comprenant ces niveaux, les traders peuvent facilement évaluer le mouvement moyen d'un actif tout au long de la journée. Cet indicateur polyvalent sert à plusieurs fins pour les day traders, aidant au placement d'ordres, identifiant les tendances intrajournalières, fixant des nivea
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
L'   indicateur SMC Sessions   est un outil de précision conçu pour   les traders avertis   qui s'appuient sur   les concepts ICT, la recherche de liquidité   et   les stratégies par session   . Il cartographie précisément les zones de trading critiques par session en utilisant les concepts les plus éprouvés et les plus populaires utilisés par les traders institutionnels. Cet indicateur de session tout-en-un superpose à votre graphique les stratégies de range les plus efficaces et à forte probab
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Candle Volume Strength est un indicateur d'analyse de volume avancé qui fournit des informations sur la bataille en cours entre acheteurs et vendeurs. Il calcule et visualise les variations de volume en temps réel, aidant les traders à confirmer les cassures, les tendances, les retracements et les inversions avec une plus grande précision. Caractéristiques principales : Confirmation basée sur le volume –   L'indicateur surveille les changements de volume des ticks et alerte lorsque le pouvoir
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Bougies Multi-Timeframes   est un puissant outil de visualisation conçu pour aider les traders à aligner leur analyse des unités de temps courtes sur la structure des unités de temps longues. En traçant les bougies d'une unité de temps longue sélectionnée (H1, H4, D1, etc.) directement sur votre graphique actuel, cet indicateur vous offre une perspective plus claire de l'évolution globale du marché sans changer de graphique. Qui a besoin de cet indicateur ? Cet outil est idéal p
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   détecteur d'évasion du volume de la bande de Bollinger   , un puissant indicateur technique conçu pour améliorer la   stratégie populaire d'évasion de la bande de Bollinger   . Cet indicateur fait passer le suivi des tendances au niveau supérieur en incorporant des données de volume, minimisant efficacement les faux signaux. En adhérant au principe du "volume confirme le prix", cet outil permet aux traders d'identifier les cassures de prix accompagnées d'augmentations significa
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Ez Channel   est un outil essentiel pour les traders qui suivent les tendances car il identifie automatiquement les vrais canaux de tendance dans le graphique. Avec cet indicateur, vous n'avez plus à passer des heures à dessiner manuellement des lignes de tendance sur vos graphiques. Il vous fait gagner du temps et des efforts en dessinant rapidement des canaux de tendance pour n'importe quel symbole et période. L'une des principales caractéristiques d'Ez Channel est son mini pann
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicateurs
Extract Candle Power   est un indicateur d'extraction de volume en temps réel qui fournit des informations précieuses sur le comportement des vendeurs et des acheteurs lors de chaque bougie. En analysant les données de volume, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur les tendances du marché et les inversions potentielles, dépassant les capacités des indicateurs de moyenne mobile traditionnels. Cet outil puissant vous permet d'extraire et d'analyser le volume des vendeurs et d
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'   Awesome Oscillator Alert   , un puissant indicateur technique qui fournit aux traders des informations précieuses sur la dynamique du marché et les opportunités de trading. Avec ses fonctionnalités complètes et son interface conviviale, cet indicateur est un outil essentiel pour les commerçants qui cherchent à gagner un avantage sur le marché. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Awesome Oscillator Alert est sa compatibilité avec toutes les paires de devise
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'indicateur   Candle GAP   est un outil essentiel pour les traders utilisant   les stratégies de Gap Trading   car il identifie automatiquement les écarts de bougie pour chaque jour de la semaine. Un écart fait référence à une différence de niveau de prix entre la clôture et l'ouverture de deux jours consécutifs. Cet indicateur reconnaît quatre types de schémas d'écart : commun, de rupture, de continuation et d'épuisement. En incorporant cet indicateur dans n'importe quel graphique, les traders
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Three MA Alert   est un outil essentiel pour les traders qui s'appuient sur la   stratégie de croisement des moyennes mobiles   . Il simplifie votre vie de trading en envoyant des notifications sur votre appareil mobile, par e-mail et en affichant des alertes contextuelles avec son chaque fois qu'il y a un croisement de trois moyennes mobiles. En suivant cette technique largement utilisée, vous pouvez vous assurer que vous êtes toujours du bon côté de la tendance et éviter de négo
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
Présentation   de M. Fibonacci   , un indicateur étonnant conçu pour simplifier le processus de dessin et d'ajustement des niveaux de Fibonacci sur votre graphique. Cet indicateur offre des options de personnalisation exceptionnelles aux traders professionnels, leur permettant de tracer n'importe quel niveau de Fibonacci avec précision. De plus, il fournit des notifications mobiles, des alertes par e-mail et des alertes contextuelles lorsque le prix atteint les niveaux de Fibonacci, vous assuran
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicateurs
Le   Two MA Crossover   est un système de notification puissant conçu spécifiquement pour les traders qui s'appuient sur la   stratégie de croisement de moyenne mobile   . Cet indicateur entièrement automatisé sert de système d'alerte complet, garantissant que vous ne manquez jamais un événement commercial crucial. Il envoie des notifications à votre appareil mobile, par e-mail et affiche des alertes contextuelles avec du son sur votre ordinateur, le tout lorsqu'il détecte un croisement de moyen
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur technique   Pivot Bro   est un outil puissant conçu pour identifier les zones de retracement à l'aide des niveaux   Pivot, Fibonacci, ATR   et   ADR   . Il va au-delà en reconnaissant également   les modèles de chandeliers   d'inversion basés sur l'action des prix. De plus, le   Currency Meter   est un compagnon précieux pour évaluer la véritable force des principales devises. En analysant 28 paires de devises et en affichant leur force sur le graphique avec des changements de coule
