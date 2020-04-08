Des flèches de tendance apparaissent à la clôture d'une bougie, des flèches de signal supplémentaires apparaissent sur la bougie actuelle.

Trend arrow generation speed mode (5-15) - Modification de la durée de la direction de la tendance avec la section Zig Zag.

(5-15) - Modification de la durée de la direction de la tendance avec la section Zig Zag. Arrow generation speed mode (1-3) - Modifie le nombre de flèches de signal supplémentaires.

(1-3) - Modifie le nombre de flèches de signal supplémentaires. Thickness of trend arrows / Thickness of additional signal arrows - Ajustez l'épaisseur des flèches de tendance et de signal.

- Ajustez l'épaisseur des flèches de tendance et de signal. Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Utilisez les notifications lorsque des flèches de signal apparaissent pour les entrées.

- Utilisez les notifications lorsque des flèches de signal apparaissent pour les entrées. Sound for trend arrows - Fichier sonore pour les flèches de tendance.

- Fichier sonore pour les flèches de tendance. Sound for additional signal arrows - Fichier sonore pour les flèches de signal supplémentaires.

Zig Zag Plus Arrows est un outil de trading et d'analyse technique sur les marchés mondiaux.Il consiste également en un ensemble d'indicateurs qui fournissent une analyse des conditions du marché pour prendre des décisions commerciales.Comprend un identifiant de tendance qui permet de négocier dans la direction de la tendance.Sur la base des flèches de tendance, des sections directionnelles et des points tournants sont construits à l'aide de l'algorithme Zig Zag, montrant intuitivement la tendance future et les pics fractals supérieurs/inférieurs.Flèches pour des entrées supplémentaires qui fonctionnent comme niveaux de support et de résistance dans les directions de tendance.Capacités de l'indicateurL'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas.Donne plusieurs types d'alertes lorsque la tendance change et des signaux supplémentaires.Peut être utilisé sur tous les instruments financiers (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.)L'indicateur peut fonctionner sur n'importe quelle période, y compris pour le scalping sur M1 et M5.L'indicateur utilise des algorithmes légers qui ne chargent pas le processeur, permettant une utilisation dans plusieurs fenêtres.