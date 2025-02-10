ArcturusFX MT5
- Experts
- Fernando Jose Anton
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 30 marzo 2025
- Attivazioni: 20
Manuale di ArcturusFX:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/760580
Asset consigliato: GBPUSD - Time Frame: 5M
Configurazioni di trading:
Prezzo attuale: 30.00 USD – Il prezzo verrà adeguato in base al numero di licenze vendute – Prezzo finale: 199,99 USD.
Informazioni su ArcturusFX
ArcturusFX è un Expert Advisor (EA) progettato per offrire un trading ad alta precisione. Utilizza un algoritmo avanzato che combina diversi indicatori per implementare una strategia di trading efficace.
Caratteristiche principali:
- Strategia basata su griglia: Include un’opzione di hedge sul primo ordine per una maggiore protezione e un guadagno garantito.
- Configurazione flessibile dei lotti: Scegli tra lotti proporzionali al saldo del conto o lotti fissi, in base alla tua strategia.
- Giorni di trading programmabili: Imposta i giorni della settimana in cui il robot opererà, garantendo maggiore controllo e personalizzazione.
- Protezione dello spread configurabile: Si adatta alle condizioni di mercato, assicurando sicurezza durante periodi di alta volatilità.
Grazie alla sua efficienza, versatilità e funzionalità avanzate, ArcturusFX è una scelta indispensabile, sia come parte di un portafoglio diversificato, sia come soluzione autonoma per il trading automatizzato.
Sentiti libero di contattarmi per qualsiasi domanda:
