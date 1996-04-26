Zig Zag Plus Arrows

Zig Zag Plus Arrows — инструмент для торговли и технического анализа на мировых рынках.
Состоит и комплекса индикаторов, обеспечивающих анализ состояния рынка для принятия торговых решений.
Включает определитель тренда, обеспечивающий торговую работу в рамках трендового направления.
На основе трендовых стрелок по алгоритму Zig Zag строятся секции направлений и разворотные точки, интуитивно показывающие будующую тенденцию и верхние / нижние фрактальные вершины.
Стрелки для дополнительных входов, работающие как уровни поддержки и сопротивления внутри трендовых направлений.

Возможности индикатора
Индикатор не перерисовывается и не запаздывает.
Дает несколько типов оповещений при изменении тренда и дополнительных сигналов.
Может использоваться на любых финансовых инструментах(Forex, криптовалюты, металлы, акции, индексы.)
Индикатор может работать на любых Тайм-фреймах в том числе для скальпинга на M1 и M5.
Индикатор использует легкие алгоритмы не загружающие процессор, обеспечивая использование в нескольких окнах.
Трендовые стрелки появляются на закрытии свечи, дополнительные сигнальные на текущей свече.

Входные параметры

  • Trend  arrow generation speed mode (5-15) - Изменение продолжительности трендового направления с секцией Zig Zag.
  • Arrow generation speed mode (1-3) - Изменяет количество дополнительных сигнальных стрелок.
  • Thickness of trend arrows / Thickness of additional signal arrows - Регулировка толщины трендовых и сигнальных стрелок.
  • Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Использование оповещений при появлении сигнальных стрелок для входов.
  • Sound for trend arrows  - Файл звука для стрелок тренда.
  • Sound for additional signal arrows - Файл звука для дополнительных сигнальных стрелок.
Рекомендуем также
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
Эксперты
Special Launch Promotion: $30 (Limited Time Only!) To celebrate our new launch on MQL5, we are offering an exclusive introductory price of $39  for a limited time. Please note that this is a special promotion for our early supporters. The price will be adjusted back to its original retail price of $69  effective from July 31, 2026 . Don’t miss this opportunity to get our professional-grade EA at this special price before it reverts to the standard rate! CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When pro
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Эксперты
Представляем советник HFT KING — лучшего HFT-короля трейдинга! Эта полностью автоматизированная высокочастотная торговая система призвана революционизировать ваш торговый опыт благодаря передовому алгоритму и новейшим функциям. HFT King использует уникальное сочетание технического анализа, искусственного интеллекта, высокочастотной торговли и машинного обучения, чтобы предоставлять трейдерам надежные и прибыльные торговые сигналы. Передовая технология HFT King очень эффективна для определения т
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Эксперты
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Эксперты
Автоматизированный мультивалютный советник с неограниченным количеством валютных пар. При этом можно на каждую отдельную валютную пару указать, как советник будет с ней работать. Можно добавлять ордера вручную. В эксперте не заложена определенная стратегия. Каждый сам выбирает какие функции он будет использовать. И по каким индикаторам и на каких ТФ с ними работать. Реальный счет, который полностью ведет эксперт. Используются MACD и Envelopes . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Forex 3d
Andrey Kozak
Индикаторы
Forex 3D - готовая торговая система для скальпинга на любой валютной паре. Рекомендуемый таймфрейм M5. Среднее количество, которое можно найти каждый день от 5 до 15. Эта торговая система подходит для торговли на всех валютных парах, включая золото и серебро. Forex 3D - это очень простая торговая система, которая подходит для новичков в форекс. Она не требует дополнительного анализа рынка с помощью других торговых инструментов. Мы тщательно изучаем технический анализ данного индикатора и рассмат
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Эксперты
Gold Coin M5 - это автоматизированный торговый робот, разработанный для торговли на рынке золота (XAUUSD) с использованием периода М5. Этот робот предназначен для трейдеров, желающих торговать в автоматическом режиме на краткосрочных временных интервалах (скальпинг).  Особенности: Скальпинг стратегия: Робот использует стратегию скальпинга, основанную на мгновенном входе и выходе из позиций на краткосрочных движениях цены. Оптимизирован для XAUUSD на М5: XAUUSD Скальпер специально настроен для т
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Эксперты
Советник торгует в любое время, когда открыт рынок. Его логика предполагает открытие сделок по направлению движения. Робот увеличивает размер лота в случаи отрицательной прибыли по ранее закрытому ордеру. Это не система Мартингейл, когда идёт увеличение размера лота при движении цены против вашей позиции. Это система увеличения позиции по движению рынка. Используется средняя МА Используются линии поддержки и сопротивления Используются фракталы Используется система проверки открытия ордера Испол
