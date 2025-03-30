ArcturusFX MT5
- Uzman Danışmanlar
- Fernando Jose Anton
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 30 Mart 2025
- Etkinleştirmeler: 20
ArcturusFX Kullanım Kılavuzu:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/760580
Önerilen Varlık: GBPUSD - Zaman Çerçevesi: 5M
İşlem Ayarları:
Güncel Fiyat: 30.00 USD – Satılan lisans sayısına bağlı olarak fiyat güncellenecektir – Son Fiyat: 199,99 USD.
ArcturusFX Hakkında
ArcturusFX, yüksek hassasiyetli işlemler sunmak için geliştirilmiş bir Uzman Danışman (EA)'dır. Çeşitli göstergeleri birleştiren gelişmiş bir algoritma kullanarak etkili bir işlem stratejisi uygular.
Ana Özellikler:
- Grid Tabanlı Strateji: İlk işlemde hedge seçeneği ile daha fazla koruma ve garantili kazanç sağlar.
- Esnek Lot Ayarları: Hesap bakiyesine göre orantılı lotlar veya sabit lotlar arasında seçim yapabilirsiniz.
- Programlanabilir İşlem Günleri: Robotun işlem yapacağı günleri belirleyerek daha fazla kontrol ve özelleştirme sağlayabilirsiniz.
- Konfigüre Edilebilir Spread Koruması: Piyasa koşullarına uyum sağlar, yüksek oynaklık sırasında güvenliği artırır.
Etkinliği, esnekliği ve gelişmiş özellikleri sayesinde ArcturusFX, çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olarak veya bağımsız bir otomatik işlem çözümü olarak olmazsa olmaz bir seçimdir.
Herhangi bir sorunuz için bana ulaşabilirsiniz:
👉 https://www.mql5.com/en/users/fernandoanton.90