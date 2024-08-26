Prop Hunter Pro

Backtesting : Backtest avec les paramètres par défaut sur le symbole US30, en utilisant l'intervalle de temps M1 (pour backtester d'autres stratégies, utilisez les fichiers de configuration ici). Si vous rencontrez des problèmes, notre équipe de support est prête à vous aider, assurant que vous obtenez les informations de performance les plus précises.

Informations sur les stratégies :



Stratégie 1 —> Nom : PassProp1-HFT | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M1 | VPS non nécessaire | pour passer Prop

Stratégie 2 —> Nom : PassProp2-HFT | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M1 | VPS non nécessaire | pour passer Prop

Stratégie 3 —> Nom : PassProp3-Scalp | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15 | VPS nécessaire | pour passer Prop

Stratégie 4 —> Nom : Scalp 1 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15,H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés

Stratégie 5 —> Nom : Scalp 2 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : M15,H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés

Stratégie 6 —> Nom : Scalp 3 | Symbole : US30 | Intervalle de temps : H1 | VPS nécessaire | pour comptes personnels (réels/en direct) et financés