MT4 Signals send to Telegram

*Telegram'ı açıp arama çubuğuna '@BotFather' yazın.

*Yeni bir bot oluşturmak için /başlat ve ardından /newbot girin

*Botunuz için bir takma reklam ve bir kullanıcı adı bulun ( örneğin takma ad: "brand Signal" ve kullanıcı adı: BrandSignal_bot (kullanıcı adı 'bot' ile bitmelidir)

*Sohbetten API token'ını seçin,token adresi (şuna benzer bir şey olacaktır 7754680911: ARDiKhESwAAEWHnT9B9bAXd-mEpI). Kaydedin.

*Telegramda sinyal yayınlayacağınız bir kanal oluşturun ve oluşturduğunuz botu kanala yönetici olarak ekleyin ve gerekli izinleri verin.

*Oluşturduğunuz telegram kanalına bir mesaj gönderin (deneme) ve bu mesajı @userinfobot 'a iletin,kanalınızın ID numarası burada çıkacaktır,bunu kaydedin. (-1005646956553)

*daha fazla sinyal kanalı için aynı işlemi tekrar edin.

*MetaTrader 4'te "Araçlar">"Ayarlar">"Uzman Danışmanlar"a gidin> "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" kutusunu işaretleyin ve 'https://api.telegram.org' girin.

*MT4 Telegram sinyal sağlayıcıyı herhangi bir grafik üzerinde çalıştırın ,kaydettiğiniz  bot ve kanal bilgilerini ekleyin.*istediğiniz forex çiftini istediğiniz akanla gönderebilirsiniz.