RSI Grid Martingale Pro
Kseniia Tretiakova
Эксперты
RSI Grid Martingale Pro   — это полностью автоматический советник, использующий запатентованную (в рамках логики) комбинацию классического RSI и адаптивного мартингейла. В отличие от «слепых» сеточников, которые открывают ордера на каждом чихе, наш робот ждет идеальный момент: пересечение уровня перекупленности/перепроданности   плюс   подтверждение импульса размером свечи. Ключевые преимущества Умный вход без перерисовки:   Сигнал генерируется только при пересечении RSI уровней 30/70 на закр
GND Robot Scalping
Nguyen Dang Giang
4 (1)
Эксперты
Это идея для трейлинга без дальнейшего анализа. Используйте методы управления капиталом. Если скальперская сделка оказалась неудачной, к ней применяется уникальный мартингейл. Она включает в себя два варианта работы с открытыми сделками. Мартингейл по отложенным ордерам (позволяет уменьшить просадку) Многомерный мартингейл рыночных ордеров Важно: вы контролируете и управляете своим счетом Требования и рекомендации 4-значные котировки (спред менее 3 пипсов) 5-значные котировки (спред менее 30 п
GoldStar MT4
Marek Kvarda
Эксперты
GoldStar EA is a fully automated trading program (Expert Advisor) designed exclusively for trading gold (XAU/USD). It analyzes multiple timeframes to detect high-probability trading opportunities and integrates advanced trade management tools — all while remaining easy to set up and operate . Key Advantages of GoldStar EA Advanced algorithm scanning multiple timeframes for optimal entry signals. Built-in money management and capital protection to minimize risk. Stable and consistent results ba
RSI strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Relative Strength Index(RSI) Strategy EA MT4, автоматизированное торговое решение, разработанное исключительно для MetaTrader 4. Этот экспертный советник использует силу Индекса относительной силы (RSI), чтобы выполнять сделки на основе условий перекупленности и перепроданности, что делает его идеальным для трейдеров, стремящихся улучшить свои торговые стратегии с помощью автоматизации. С Relative Strength Index(RSI) Strategy EA MT4 пользователи получают преимущества от продвину
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Эксперты
Используется в ручной торговле для блокировки убытков при любом движении цены против трейдера. Позволяет прибыли расти при движении цены в нужном направлении. Может локировать одну позицию или сетку. Помогает другим роботам уменьшить просадку путем локирования. Принцип работы Вместо традиционного стоп-лосса трейдер вручную устанавливает линию начального локирования этого робота. Робот следит за поведением цены относительно этой линии. Если цена идет против трейдера, то робот производит локиро
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Platinum Dragon EA
Evgenii Filippov
Эксперты
Советник открывает два противоположных ордера один из которых всегда закрывается с профитом , затем выставляется следующая пара ордеров. Если цена идет в одном направление советник начинает увеличивать прибыль, а убыточные сделки увеличивают следующий лот, там самым закрывая все сделки по минимальной прибыли. Советник хорошо подходит для разгона депозита на центовом счету. Можно использовать на любых парах. Параметры: Max Spread - Ограничение по спреду на открытие первых ордеров. Lot - начальный
PrimeEdge AI
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
PrimeEdge AI is an advanced Expert Advisor designed for trading major forex currency pairs on the M5, M15, and H1 timeframes . Powered by intelligent market analysis and precision trade execution, this EA is built to adapt to changing market conditions while identifying high-probability trading opportunities across multiple timeframes. It is optimized for traders seeking a smart, reliable, and professional automated forex trading solution. Key Features: Optimized for major forex currency pairs S
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Apex Market Structure
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Promotional pricing: $100 until 31 August 2026. The price returns to $300 after that date. APEX MARKET STRUCTURE ----> MT4   See What the Market Is Really Doing. Watch the 3 Market Phases unfold live (Contraction, Expansion, Trend) and catch better entries   at the early stage of the Trend Phase.   Stop guessing. Start reading the market the way institutions and smart money do.      Apex Market Structure for MT4 is a precision smart-money analysis tool that strips away the noise and reveals t
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Risk Lot Calculator Dashboard Indicator
Pearly Gianan
Индикаторы
This is  a dashboard indicator that displays the auto-calculated risk lot, with the given risk percentage & risk points (Stop Loss) and others. The main function of this indicator is to help you calculate your exact scalping risk lots and swing risk lots. Also it displays the active trades of each pair you've executed with the following: type of trade, lot size, symbol, & equity(+/-). Also displays the bar counter set in every 5-minute bar timer. (whichever time frame you're active, the bar time
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Индикаторы
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Индикаторы
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Brown Bear EA
Sergey Kruglov
Эксперты
Brown Bear EA  - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней.  Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0  - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
Gold Buy Trader
George Aguilor
Эксперты
Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 is a professional Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) and other major instruments with a refined buy-grid strategy. It combines oversold stochastic entries with an optional one-cycle sell mode, offering flexibility for both trending and ranging markets. This version has been carefully optimized to meet strict MQL5 validation standards, ensuring smooth execution, stable performance, and compatibility across brokers. Key Features Buy-grid entry
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Индикаторы
Advanced Stochastic Scalper - это профессиональный индикатор на базе известного индикатора Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper представляет из себя осциллятор с динамическими уровнями перекупленности и перепроданности, у стандартного Stochastic Oscillator эти уровни статические и никогда не изменяются. Это позволяет Advanced Stochastic Scalper адаптироваться под постоянно меняющийся рынок. При появлении сигнала на покупку или продажу на графике рисуется стрелка и появляется алерт,
Grey Wolf MT4
Alexander Oropesa Marrero
Эксперты
now acquires Gray Wolf, this incredible EA made and meticulously tested for the USD / CAD market, AUD / USD exclusively in the 5m timeframe. The purpose of this EA is that you get more than 25% per month in profit and your account never reaches $ 0. You can use this EA with little capital for $ 100 and work perfectly, I did tests with $ 50 and it worked perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a greater capital you just have to
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (488)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Другие продукты этого автора
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Directions MT5 - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих сред
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Correction Signals In Trend MT5 - технический индикатор анализирующий динамику рынка, помогает трейдеру определять направление тренда и находить точки для открытия ордеров. Индикатор следящий за трендом в формате линий поддержки и сопротивления показывает восходящий или нисходящий тренд. В трендовом направлении после окончания коррекции совершается поиск сигналов. Стрелками указаны потенциальные моменты для совершения торговых операций. Для каждого сигнала отображаются рекомендуемые уровни устан
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
Индикаторы
Wave Reversal Indicator - определитель направления трендовых волн и разворотов цены. Индикатор показывает волновые движения и трендовые направления. Он дает рекомендации куда следовать трейдеру, помогает следовать торговой стратегии. Является дополнением к внутри-дневной или среднесрочной стратегии. Почти все параметры подобраны к каждому тайм-фрейму и изменяются в автоматическом режиме, единственный параметр для ручной настройки - длина волны. Работает на различных торговых инструментах, и тайм
FREE
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping and Binary Signal Detector - Скальперский индикатор дающий направленные сигналы для открытия позиций по тренду. Индикатор представляет собой полную торговую систему, которую можно использовать для Forex и бинарных опционов. Система алгоритмов позволяет распознавать интенсивные движения цены в несколько последовательных баров. Индикатор предоставляет несколько типов оповещений для стрелок. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах (рекомендуется M5 или Выше). Как использ
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " ZigZag on Trend " представляет из себя помощника в определении направления движения цены, а так же калькулятора баров и пунктов. Состоит из трендового индикатора, следящей за направлением цены трендовой линией представленной в виде зигзага и счетчика вычисляющего число баров пройденных в направлении тренда и количество пунктов по вертикальной шкале.(расчеты ведутся по открытию бара) Индикатор не перерисовывается. Для удобства исполнен в виде окрашенных баров или в виде линий. Можно и
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Кластерный индикатор работающий в ценовом канале. Для работы индикатор строит канальную линию - (пунктирная линия). Внутри канала строятся кластерные участки определяющие направление движения цены - (гистограммы в двух направлениях), начинаются с крупных стрелок. Над/под каждой гистограммой строятся маленькие стрелки - показатель повышения волатильности. Индикатор не перерисовывает значений. работает на любых инструментах и таймфреймах. Входы осуществляются при появлении крупных стрелок, внутри
