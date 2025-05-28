MT4 Signals send to Telegram

*Telegram'ı açıp arama çubuğuna '@BotFather' yazın.

*Yeni bir bot oluşturmak için /başlat ve ardından /newbot girin

*Botunuz için bir takma reklam ve bir kullanıcı adı bulun ( örneğin takma ad: "brand Signal" ve kullanıcı adı: BrandSignal_bot (kullanıcı adı 'bot' ile bitmelidir)

*Sohbetten API token'ını seçin,token adresi (şuna benzer bir şey olacaktır 7754680911: ARDiKhESwAAEWHnT9B9bAXd-mEpI). Kaydedin.

*Telegramda sinyal yayınlayacağınız bir kanal oluşturun ve oluşturduğunuz botu kanala yönetici olarak ekleyin ve gerekli izinleri verin.

*Oluşturduğunuz telegram kanalına bir mesaj gönderin (deneme) ve bu mesajı @userinfobot 'a iletin,kanalınızın ID numarası burada çıkacaktır,bunu kaydedin. (-1005646956553)

*daha fazla sinyal kanalı için aynı işlemi tekrar edin.

*MetaTrader 4'te "Araçlar">"Ayarlar">"Uzman Danışmanlar"a gidin> "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" kutusunu işaretleyin ve 'https://api.telegram.org' girin.

*MT4 Telegram sinyal sağlayıcıyı herhangi bir grafik üzerinde çalıştırın ,kaydettiğiniz bot ve kanal bilgilerini ekleyin.*istediğiniz forex çiftini istediğiniz akanla gönderebilirsiniz.