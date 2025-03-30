ArcturusFX MT5

Manuel d’ArcturusFX :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760580

Actif recommandé : GBPUSD - Time Frame : 5M

Configurations de trading :

Prix actuel : 30.00 USD – Le prix sera ajusté en fonction du nombre de licences vendues – Prix final : 199,99 USD.

À propos d’ArcturusFX

ArcturusFX est un Expert Advisor (EA) conçu pour offrir un trading de haute précision. Il utilise un algorithme avancé, combinant plusieurs indicateurs, afin de mettre en œuvre une stratégie efficace.

Caractéristiques principales :

Stratégie basée sur une grille : Inclut une option de hedge sur la première position pour une meilleure protection et un gain sécurisé .

Inclut une option de pour et . Configuration flexible des lots : Choisissez entre des lots proportionnels au solde du compte ou des lots fixes , selon votre stratégie.

Choisissez entre des ou des , selon votre stratégie. Jours de trading programmables : Configurez les jours de la semaine pendant lesquels le robot opérera , pour plus de contrôle et de personnalisation .

Configurez les , pour . Protection du spread configurable : S’adapte aux conditions du marché, garantissant une sécurité accrue en période de forte volatilité.

Grâce à son efficacité, sa polyvalence et ses fonctionnalités avancées, ArcturusFX est un choix incontournable, que ce soit dans le cadre d’un portefeuille diversifié ou comme solution autonome pour le trading automatisé.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question :

👉 https://www.mql5.com/en/users/fernandoanton.90

Ajoutez-moi en ami pour suivre les dernières actualités et mises à jour !