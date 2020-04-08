Zig Zag Plus Arrows

Zig Zag Plus Arrows è uno strumento per il trading e l'analisi tecnica sui mercati mondiali.
Consiste anche in una serie di indicatori che forniscono l'analisi delle condizioni di mercato per prendere decisioni commerciali.
Include un identificatore di tendenza che fornisce il trading nella direzione della tendenza.
Sulla base delle frecce di tendenza, le sezioni direzionali e i punti di svolta vengono costruiti utilizzando l'algoritmo Zig Zag, mostrando intuitivamente la tendenza futura e i picchi frattali superiori/inferiori.
Frecce per voci aggiuntive che funzionano come livelli di supporto e resistenza all'interno delle direzioni del trend.

Funzionalità dell'indicatore
L'indicatore non viene ridisegnato e non rallenta.
Fornisce diversi tipi di avvisi quando la tendenza cambia e segnali aggiuntivi.
Può essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici).
L'indicatore può funzionare su qualsiasi intervallo temporale, incluso lo scalping su M1 e M5.
L'indicatore utilizza algoritmi leggeri che non caricano il processore, consentendo l'utilizzo in più finestre.
Le frecce di tendenza appaiono alla chiusura di una candela, ulteriori frecce di segnale appaiono sulla candela corrente.

Parametri di input

  • Trend  arrow generation speed mode (5-15) - Modifica della durata della direzione del trend con la sezione Zig Zag.
  • Arrow generation speed mode (1-3): modifica il numero di frecce di segnale aggiuntive.
  • Thickness of trend arrows / Thickness of additional signal arrows : regola lo spessore delle frecce di tendenza e di segnale.
  • Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email : utilizza le notifiche quando vengono visualizzate le frecce del segnale per gli input.
  • Sound for trend arrows  - File audio per frecce di tendenza.
  • Sound for additional signal arrows - File audio per frecce di segnalazione aggiuntive.
