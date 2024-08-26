Prop Hunter Pro
- Experts
- Soraya Bahlekeh
- Version: 2.31
- Mise à jour: 22 février 2025
- Activations: 10
Prop Hunter Pro EA est un Expert Advisor (EA) avancé offrant 6 stratégies méticuleusement élaborées, y compris HFT et Scalping. Trois de ces stratégies sont conçues pour aider les traders à surmonter les défis posés par les sociétés de prop trading, tandis que les trois autres sont destinées à être utilisées sur des comptes de trading personnels.
Pour voir son fonctionnement en direct, vous pouvez vous connecter à MT4 en utilisant les détails de compte ci-dessous :
Numéro de compte: 12634479 | Mot de passe: PropHunterPro | Serveur: ICmarketsSC-Demo01 | Stratégie: PassProp1-HFT
Caractéristiques clés
- Trois stratégies conçues pour les défis HFT : Trois stratégies conçues pour passer efficacement les défis des sociétés de prop trading, avec un faible drawdown et un stop loss.
- Trois stratégies pour les comptes personnels et financés : Les trois autres stratégies sont conçues pour être utilisées sur des comptes personnels et financés afin d'atteindre des bénéfices réels.
- Protection du compte : Toutes les stratégies sont conçues avec un drawdown minimal et protégées par un stop loss. De plus, elles sont optimisées pour se conformer aux règles générales des sociétés de prop trading et incluent des fonctionnalités telles que Balance Target, Maximum Daily Drawdown, et Maximum Daily Trade.
- Compatibilité et utilisation : Capable de passer un nombre illimité de comptes pour plus de 16 sociétés de prop trading HFT prises en charge avec un seul paiement. Demandez-moi la liste des sociétés de prop trading prises en charge avant votre achat.
- Gestion de l'argent innovante : Dispose de la gestion de l'argent Pro Ratio Money Management (PRMM) pour l'ajustement automatique de la taille des lots. Une fois configuré, il fonctionne de manière autonome, détectant les mouvements du marché et optimisant sans nécessiter de supervision.
- Configuration conviviale : Que vous soyez un trader expérimenté ou un débutant, l'interface intuitive de Prop Hunter Pro et ses options de saisie simples rendent la configuration et l'utilisation sans effort.
- Stratégie non-Martingale : Effectue un seul trade à la fois avec un stop-loss pour chacun, garantissant sécurité et contrôle.
- Accessibilité mondiale : Optimisé pour les traders en Europe, en Asie et en Amériques, Prop Hunter Pro est un choix polyvalent peu importe où vous tradez.
- Support : Nous répondons continuellement à toutes les questions et idées de nos clients dans les plus brefs délais et interagissons avec eux. De plus, nous fournissons des fichiers de configuration exclusifs, un manuel complet et un tutoriel vidéo sur la configuration de VPS, MT4, téléchargement de l'EA, configuration et exécution du bot. Un support par Team Viewer, AnyDesk ou accès à distance est également disponible pour les débutants/nouveaux venus.
Sociétés de Prop Trading HFT
- Prop Firm Capital (Testé et approuvé)
- Quantec Trading Capital (Testé et approuvé)
- Genesis Forex Funds
- Infinity Forex Funds (Testé et approuvé)
- Next Step Funded
- Social Trading Club Funding (Testé et approuvé)
- Only Funds
- Tradicave
- Msolutions
- Fast Forex Funding (Testé et approuvé)
- Pro Trade Funded
- Sure Leverage
- Lion Heart Funding Program (Testé et approuvé)
- Nova Funding
- Befunding
- MDP
- 8FigureTrader (Clients américains acceptés - Testé et approuvé)
Backtesting : Backtest avec les paramètres par défaut sur le symbole US30, en utilisant l'intervalle de temps M1 (pour backtester d'autres stratégies, utilisez les fichiers de configuration ici). Si vous rencontrez des problèmes, notre équipe de support est prête à vous aider, assurant que vous obtenez les informations de performance les plus précises.
Avantages importants
- VPS n'est pas requis pour utiliser les stratégies HFT. Cet EA a été testé pour passer les défis avec un ping/latence de 500ms. Cependant, pour utiliser les stratégies de scalping, il est recommandé d'utiliser un VPS avec un ping approprié.
- Les stratégies PassProp sont conçues exclusivement pour passer les défis des sociétés de prop trading HFT prises en charge. Non testé et non supporté pour les comptes réels, autres types de défis ou sociétés de prop non supportées.
- Pour utiliser les stratégies de scalping sur des comptes personnels (réels/en direct) et financés, votre courtier doit avoir un glissement et un spread appropriés pour que l'EA soit efficace.
- Avec le temps, la liste des sociétés de prop trading prises en charge peut avoir changé, certaines peuvent ne plus être supportées ou de nouvelles sociétés de prop trading peuvent être ajoutées. Avant d'acheter, vérifiez la société de prop trading souhaitée.
Informations sur les stratégies :
Stratégie 1 —> Nom : PassProp1-HFT | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M1 | VPS non nécessaire | pour passer Prop
Stratégie 2 —> Nom : PassProp2-HFT | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M1 | VPS non nécessaire | pour passer Prop
Stratégie 3 —> Nom : PassProp3-Scalp | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15 | VPS nécessaire | pour passer Prop
Stratégie 4 —> Nom : Scalp 1 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15,H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés
Stratégie 5 —> Nom : Scalp 2 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15,H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés
Stratégie 6 —> Nom : Scalp 3 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés
Contact et support : Pour les fichiers de configuration, les informations sur les VPS et toute autre question ou idée, contactez-nous par message privé. Un manuel complet est fourni à l'achat pour garantir une configuration et un fonctionnement sans problème.
