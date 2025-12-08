Alpha Risk Controller PRO
- Yardımcı programlar
- Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
Alpha Risk Controller PRO, traderların disiplinli bir şekilde risk yönetimi yapmasını, hesabını korumasını ve aşırı işlemden kaçınmasını sağlamak için geliştirilmiş profesyonel bir koruma aracıdır.
Hem manuel işlemlerde hem de diğer Expert Advisor’larla birlikte sorunsuz çalışır.
Bu ürün işlem sinyali üretmez.
Amacı, sermaye koruması, otomatik lot yönetimi ve işlem kontrolü sağlamaktır.
Başlıca Özellikler
1. Otomatik Lot Hesaplama
-
Yüzdelik risk bazlı lot hesaplama
-
Sabit lot seçeneği
-
Bakiye veya özsermaye bazlı lot belirleme
-
Minimum ve maksimum lot sınırları
2. Günlük, Haftalık ve Aylık Koruma
-
Günlük zarar limiti
-
Günlük kâr hedefi
-
Haftalık güvenlik kilidi
-
Aylık risk sınırı
-
Limitlere ulaşıldığında yeni işlemleri otomatik durdurma
3. Çekilme (Drawdown) Kontrolü
-
Bakiye temelli drawdown kontrolü
-
Özsermaye temelli drawdown kontrolü
-
Soft Lock (yeni işlemleri engelleme)
-
Hard Lock (tüm işlemleri kapatma ve ticareti durdurma)
4. Kâr Koruması
-
Yüzen kârın otomatik kilitlenmesi
-
Global breakeven
-
Tüm işlemler için global TP
-
Sabit veya kademeli koruma modu
5. Güvenlik Filtreleri
-
Maksimum spread filtresi
-
Marjin seviyesi koruması
-
Maksimum işlem sayısı sınırı
-
Yüksek volatilite dönemlerinde işlem engelleme (opsiyonel)
6. Görsel Panel ve Canlı İzleme
Gerçek zamanlı gösterim:
-
Hesaplanan lot
-
Mevcut drawdown
-
Spread
-
Marjin sağlığı
-
Aktif güvenlik kilitleri
-
Risk yönetimi ayarları
Kimler İçin Uygun
-
Disiplinli risk yönetimi isteyen traderlar
-
Aynı anda birden fazla EA kullananlar
-
Prop firm sınavlarına hazırlananlar
-
Yeni başlayan ve korumaya ihtiyaç duyan traderlar
-
Yüksek volatilite piyasalarında işlem yapanlar
Teknik Özellikler
-
Forex, altın, endeks, kripto ve sentetik varlıklarda çalışır
-
Tüm zaman dilimleri ile uyumlu (M1–M5 önerilir)
-
Tüm brokerlarla uyumludur
-
Minimum depozito şartı yoktur
-
Diğer EA’larla birlikte çalışabilir
Pakette Neler Var
-
Ömür boyu güncellemeler
-
Kolay ve anlaşılır giriş ayarları
-
Basit kurulum
-
Grafiğe eklenir eklenmez otomatik çalışır
İstersen,
✔ MQL5 ürün sayfası için kısa tanıtım metni,
✔ Parametre açıklamaları,
✔ Ekran görüntüsü metinleri
de hazırlayabilirim.