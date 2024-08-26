Prop Hunter Pro

4.2

Prop Hunter Pro EA è un Expert Advisor (EA) avanzato con 6 strategie meticolosamente progettate, comprese HFT e Scalping. Tre di queste strategie sono progettate per aiutare i trader a superare le sfide poste dalle società di prop trading, mentre le altre tre sono destinate all'uso su conti di trading personali.

Prezzo originale 399$ —> sconto del 40% solo $229 (4 copie disponibili)


Per vedere il suo funzionamento dal vivo, puoi accedere a MT4 utilizzando i dettagli dell'account qui sotto :
Numero di conto: 12634479 | Password: PropHunterPro | Server: ICmarketsSC-Demo01 | Strategia: PassProp1-HFT

Caratteristiche principali

  • Tre strategie progettate per le sfide HFT: Tre strategie progettate per superare efficacemente le sfide delle società di prop trading, con un basso drawdown e stop loss.
  • Tre strategie per conti personali e finanziati: Le altre tre strategie sono progettate per l'uso su conti personali e finanziati per raggiungere profitti reali.
  • Protezione dell'account: Tutte le strategie sono progettate con un drawdown minimo e protette da stop loss. Inoltre, sono ottimizzate per conformarsi alle regole generali delle società di prop trading e includono funzionalità come Balance Target, Maximum Daily Drawdown e Maximum Daily Trade.
  • Compatibilità e utilizzo: In grado di superare un numero illimitato di conti per oltre 16 società di prop trading HFT supportate con un pagamento unico. Chiedimi la lista delle società di prop trading supportate prima dell'acquisto.
  • Gestione del denaro innovativa: Dispone della gestione del denaro Pro Ratio Money Management (PRMM) per l'aggiustamento automatico delle dimensioni dei lotti. Una volta configurato, funziona autonomamente, rilevando i movimenti del mercato e ottimizzando senza necessità di supervisione.
  • Configurazione user-friendly: Che tu sia un trader esperto o un principiante, l'interfaccia intuitiva di Prop Hunter Pro e le sue opzioni di inserimento semplici rendono la configurazione e l'uso senza sforzo.
  • Strategia non-Martingale: Esegue una sola posizione alla volta con uno stop-loss per ciascuna, garantendo sicurezza e controllo.
  • Accessibilità globale: Ottimizzato per trader in Europa, Asia e Americhe, Prop Hunter Pro è una scelta versatile ovunque tu faccia trading.
  • Supporto: Rispondiamo continuamente a tutte le domande e idee dei nostri clienti nel più breve tempo possibile e interagiamo con loro. Forniamo anche file di configurazione esclusivi, un manuale completo e un tutorial video su configurazione VPS, MT4, download dell'EA, configurazione e funzionamento del bot. Supporto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso remoto è disponibile anche per principianti/neofiti.


Società di Prop Trading HFT

  1. Prop Firm Capital (Testato e approvato)
  2. Quantec Trading Capital (Testato e approvato)
  3. Genesis Forex Funds
  4. Infinity Forex Funds (Testato e approvato)
  5. Next Step Funded
  6. Social Trading Club Funding (Testato e approvato)
  7. Only Funds
  8. Tradicave
  9. Msolutions
  10. Fast Forex Funding (Testato e approvato)
  11. Pro Trade Funded
  12. Sure Leverage
  13. Lion Heart Funding Program (Testato e approvato)
  14. Nova Funding
  15. Befunding
  16. MDP
  17. 8FigureTrader (Clienti statunitensi accettati - Testato e approvato)


Backtesting: Backtest con le impostazioni predefinite sul simbolo US30, utilizzando l'intervallo di tempo M1 (per backtestare altre strategie, utilizza i file di configurazione qui). Se riscontri problemi, il nostro team di supporto è pronto ad assisterti, garantendo che ottieni le informazioni sulle prestazioni più precise.


Vantaggi importanti

  • Il VPS non è richiesto per utilizzare le strategie HFT. Questo EA è stato testato per superare le sfide con un ping/latency di 500ms. Tuttavia, per utilizzare le strategie di scalping, si consiglia di utilizzare un VPS con un ping adeguato.
  • Le strategie PassProp sono progettate esclusivamente per superare le sfide delle società di prop trading HFT supportate. Non testato e non supportato per conti reali, altri tipi di sfide o altre società di prop non supportate.
  • Per utilizzare le strategie di scalping su conti personali (reali/in diretta) e finanziati, il tuo broker deve avere uno slippage e uno spread appropriati affinché l'EA sia efficiente.
  • Nel tempo, la lista delle società di prop trading supportate potrebbe cambiare, alcune potrebbero non essere più supportate o potrebbero essere aggiunte nuove e diverse società di prop trading. Prima dell'acquisto, verifica la società di prop trading desiderata.


Informazioni sulle strategie :

Strategia 1 —> Nome: PassProp1-HFT | Simbolo: US30 | Intervallo di tempo: M1 | VPS non necessario | per passare Prop

Strategia 2 > Nome: PassProp2-HFT | Simbolo: US30 | Intervallo di tempo: M1 | VPS non necessario | per passare Prop

Strategia 3 > Nome: PassProp3-Scalp | Simbolo: US30 | Intervallo di tempo: M15 | VPS necessario | per passare Prop

Strategia 4 > Nome: Scalp 1 | Simbolo: US30 | Intervallo di tempo: M15,H1 | VPS necessario | per conti personali (reali/in diretta) e finanziati

Strategia 5 > Nome: Scalp 2 | Simbolo: US30 | Intervallo di tempo: M15,H1 | VPS necessario | per conti personali (reali/in diretta) e finanziati

Strategia 6 > Nome: Scalp 3 | Simbolo: US30 | Intervallo di tempo: H1 | VPS necessario | per conti personali (reali/in diretta) e finanziati


    Contatto e supporto: Per file di configurazione, informazioni sui VPS e qualsiasi domanda o idea, contattaci tramite messaggio privato. Un manuale completo è fornito all'acquisto per garantire una configurazione e un funzionamento senza problemi.

    Venduto esclusivamente sul sito MQL5.

    Recensioni
    mxmxx
    41
    mxmxx 2025.04.16 17:14 
     

    Things are going well. Support is also very helpful. I will review again!

    John Dorelus
    347
    John Dorelus 2025.01.18 00:57 
     

    Highly recommend this HFT Bot, it can pass any challenge in a day. Simply brilliant!

    Mohamad Hammoud
    582
    Mohamad Hammoud 2025.01.14 18:46 
     

    👍

    Yosf Msbok
    24
    Yosf Msbok 2025.05.04 21:47 
     

    do not b work with demoecause passprop1 and passprop2 only work with demoaccount in rear nothing theynly makes loss do not waste money for nothing theyripped me off and they do not want to refund my money

    Soraya Bahlekeh
    3091
    Risposta dello sviluppatore Soraya Bahlekeh 2025.05.05 12:25
    HFT strategies are only used for passing prop firm challenges.
    mxmxx
    41
    mxmxx 2025.04.16 17:14 
     

    Things are going well. Support is also very helpful. I will review again!

    John Dorelus
    347
    John Dorelus 2025.01.18 00:57 
     

    Highly recommend this HFT Bot, it can pass any challenge in a day. Simply brilliant!

    Mohamad Hammoud
    582
    Mohamad Hammoud 2025.01.14 18:46 
     

    👍

    John Woodward Jr
    342
    John Woodward Jr 2024.12.24 16:22 
     

    I have been using this EA for two weeks. So far, it has performed well. Highly recommend

    Rispondi alla recensione