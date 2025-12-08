Alpha Risk Controller PRO, traderların disiplinli bir şekilde risk yönetimi yapmasını, hesabını korumasını ve aşırı işlemden kaçınmasını sağlamak için geliştirilmiş profesyonel bir koruma aracıdır.

Hem manuel işlemlerde hem de diğer Expert Advisor’larla birlikte sorunsuz çalışır.

Bu ürün işlem sinyali üretmez.

Amacı, sermaye koruması, otomatik lot yönetimi ve işlem kontrolü sağlamaktır.

Başlıca Özellikler

1. Otomatik Lot Hesaplama

Yüzdelik risk bazlı lot hesaplama

Sabit lot seçeneği

Bakiye veya özsermaye bazlı lot belirleme

Minimum ve maksimum lot sınırları

2. Günlük, Haftalık ve Aylık Koruma

Günlük zarar limiti

Günlük kâr hedefi

Haftalık güvenlik kilidi

Aylık risk sınırı

Limitlere ulaşıldığında yeni işlemleri otomatik durdurma

3. Çekilme (Drawdown) Kontrolü

Bakiye temelli drawdown kontrolü

Özsermaye temelli drawdown kontrolü

Soft Lock (yeni işlemleri engelleme)

Hard Lock (tüm işlemleri kapatma ve ticareti durdurma)

4. Kâr Koruması

Yüzen kârın otomatik kilitlenmesi

Global breakeven

Tüm işlemler için global TP

Sabit veya kademeli koruma modu

5. Güvenlik Filtreleri

Maksimum spread filtresi

Marjin seviyesi koruması

Maksimum işlem sayısı sınırı

Yüksek volatilite dönemlerinde işlem engelleme (opsiyonel)

6. Görsel Panel ve Canlı İzleme

Gerçek zamanlı gösterim:

Hesaplanan lot

Mevcut drawdown

Spread

Marjin sağlığı

Aktif güvenlik kilitleri

Risk yönetimi ayarları

Kimler İçin Uygun

Disiplinli risk yönetimi isteyen traderlar

Aynı anda birden fazla EA kullananlar

Prop firm sınavlarına hazırlananlar

Yeni başlayan ve korumaya ihtiyaç duyan traderlar

Yüksek volatilite piyasalarında işlem yapanlar

Teknik Özellikler

Forex, altın, endeks, kripto ve sentetik varlıklarda çalışır

Tüm zaman dilimleri ile uyumlu (M1–M5 önerilir)

Tüm brokerlarla uyumludur

Minimum depozito şartı yoktur

Diğer EA’larla birlikte çalışabilir

Pakette Neler Var

Ömür boyu güncellemeler

Kolay ve anlaşılır giriş ayarları

Basit kurulum

Grafiğe eklenir eklenmez otomatik çalışır

İstersen,

✔ MQL5 ürün sayfası için kısa tanıtım metni,

✔ Parametre açıklamaları,

✔ Ekran görüntüsü metinleri

de hazırlayabilirim.