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Cet indicateur technique identifie et analyse automatiquement l'action des prix en utilisant une variété de   modèles de chandeliers d'inversion   sur le graphique. Il dessine facilement des signes fléchés avec les noms de modèles correspondants, ce qui permet de repérer facilement les derniers modèles de chandeliers d'inversion. Avec cet indicateur, vous pouvez rapidement identifier et comparer l'analyse graphique avec des modèles de bougies précédemment identifiés. L'indicateur comprend une ga
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicateurs
L'indicateur   Reversal Alert Pro   est un outil puissant conçu pour détecter automatiquement les zones de retournement sur le marché. Il offre des notifications pratiques envoyées directement sur votre appareil mobile et affiche des alertes contextuelles avec du son. En intégrant cet indicateur dans votre stratégie de trading, vous pouvez filtrer efficacement les positions commerciales. En outre, l'indicateur offre la possibilité d'utiliser les indicateurs CCI, RSI et stochastiques pour affiner
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur technique   Currency Strength 7   est un outil puissant conçu pour aider les traders à évaluer la force des sept devises les plus populaires. En analysant la force de l'AUD, de l'USD, de l'EUR, de la GBP, du JPY, du CHF et du CAD, cet indicateur fournit des informations précieuses sur la dynamique des devises. Il représente la force de la devise sur le graphique à l'aide de lignes, permettant aux traders d'évaluer rapidement la force relative des différentes devises. L'une des carac
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   conseiller expert BullsBears Action   est une solution de trading avancée conçue pour les traders qui s'appuient sur une analyse de marché basée sur les volumes. Exploitant les données de volume des marchés haussiers et baissiers, cet EA identifie automatiquement les opportunités de trading potentielles en fonction de la vigueur du marché et exécute les ordres d'achat ou de vente selon des paramètres définis par l'utilisateur. Entièrement personnalisable, il permet aux traders d'affiner le
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   Crossover Action Expert Advisor   est un outil avancé conçu pour automatiser l'une des stratégies de trading les plus populaires, la   stratégie de croisement de moyenne mobile   . Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes, ce conseiller expert élimine la complexité du trading manuel et exécute automatiquement les transactions en fonction des croisements de moyennes mobiles. L'une des principales caractéristiques de ce conseiller expert est son système de gestion des ri
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   CCI Action Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser la   stratégie CCI (Commodity Channel Index)   , permettant aux traders de capitaliser sur les touches de niveau CCI. Avec ses paramètres conviviaux et son système de gestion des risques robuste, cet EA fournit une solution fiable et efficace pour les commerçants qui cherchent à intégrer l'indicateur CCI dans leur approche commerciale. L'une des principales caractéristiques de cet Expert Advisor est son système de gest
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Le News Robo Expert Advisor est un outil puissant conçu pour aider les traders de presse à ouvrir des ordres en attente avec un stop loss caché lors des communiqués de presse. Il offre plusieurs fonctionnalités qui améliorent votre expérience de trading et protègent vos transactions. L'une des principales caractéristiques de News Robo est le stop loss caché, idéal pour les traders de presse qui préfèrent dissimuler leur stop loss aux courtiers teneurs de marché. Le stop loss est automatiquement
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
Le   RSI Action Expert Advisor   est un outil puissant qui automatise les stratégies   RSI (Relative Strength Index)   populaires, permettant un trading efficace et précis. En utilisant les niveaux de surachat et de survente, cet EA identifie les points d'entrée optimaux pour les ordres d'achat et de vente. Il offre également diverses options de filtrage des signaux pour améliorer la précision du trading, y compris les points d'inversion RSI, les ordres en attente, l'identification des tendances
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Le   Fibo Scalper Pro Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser   les stratégies de trading Fibonacci   populaires. Il simplifie le processus de trading en dessinant et en ajustant automatiquement les niveaux de Fibonacci sur le graphique. Cette fonctionnalité offre commodité et précision aux traders qui utilisent les retracements et extensions de Fibonacci dans leur analyse. L'une des principales caractéristiques du Fibo Scalper Pro est sa fonction de personnalisation. Il
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilitaires
Présentation de   TPSL Driver Utility   , un outil puissant conçu pour améliorer votre expérience de trading en automatisant la gestion des Stop Loss et des Take Profit. Cet utilitaire s'adresse à tous les commerçants qui souhaitent une gestion transparente des commandes et des techniques avancées de protection des bénéfices. Avec l'utilitaire de pilote TPSL, vous avez la possibilité de choisir entre deux modes de gestion des commandes : masqué et visuel. Le mode caché vous permet de masquer les
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   point d'entrée   , un puissant indicateur technique conçu pour fournir des notifications d'achat/vente. Cet indicateur analyse 5 moyennes mobiles, CCI, RSI, stochastique, Bill Williams et des indicateurs de volume sur 3 périodes différentes pour générer des signaux précis. Il offre des options de personnalisation illimitées aux traders professionnels, leur permettant d'adapter l'indicateur en fonction de leur expérience et de leurs stratégies. Le point d'entrée envoie des signa
Jptrading
292
Jptrading 2025.05.15 21:15 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Thushara Dissanayake
27226
Réponse du développeur Thushara Dissanayake 2025.05.16 02:39
Thanks a lot for the awesome review, really glad to hear the indicator is saving you time and fitting into your trading routine so well! Love the part about placing your trades and going back to bed, that’s exactly the kind of ease I was aiming for. Yes, I’ll definitely be working on an EA version with the same settings, including the alert logic and auto trade execution with proper stop loss handling. I’ll keep you posted once it’s ready, shouldn’t be too long. Appreciate the support! More good stuff coming soon!
Répondre à l'avis