Önerilen ürünler
Three 3TP Easy Trade Pad MT4
Eda Kaya
5 (1)
Yardımcı programlar
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 Download  The 3TP Easy Trade Pad Expert is a specialized tool developed for capital management , risk management, and trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. This advanced tool, with its functional and specialized panel, allows traders to easily manage their stop loss (SL) and take profit (TP) levels. This expert includes features for setting acceptable loss and expected profit (R/R) and managing trades with advanced options, providing traders with a p
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Yardımcı programlar
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert MT4
Eda Kaya
Yardımcı programlar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert for MetaTrader 4 The Entry TP and SL Time Trader Manager is a powerful semi-automated trading utility for MetaTrader 4, built to streamline trade setups, manage exit strategies, and execute orders with time-based precision. This expert advisor empowers traders to fine-tune their trading plans by setting key parameters such as entry levels, trade volume, and scheduled execution times for optimal performance. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indi
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Yardımcı programlar
FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
FREE
Averager NEW
Oleg Popov
4 (7)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Features trailing profit in the deposit currency (Trailing Stop Money) closing by a profit or loss in the deposit currency opening orders at a specified time managing positions opened manually or by another Expert Advisor calculating initial lot based on the current balance limiting the maximum lot volume choosing trading type several types and methods of averaging visually displays the current breakeven price, draws horizontal lines "Line break even BUY"-blue, "Line break even S
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Yardımcı programlar
Lot by Risk ticaret paneli elle işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu, emir göndermek için alternatif bir araçtır. Panelin ilk özelliği, kontrol hatlarını kullanarak siparişlerin uygun bir şekilde düzenlenmesidir. İkinci özellik, stop loss hattı mevcut olduğunda belirli bir risk için işlem hacminin hesaplanmasıdır. Kontrol hatları kısayol tuşları kullanılarak ayarlanır: kar al - varsayılan olarak T tuşu; price - varsayılan olarak P tuşu; kaybı durdur - varsayılan olarak S tuşu; Tuşları ticar
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Yardımcı programlar
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Raven
Dmitriy Prigodich
5 (1)
Uzman Danışmanlar
"Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
FREE
MQLTA Auto Close
MQL4 Trading Automation
5 (3)
Yardımcı programlar
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. Free version with limited features can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29179 How does it work Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk management parameters is met you can be not
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Yardımcı programlar
Sanırım herkes böyle bir para yönetimi kuralını «Kasa» olarak biliyor. Bilmeyenler için kasa, işlemdeki kazançlar ayak büyüklüğüyle eşitlendikten sonra pozisyonun yarısını kapatmayı varsayar. Böylece, fiyat açılıp dursa bile, artık para kaybetmeyeceksiniz, çünkü pozisyonun bir kısmı daha önce kapandığında tam olarak aynı miktarda kar elde edildi. Güvenlik Danışmanının yalnızca bir ayarı vardır – kapanış lotu. Onu 0 konumunda bırakarak, danışman anlaşmanın tam yarısını kapatacaktır. Danışmanın
FREE
Net TP Net SL Setter
Sajjad Ahmed
5 (1)
Yardımcı programlar
This EA automatically closes all Open Trades and Pending Orders at your specified Net Profit or Net Loss. The TP and SL for a single trade can easily be set in Meta Trader, on individual basis and on hitting that TP or SL, the trade is automatically closed. However, if you have multiple trades and you want to set a Net TP and Net SL (in terms of profit & loss) for all of them, then Meta Trader cannot help you. Here comes this EA “Net TP Net SL Setter” using which you can set a Net TP and Net SL
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Yardımcı programlar
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
Confirmation Entry
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Uzman Danışmanlar
Dear Valuable Friends ,   This New Free EA works as below : - waiting the M15 diagram to show the reverse or continuing of the trend - confirm  signal on H4 Diagram . - wait till the entry strategy is being extremely true  - put direct entry point (sell or Buy ) and put Pending Orders (P.O) in grid   All these will be Active after manually set in common parameters that u fully controlled . Check the pics to recognize .. for any Question write to me directly .. Best Luck  Best Luck  
FREE
Smart Auto Trailing Stop Loss
Dejan Boshkov
1 (1)
Yardımcı programlar
This EA manage your trailing stop loss on every manual opened position and he lead your position to profit. This is free tool that can be used from any trader and is special good for rookie traders. You must to try it and you can feel how your positions go to profit.  I'm a professional forex trader for about 4 years now and I'm specialized in automated trading systems (EA's) and scalping trading strategies. I've tried a lot in my journey and finally found the tools that make consistent results
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (41)
Yardımcı programlar
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
Looser61
Suharmoko
Uzman Danışmanlar
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another pair, please use ECN, because this EA using M1 time frame. This EA does not have live signal, just BT and have fun. Don't get so serious, just see the grid on your screen.
FREE
SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
Uzman Danışmanlar
The free version of the snowyowl trend adviser, which is based on determining combinations of candle patterns. A virtual trailing stop tracks each open order and groups open orders to close them simultaneously. In the free version, you can only work on one timeframe, while in the paid version, opening orders on the selected TF is a signal to open orders on lower TF.
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Yardımcı programlar
MT4 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 4'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı tar
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Yardımcı programlar
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Yardımcı programlar
VR Renk Seviyeleri, trend çizgisi, dikdörtgen ve metin gibi unsurları kullanarak teknik analiz uygulayanlar için kullanışlı bir araçtır. Grafiğe doğrudan metin eklemek ve ekran görüntüsü almak mümkündür. Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonları, talimatlar, problem çözme, adresinden edinilebilir. [Blog] İncelemeleri şu adresten okuyabilir veya yazabilirsiniz: [bağlantı] Sürümü [MetaTrader 5] Göstergeyle çalışma tek tıklamayla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, çizginin bulunduğu düğmeye tıkl
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Yardımcı programlar
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Yardımcı programlar
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Yardımcı programlar
AUTO BE 2nd EDITION – Trade Exit Manager + ADR Panel (MT4) AUTO BE 2nd Edition by KALIFX is a lightweight yet practical tool for MT4 that automates your trade exit process. It handles stop-loss placement, breakeven logic, and dual take-profit levels — and now includes a compact ADR (Average Daily Range) info panel to help you stay aware of market volatility. Whether you're a manual trader or using EAs, this tool quietly supports your chart with clear visuals and rule-based execution, keeping
FREE
AllClosedMt4
Andrey Spiridonov
5 (1)
Yardımcı programlar
The AllClosedMT4 utility in the form of an expert. The utility is designed for closing all open positions simultaneously based on the total profit (in the deposit currency) of all open positions. The utility can be attached to any chart with any trading instrument. Parameters Profit - the total positive profit in the deposit currency, at which all open positions are closed (profit). Stop - the total negative profit in the deposit currency, at which all open positions are closed (loss). The valu
FREE
CoPilot EA
Zhichao Ma
Yardımcı programlar
FREE for limited time! CoPilot EA is an add-on EA to provide additional Order & Risk Management for other EAs.  Want more control and Telegram support? Check out CoPilot Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/82009 Do you have favorite EAs that trade well, and you want additional control over it? Do you run multiple EAs on same account and you need a way to manage Risks and Orders from account level? CoPilot is the best companion for you! Features: Addition Order & Risk Management to other
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Yardımcı programlar
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Loss Recovery Trading Robot Demo
Quang Dung Pham
Yardımcı programlar
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Yardımcı programlar
SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Yardımcı programlar
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Yardımcı programlar
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
RS Trade Copier
Boris Sedov
Yardımcı programlar
Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm. RS Trade Copier , MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT4 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 4 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Yazarın diğer ürünleri
GrayWolf EA
Emin Umit
Uzman Danışmanlar
GrayWolf EA: Akıllı ve Güçlü Bir Ticaret Asistanı GrayWolf EA, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur. Hareketlilere ortalama (MA) temelinde gelişmiş bir strateji ile tasarlanan bu EA, piyasa trendlerini analiz etmek için dört ayrı MA'dan (MA1, MA2, MA3, MA4) yararlanır ve hem yeni hem de kayıtlı forex piyasası yatırımcıları için ideal bir çözüm sunar. Esnek, esnek ve dinamik risk yönetimi özellikleriyle GrayWolf EA, piyasa hareketlerini etkili bir şe
TSFX Super Trend EA
Emin Umit
Uzman Danışmanlar
SuperTrend EA v1.00 is an innovative Expert Advisor that masterfully captures market trends and serves as one of the strongest allies for investors through its automated trading strategies. At its core lies the legendary SuperTrend indicator, developed by Olivier Seban, which intelligently combines volatility (ATR-based) and price action to generate simple yet highly effective signals. Unlike complex indicators that can overwhelm traders, SuperTrend's single line—turning green for uptrends and
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt