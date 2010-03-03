Le DAX Range BreakOut EA est un expert advisor développé spécifiquement pour le marché allemand DAX (GER40). Conçu pour capturer les mouvements de prix après des périodes de consolidation, ce robot utilise une stratégie de breakout basée sur les ranges horaires, avec des fonctionnalités avancées pour gérer le risque et maximiser les profits. Il est recommandé d’utiliser le DAX avec les paramètres par défaut pour un rendement optimal.

Contrairement à de nombreux autres programmes du marché MQL5, il s'agit d'une VRAIE stratégie de day trading. Elle n'utilise aucune martingale ni grille et suit un concept logique. L'Expert Advisor « Range Breakout » permet de trader sur des intervalles de temps.





Caractéristiques principales :

Symbole dédié : Ne trade exclusivement que le DAX (GER40).

Stratégie : Ouverture de positions lors des cassures de range définies par les plages horaires de trading.

Paramètres de trading configurables : Gestion du lot : choix entre lot fixe ou basé sur le risque. Heures de trading : configurable (par défaut de 03:00 à 09:00). Fermeture automatique des positions : possibilité de fermer les positions à une heure précise. Trailing stop et breakeven : pour sécuriser les profits sur les positions gagnantes.

Gestion du risque : Stop Loss et Take Profit en points ou en devise selon le paramètre InpStopsType . Protection contre le drawdown maximum (optionnelle).

Filtrage des news : Bloque le trading autour des news économiques importantes pour limiter la volatilité. Paramètres ajustables pour news basses, moyennes et hautes.

Affichage et suivi : Journal complet des opérations ( InpPrintLog=true ). Indication visuelle des ranges de trading sur le graphique avec couleur personnalisable ( InpRangeColor ).

Optimisé pour MT5 : Compatible avec le testeur de stratégie pour backtesting sur données historiques. Paramètre GMT ajustable pour correspondre à votre fuseau horaire ( GMTplus=3 ). Magie unique pour identification des positions ( InpMagic=1 ).



Pourquoi choisir le DAX Range BreakOut EA ?

Spécialisation DAX : Ce robot est optimisé exclusivement pour le DAX, ce qui garantit des performances supérieures à tous les EA multi-symboles. Automatisation complète : Plus besoin de surveiller les graphiques, le robot prend les décisions pour vous avec précision. Gestion intelligente du risque : Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Breakeven et protection contre le drawdown. Filtrage des news intégré : Protège votre capital lors des événements économiques majeurs. Paramètres flexibles : Adaptable aux débutants comme aux traders expérimentés. Transparence totale : Journal détaillé et affichage graphique des ranges. Rentabilité et sécurité : Conçu pour maximiser les profits tout en réduisant le risque de pertes importantes.





Conclusion :

Le DAX Range BreakOut EA est un outil puissant pour exploiter les mouvements de marché sur le DAX, combinant simplicité, sécurité et efficacité. Il est idéal pour les traders souhaitant automatiser leurs stratégies de breakout avec des paramètres optimisés par défaut.



Avantages :

Conçu pour une gestion optimale des breakout sur le DAX.

Paramètres flexibles pour s’adapter à différents styles de trading.

Sécurisation des positions via SL, TP, breakeven et trailing stop.

Réduction du risque lors des news importantes.

Facile à utiliser, même pour les traders débutants sur le DAX.







