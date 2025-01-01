- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesSize (Metodo Get)
Restituisce la dimensione dei numeri dell'asse.
|
int ValuesSize()
Valore di ritorno
Dimensioni dei numeri dell' asse.
ValuesSize (Metodo Set)
Imposta la dimensione del numero dell'asse.
|
void ValuesSize(
Parametri
size
[in] Dimensione dei numeri dell'asse