Zig Zag Plus Arrows

Zig Zag Plus Arrows, dünya piyasalarında ticaret ve teknik analiz için bir araçtır.
Aynı zamanda alım satım kararları vermek için piyasa koşullarının analizini sağlayan bir dizi göstergeden oluşur.
Trend yönünde işlem yapılmasını sağlayan bir trend tanımlayıcı içerir.
Trend oklarına dayanarak, Zig Zag algoritması kullanılarak yön bölümleri ve dönüm noktaları oluşturulur ve gelecekteki trend ve üst/alt fraktal zirveler sezgisel olarak gösterilir.
Trend yönlerinde destek ve direnç seviyeleri olarak çalışan ek girişler için oklar.

Gösterge yetenekleri
Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez.
Trend değişiklikleri ve ek sinyaller olduğunda çeşitli uyarı türleri verir.
Her türlü finansal enstrümanda kullanılabilir (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler).
Gösterge, M1 ve M5'te ölçeklendirme de dahil olmak üzere herhangi bir Zaman Çerçevesinde çalışabilir.
Gösterge, işlemciyi yüklemeyen hafif algoritmalar kullanarak birden fazla pencerede kullanılmasına olanak tanır.
Bir mumun kapanışında trend okları görünür, mevcut mumun üzerinde ek sinyal okları görünür.
 
Giriş parametreleri

  • Trend  arrow generation speed mode (5-15) - Zig Zag bölümüyle trend yönünün süresini değiştirme.
  • Arrow generation speed mode (1-3) - Ek sinyal oklarının sayısını değiştirir.
  • Thickness of trend arrows / Thickness of additional signal arrows - Trend ve sinyal oklarının kalınlığını ayarlayın.
  • Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Girişler için sinyal okları göründüğünde bildirimleri kullanın.
  • Sound for trend arrows  - Trend okları için ses dosyası.
  • Sound for additional signal arrows - Ek sinyal okları için ses dosyası.
