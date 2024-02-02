Delfino V6
- Experts
- Davide Rappa
- Versione: 6.0
- Attivazioni: 5
Nuova versione disponibile direttamente sul sito: https://delfino-7-2-4j3krvd.gamma.site/
NON COMPRATE QUESTA VERSIONE, MA SOLO QUELLA SUL SITO QUI SOPRA ↑↑↑↑
🎯 Delfino 7.2 – Il Nuovo Standard del Trading Automatico su MT4! 🔥
🚀 Dopo mesi di sviluppo, ottimizzazione e test intensivi, Delfino 7.2 è finalmente qui. Un bot di trading evoluto, studiato per garantire efficienza, stabilità e performance superiori.
Ecco perché sempre più trader lo scelgono 👇
📊 Backtest (1 anno su XBRUSD – M15):
✅ Profitto netto: +1622€ su un deposito iniziale di 1000€
✅ Profit Factor: 1.90
✅ Drawdown contenuto: 16.14% massimo, 19.5% relativo
✅ 66% di operazioni in profitto su 1180 trade
✅ Strategia: Martingala con Griglia Intelligente + gestione avanzata del rischio
✅ Nessun errore di modellazione ✔
🔧 Nuove funzionalità top:
✨ Ingresso intelligente con filtro candele precedenti
✨ Daily Loss Control + filtro notizie ottimizzato
✨ Griglia a punti con max operazioni configurabili
✨ Pulsante Reset rapido e migliorata velocità backtest
✨ Arrows colorate, spread alert, comment reset automatico
✨ Interfaccia migliorata con logo e tabella integrata
💡 Ogni aggiornamento ha reso il bot più preciso, più sicuro e adatto sia al live trading che al backtest veloce.
📍 Pensato per chi vuole il massimo dal proprio Expert Advisor.
🔥 Pronto a far salire di livello il tuo trading?
📩 Scrivici per una consulenza personalizzata.