Alpha Risk Controller PRO

Alpha Risk Controller PRO – Profesyonel Risk Yönetim Sistemi

Alpha Risk Controller PRO, traderların disiplinli bir şekilde risk yönetimi yapmasını, hesabını korumasını ve aşırı işlemden kaçınmasını sağlamak için geliştirilmiş profesyonel bir koruma aracıdır.
Hem manuel işlemlerde hem de diğer Expert Advisor’larla birlikte sorunsuz çalışır.

Bu ürün işlem sinyali üretmez.
Amacı, sermaye koruması, otomatik lot yönetimi ve işlem kontrolü sağlamaktır.

Başlıca Özellikler

1. Otomatik Lot Hesaplama

  • Yüzdelik risk bazlı lot hesaplama

  • Sabit lot seçeneği

  • Bakiye veya özsermaye bazlı lot belirleme

  • Minimum ve maksimum lot sınırları

2. Günlük, Haftalık ve Aylık Koruma

  • Günlük zarar limiti

  • Günlük kâr hedefi

  • Haftalık güvenlik kilidi

  • Aylık risk sınırı

  • Limitlere ulaşıldığında yeni işlemleri otomatik durdurma

3. Çekilme (Drawdown) Kontrolü

  • Bakiye temelli drawdown kontrolü

  • Özsermaye temelli drawdown kontrolü

  • Soft Lock (yeni işlemleri engelleme)

  • Hard Lock (tüm işlemleri kapatma ve ticareti durdurma)

4. Kâr Koruması

  • Yüzen kârın otomatik kilitlenmesi

  • Global breakeven

  • Tüm işlemler için global TP

  • Sabit veya kademeli koruma modu

5. Güvenlik Filtreleri

  • Maksimum spread filtresi

  • Marjin seviyesi koruması

  • Maksimum işlem sayısı sınırı

  • Yüksek volatilite dönemlerinde işlem engelleme (opsiyonel)

6. Görsel Panel ve Canlı İzleme

Gerçek zamanlı gösterim:

  • Hesaplanan lot

  • Mevcut drawdown

  • Spread

  • Marjin sağlığı

  • Aktif güvenlik kilitleri

  • Risk yönetimi ayarları

Kimler İçin Uygun

  • Disiplinli risk yönetimi isteyen traderlar

  • Aynı anda birden fazla EA kullananlar

  • Prop firm sınavlarına hazırlananlar

  • Yeni başlayan ve korumaya ihtiyaç duyan traderlar

  • Yüksek volatilite piyasalarında işlem yapanlar

Teknik Özellikler

  • Forex, altın, endeks, kripto ve sentetik varlıklarda çalışır

  • Tüm zaman dilimleri ile uyumlu (M1–M5 önerilir)

  • Tüm brokerlarla uyumludur

  • Minimum depozito şartı yoktur

  • Diğer EA’larla birlikte çalışabilir

Pakette Neler Var

  • Ömür boyu güncellemeler

  • Kolay ve anlaşılır giriş ayarları

  • Basit kurulum

  • Grafiğe eklenir eklenmez otomatik çalışır

İstersen,
✔ MQL5 ürün sayfası için kısa tanıtım metni,
✔ Parametre açıklamaları,
✔ Ekran görüntüsü metinleri
de hazırlayabilirim.


Yazarın diğer ürünleri
Reversal merchant
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Göstergeler
Reversal Merchant Overview Reversal Merchant is a non-repainting MT5 indicator that identifies high-probability market turning points. It combines Average True Range (ATR) volatility analysis with a long-term 100-period EMA filter to catch exhaustion moves and potential reversals. The tool draws clear buy/sell arrows directly on the chart and can optionally alert you in real time. Core Logic Look-Back Reversal Detection: Scans the highest highs and lowest lows over a user-defined period to loc
Focused Trend Breakout Trader
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Uzman Danışmanlar
Here's a detailed description of your EA, explaining how it works and how best to use it. Overview This Expert Advisor (EA) is designed to trade multiple symbols using a trend-following and momentum-based strategy. It utilizes Williams %R (WPR), Moving Averages (MA), Relative Strength Index (RSI), DeMarker, and ATR to identify optimal trade entries and exits. The EA dynamically calculates lot size based on risk percentage and manages stop-loss (SL) and take-profit (TP) using the ATR (Average Tru
Reversal merchant pro
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Göstergeler
Reversal merchant  is a powerful, non-repainting technical indicator designed for MetaTrader 5, delivering precise buy and sell signals for traders seeking reliable entry and exit points. Built with advanced filtering mechanisms, it combines multiple technical analysis tools to identify high-probability reversal opportunities in any market, making it ideal for forex, stocks, commodities, and indices trading. Non-Repainting Signals : Generates stable buy (lime arrows) and sell (red arrows) signa
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt