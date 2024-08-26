Prop Hunter Pro

Prop Hunter Pro EA est un Expert Advisor (EA) avancé offrant 6 stratégies méticuleusement élaborées, y compris HFT et Scalping. Trois de ces stratégies sont conçues pour aider les traders à surmonter les défis posés par les sociétés de prop trading, tandis que les trois autres sont destinées à être utilisées sur des comptes de trading personnels.

Prix original 399$ —> réduction de 40% seulement $229


Pour voir son fonctionnement en direct, vous pouvez vous connecter à MT4 en utilisant les détails de compte ci-dessous :
Numéro de compte: 12634479 | Mot de passe: PropHunterPro | Serveur: ICmarketsSC-Demo01 | Stratégie: PassProp1-HFT

Caractéristiques clés

  • Trois stratégies conçues pour les défis HFT : Trois stratégies conçues pour passer efficacement les défis des sociétés de prop trading, avec un faible drawdown et un stop loss.
  • Trois stratégies pour les comptes personnels et financés : Les trois autres stratégies sont conçues pour être utilisées sur des comptes personnels et financés afin d'atteindre des bénéfices réels.
  • Protection du compte : Toutes les stratégies sont conçues avec un drawdown minimal et protégées par un stop loss. De plus, elles sont optimisées pour se conformer aux règles générales des sociétés de prop trading et incluent des fonctionnalités telles que Balance Target, Maximum Daily Drawdown, et Maximum Daily Trade.
  • Compatibilité et utilisation : Capable de passer un nombre illimité de comptes pour plus de 16 sociétés de prop trading HFT prises en charge avec un seul paiement. Demandez-moi la liste des sociétés de prop trading prises en charge avant votre achat.
  • Gestion de l'argent innovante : Dispose de la gestion de l'argent Pro Ratio Money Management (PRMM) pour l'ajustement automatique de la taille des lots. Une fois configuré, il fonctionne de manière autonome, détectant les mouvements du marché et optimisant sans nécessiter de supervision.
  • Configuration conviviale : Que vous soyez un trader expérimenté ou un débutant, l'interface intuitive de Prop Hunter Pro et ses options de saisie simples rendent la configuration et l'utilisation sans effort.
  • Stratégie non-Martingale : Effectue un seul trade à la fois avec un stop-loss pour chacun, garantissant sécurité et contrôle.
  • Accessibilité mondiale : Optimisé pour les traders en Europe, en Asie et en Amériques, Prop Hunter Pro est un choix polyvalent peu importe où vous tradez.
  • Support : Nous répondons continuellement à toutes les questions et idées de nos clients dans les plus brefs délais et interagissons avec eux. De plus, nous fournissons des fichiers de configuration exclusifs, un manuel complet et un tutoriel vidéo sur la configuration de VPS, MT4, téléchargement de l'EA, configuration et exécution du bot. Un support par Team Viewer, AnyDesk ou accès à distance est également disponible pour les débutants/nouveaux venus.


Sociétés de Prop Trading HFT

  1. Prop Firm Capital (Testé et approuvé)
  2. Quantec Trading Capital (Testé et approuvé)
  3. Genesis Forex Funds
  4. Infinity Forex Funds (Testé et approuvé)
  5. Next Step Funded
  6. Social Trading Club Funding (Testé et approuvé)
  7. Only Funds
  8. Tradicave
  9. Msolutions
  10. Fast Forex Funding (Testé et approuvé)
  11. Pro Trade Funded
  12. Sure Leverage
  13. Lion Heart Funding Program (Testé et approuvé)
  14. Nova Funding
  15. Befunding
  16. MDP
  17. 8FigureTrader (Clients américains acceptés - Testé et approuvé)


Backtesting : Backtest avec les paramètres par défaut sur le symbole US30, en utilisant l'intervalle de temps M1 (pour backtester d'autres stratégies, utilisez les fichiers de configuration ici). Si vous rencontrez des problèmes, notre équipe de support est prête à vous aider, assurant que vous obtenez les informations de performance les plus précises.


Avantages importants

  • VPS n'est pas requis pour utiliser les stratégies HFT. Cet EA a été testé pour passer les défis avec un ping/latence de 500ms. Cependant, pour utiliser les stratégies de scalping, il est recommandé d'utiliser un VPS avec un ping approprié.
  • Les stratégies PassProp sont conçues exclusivement pour passer les défis des sociétés de prop trading HFT prises en charge. Non testé et non supporté pour les comptes réels, autres types de défis ou sociétés de prop non supportées.
  • Pour utiliser les stratégies de scalping sur des comptes personnels (réels/en direct) et financés, votre courtier doit avoir un glissement et un spread appropriés pour que l'EA soit efficace.
  • Avec le temps, la liste des sociétés de prop trading prises en charge peut avoir changé, certaines peuvent ne plus être supportées ou de nouvelles sociétés de prop trading peuvent être ajoutées. Avant d'acheter, vérifiez la société de prop trading souhaitée.


Informations sur les stratégies :

Stratégie 1 —> Nom : PassProp1-HFT | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M1 | VPS non nécessaire | pour passer Prop

Stratégie 2 > Nom : PassProp2-HFT | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M1 | VPS non nécessaire | pour passer Prop

Stratégie 3 > Nom : PassProp3-Scalp | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15 | VPS nécessaire | pour passer Prop

Stratégie 4 > Nom : Scalp 1 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15,H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés

Stratégie 5 > Nom :  Scalp 2 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15,H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés

Stratégie 6 > Nom :  Scalp 3 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés


    Contact et support : Pour les fichiers de configuration, les informations sur les VPS et toute autre question ou idée, contactez-nous par message privé. Un manuel complet est fourni à l'achat pour garantir une configuration et un fonctionnement sans problème.

    Vendu uniquement sur le site MQL5.

    Avis 5
    mxmxx
    41
    mxmxx 2025.04.16 17:14 
     

    Things are going well. Support is also very helpful. I will review again!

    John Dorelus
    347
    John Dorelus 2025.01.18 00:57 
     

    Highly recommend this HFT Bot, it can pass any challenge in a day. Simply brilliant!

    Mohamad Hammoud
    582
    Mohamad Hammoud 2025.01.14 18:46 
     

    👍

    Tiger Trade Pro MT5
    Soraya Bahlekeh
    4.82 (28)
    Experts
    Prix ​​d'origine 269 $ → 40% de réduction seulement 157 $. Tiger Trade Pro - Votre clé pour un trading confiant ! Tiger Trade Pro est un EA réel et constamment rentable qui utilise le système Scalp-Trend et présente un risque très favorable par rapport à d'autres EA similaires. Cet EA propose des paramètres simples et avancés pour correspondre à votre style de trading. Paramètres personnalisés:  Que vous préfériez la simplicité ou des contrôles avancés, Tiger Trade Pro vous couvre. Les option
    BTC Scalper King
    Soraya Bahlekeh
    Experts
    BTC Scalper King – Scalping de Précision pour l’Ère du Bitcoin BTC Scalper King   est un Expert Advisor (EA) de scalping de pointe conçu exclusivement pour le marché rapide et fortement volatil du Bitcoin.  Que le marché soit haussier ou baissier, BTC Scalper King suit une stratégie éprouvée qui s’adapte aux conditions en temps réel. L’EA détecte et met à jour automatiquement les signaux d’achat/vente, identifie les configurations à haute probabilité et exécute plusieurs trades stratégiques av
    Golden Rabbit Pro
    Soraya Bahlekeh
    5 (1)
    Experts
    Golden Rabbit Pro : Votre Expert Advisor (EA) Ultime pour le Trading de l'Or Vous cherchez un Expert Advisor (EA) fiable pour le trading de l'or ? Golden Rabbit Pro est exactement ce qu'il vous faut ! Cet EA unique utilise 7 stratégies de trading réelles qui le distinguent des autres. Il ne reste que   10 copies au prix de   270$   -> Prochain prix :   499$   -> Prix final :   1299$ Résultats en Direct :   Lien dans la Bio Nos Stratégies : Golden Rabbit Pro repose sur une approche simple mai
    Golden Rabbit Pro MT5
    Soraya Bahlekeh
    5 (1)
    Experts
    Golden Rabbit Pro : Votre Expert Advisor (EA) Ultime pour le Trading de l'Or Vous cherchez un Expert Advisor (EA) fiable pour le trading de l'or ? Golden Rabbit Pro est exactement ce qu'il vous faut ! Cet EA unique utilise 7 stratégies de trading réelles qui le distinguent des autres. Il ne reste que   10 copies au prix de   270$   -> Prochain prix :   499$   -> Prix final :   1299$ Résultats en Direct :   Lien dans la Bio Nos Stratégies : Golden Rabbit Pro repose sur une approche simple mai
    Prop Hunter Pro MT5
    Soraya Bahlekeh
    Experts
    HFT for passing the prop firm challenge and Scalp for funded and real accounts! Prop Hunter Pro EA is an advanced Expert Advisor (EA) featuring 6 meticulously crafted strategies, including both HFT and Scalping . Three of these strategies are designed to help traders overcome the challenges posed by prop firms, while the other three are intended for use in personal trading accounts. Original price   549$  —> 60% discount only   $229 MT4 version To see its Live working you may check by signing
    Yosf Msbok
    24
    Yosf Msbok 2025.05.04 21:47 
     

    do not b work with demoecause passprop1 and passprop2 only work with demoaccount in rear nothing theynly makes loss do not waste money for nothing theyripped me off and they do not want to refund my money

    Soraya Bahlekeh
    3091
    Réponse du développeur Soraya Bahlekeh 2025.05.05 12:25
    HFT strategies are only used for passing prop firm challenges.
    mxmxx
    41
    mxmxx 2025.04.16 17:14 
     

    Things are going well. Support is also very helpful. I will review again!

    John Dorelus
    347
    John Dorelus 2025.01.18 00:57 
     

    Highly recommend this HFT Bot, it can pass any challenge in a day. Simply brilliant!

    Mohamad Hammoud
    582
    Mohamad Hammoud 2025.01.14 18:46 
     

    👍

    John Woodward Jr
    342
    John Woodward Jr 2024.12.24 16:22 
     

    I have been using this EA for two weeks. So far, it has performed well. Highly recommend

    Répondre à l'avis