Zig Zag Plus Arrows
- Индикаторы
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- Версия: 3.0
- Активации: 10
Zig Zag Plus Arrows — инструмент для торговли и технического анализа на мировых рынках.
Состоит и комплекса индикаторов, обеспечивающих анализ состояния рынка для принятия торговых решений.
Включает определитель тренда, обеспечивающий торговую работу в рамках трендового направления.
На основе трендовых стрелок по алгоритму Zig Zag строятся секции направлений и разворотные точки, интуитивно показывающие будующую тенденцию и верхние / нижние фрактальные вершины.
Стрелки для дополнительных входов, работающие как уровни поддержки и сопротивления внутри трендовых направлений.
Возможности индикатора
Индикатор не перерисовывается и не запаздывает.
Дает несколько типов оповещений при изменении тренда и дополнительных сигналов.
Может использоваться на любых финансовых инструментах(Forex, криптовалюты, металлы, акции, индексы.)
Индикатор может работать на любых Тайм-фреймах в том числе для скальпинга на M1 и M5.
Индикатор использует легкие алгоритмы не загружающие процессор, обеспечивая использование в нескольких окнах.
Трендовые стрелки появляются на закрытии свечи, дополнительные сигнальные на текущей свече.
Входные параметры
Состоит и комплекса индикаторов, обеспечивающих анализ состояния рынка для принятия торговых решений.
Включает определитель тренда, обеспечивающий торговую работу в рамках трендового направления.
На основе трендовых стрелок по алгоритму Zig Zag строятся секции направлений и разворотные точки, интуитивно показывающие будующую тенденцию и верхние / нижние фрактальные вершины.
Стрелки для дополнительных входов, работающие как уровни поддержки и сопротивления внутри трендовых направлений.
Возможности индикатора
Индикатор не перерисовывается и не запаздывает.
Дает несколько типов оповещений при изменении тренда и дополнительных сигналов.
Может использоваться на любых финансовых инструментах(Forex, криптовалюты, металлы, акции, индексы.)
Индикатор может работать на любых Тайм-фреймах в том числе для скальпинга на M1 и M5.
Индикатор использует легкие алгоритмы не загружающие процессор, обеспечивая использование в нескольких окнах.
Трендовые стрелки появляются на закрытии свечи, дополнительные сигнальные на текущей свече.
Входные параметры
- Trend arrow generation speed mode (5-15) - Изменение продолжительности трендового направления с секцией Zig Zag.
- Arrow generation speed mode (1-3) - Изменяет количество дополнительных сигнальных стрелок.
- Thickness of trend arrows / Thickness of additional signal arrows - Регулировка толщины трендовых и сигнальных стрелок.
- Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Использование оповещений при появлении сигнальных стрелок для входов.
- Sound for trend arrows - Файл звука для стрелок тренда.
- Sound for additional signal arrows - Файл звука для дополнительных сигнальных стрелок.