Zig Zag Plus Arrows
- 指标
-
- 版本: 3.0
- 激活: 10
Zig Zag Plus Arrows 是一种用于全球市场交易和技术分析的工具。
它还包含一组指标，可提供市场状况分析以做出交易决策。
包括提供趋势方向内交易的趋势标识符。
基于趋势箭头，使用 Zig Zag 算法构建方向段和转折点，直观地显示未来趋势和上/下分形峰值。
用于作为趋势方向内的支撑位和阻力位的附加条目的箭头。
指标能力
指标不会重绘，也不会滞后。
当趋势变化和附加信号时发出多种类型的警报。
可用于任何金融工具（外汇、加密货币、金属、股票、指数。）
该指标可以在任何时间范围内工作，包括 M1 和 M5 上的倒卖。
该指标使用不加载处理器的轻量级算法，允许在多个窗口中使用。
趋势箭头出现在蜡烛收盘时，其他信号箭头出现在当前蜡烛上。
输入参数
它还包含一组指标，可提供市场状况分析以做出交易决策。
包括提供趋势方向内交易的趋势标识符。
基于趋势箭头，使用 Zig Zag 算法构建方向段和转折点，直观地显示未来趋势和上/下分形峰值。
用于作为趋势方向内的支撑位和阻力位的附加条目的箭头。
指标能力
指标不会重绘，也不会滞后。
当趋势变化和附加信号时发出多种类型的警报。
可用于任何金融工具（外汇、加密货币、金属、股票、指数。）
该指标可以在任何时间范围内工作，包括 M1 和 M5 上的倒卖。
该指标使用不加载处理器的轻量级算法，允许在多个窗口中使用。
趋势箭头出现在蜡烛收盘时，其他信号箭头出现在当前蜡烛上。
输入参数
- Trend arrow generation speed mode (5-15) - 使用 Zig Zag 部分更改趋势方向的持续时间。
- Arrow generation speed mode (1-3) - 更改附加信号箭头的数量。
- Thickness of trend arrows / Thickness of additional signal arrows - 调整趋势和信号箭头的粗细。
- Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - 当输入信号箭头出现时使用通知。
- Sound for trend arrows - 趋势箭头声音文件。
- Sound for additional signal arrows - 附加信号箭头的声音文件。