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. Имеет осцилляторную линию двигающуюся вслед за изменением объемов. Большие стрелки на линии показывают разворотные значения. Вокруг линии построен канал с маленькими стрелками показывающими усиление движения цены в направлении увеличения объемов. Индикатор не перерисовывает значений. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Может дополнять любую стратегию торговли нахождением тренда или осуществлять входы по направлению
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Цикличный индикатор для торговли и прогнозирования направления рынка. Показывает цикличное поведение цены в виде осциллятора. Дает сигналы открытия сделок при отбое от верхних и нижних границ осциллятора. В виде гистограммы показывает сглаженную силу тренда. Дополнит любую стратегию торговли, от скальпинга до внутри-дневной. Индикатор не перерисовывается. Подходит для использования на всех символах/инструментах. Подходящие тайм-фреймы для краткосрочного трейдинга M5, M15, M30. Для дневной и боле
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Max Min Reversal Arrows - стрелочный разворотный индикатор для прогнозирования движения цены. Индикатор строится по уровням поддержки и сопротивления по локальным минимумам и максимумам цены. Возможности продукта Стрелки появляются на текущей свече. Индикатор не перерисовывается. Может использоваться на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые тайм-фреймы для использования M30, H1, H4. Точечные линии - это уровни поддержки и сопротивления в пределах сигнала. Движение цены от
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Binary Scalper - продукт технического анализа для форекс и бинарных опционов. Включает в себя нескольно технических индикаторов объединенных в торговую систему. Подходит для ручной торговли внутри тренда, для скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые Тайм-фреймы для торговли M15, M30, H1 и H4, M5 и M1 использовать при высокой волатильности. Имеется несколько типов оповещений. Как использовать продукт Оптимальные настройки уже по
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Point Directions - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих средних
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Binary Lines - индикатор технического анализа для валюты, товаров, криптовалют, акций, индексов и любых финансовых инструментов. Можно использовать для бинарных опционов или скальпинга на Forex. Показывает точки входа и выхода в фиксированные промежутки времени и предоставляет трейдерам необходимую информацию о результатах возможных сделок. Точки входа формируются в самом начале свечи, по направлению линии MA, длительность сделок в барах можно отрегулировать вручную и подстроить под любой финанс
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Line Breakouts - Система для торговли по тренду. Содержит определитель тренда, который можно адаптировать к любому графику и торговому инструменту с помощью периода и функции сглаживания. И определитель уровней поддержки и сопротивления. При нахождении цены ниже линии сопротивления - открывать сделки Sell, а при нахождении цены выше  линии поддержки - открывать сделки Buy. Стоп-лосс ставить в несколько пунктов от линий, Тейк-профит фиксировать через несколько свечей(3-10-15), исходя из тайм-фрей
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Trend Indicator - Индикатор верхнего и нижнего уровня тренда, который может определить трендовое направление и указать его усиление. Трендовое направление определяется круглыми точками, если точки выше нулевой линии - тренд бычий, если ниже - медвежий. Усиление направленного движения показывается стрелками. Имеет единственный параметр для ручной настройки - Продолжительность трендового направления.   Возможности Работает на всех тайм-фреймах Подстраивается под любой финансовый инструмент
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Power Signals - трендовый индикатор использующий стратегию поиска потенциальных волатильных сигналов для принятия торговых решений. Анализируя рынок индикатор определяет зоны повышенной и пониженной волатильности в пределах направленного трендового движения. Основные параметры генерации сигналов уже настроены, оставшиеся настройки и периоды проиндексированы в 2 параметра для ручной настройки: 1. "Candle calculation method" - 2 режима генерации сигналов, рекомендуется использовать обычны
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Indicator Waiting Volatility - индикатор для определения зон волатильности и состояния флета. На протяжении времени цена на графике находится в разных тенденциях, идет вниз, вверх или остается на месте. Индикатор помогает трейдеру определить в какой тенденции находится цена. В своей работе использует несколько инструментов для технического анализа, сначала определяется направление тренда, затем по этому направлению индикатор следит за изменением волатильности. Если цена колеблется в пределах ш
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв