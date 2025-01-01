DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisValuesSize 

ValuesSize (Metodo Get)

Restituisce la dimensione dei numeri dell'asse.

int  ValuesSize()

Valore di ritorno

Dimensioni dei numeri dell' asse.

ValuesSize (Metodo Set)

Imposta la dimensione del numero dell'asse.

void  ValuesSize(
   const int  size      // grandezza dei numeri dell'asse
   )

Parametri

size

[in] Dimensione dei numeri dell'asse