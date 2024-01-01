문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesFunctionFormat 

ValuesFunctionFormat (Get method)

축에 값을 표시하는 형식을 정의하는 함수에 대한 포인터 가져오기.

DoubleToStringFunction  ValuesFunctionFormat()

값 반환

축에 값을 표시하는 형식을 정의하는 함수에 대한 포인터.

ValuesFunctionFormat (Set method)

축에 값을 표시하는 형식을 정의하는 함수로 포인터를 설정.

void  ValuesFunctionFormat(
   DoubleToStringFunction  func      // 숫자 값을 문자열로 변환하는 함수 
  \)

매개변수

func

[in]  숫자 값을 문자열로 변환하기 위한 사용자 지정 함수.

예시:

graphics_close

다음 코드를 사용하여 X 축 값을 표시하는 형식이 변경되었습니다:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              DateAxisGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- 저장소 값의 배열
double arrX[];
double arrY[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| X-축에 값을 만드는 사용자 지정 함수                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeFormat(double x,void *cbdata)
  {
   return(TimeToString((datetime)arrX[ArraySize(arrX)-(int)x-1]));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   CopyRates(Symbol(),Period(),0,100,rates);
   ArraySetAsSeries(rates,true);
   int size=ArraySize(rates);
   ArrayResize(arrX,size);
   ArrayResize(arrY,size);
   for(int i=0; i<size;++i)
     {
      arrX[i]=(double)rates[i].time;
      arrY[i]=rates[i].close;
     }
//--- 그래픽 생성
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"DateAxisGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"DateAxisGraphic");
     }
//--- 곡선 생성
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(arrY,CURVE_LINES);
//--- X-축 가져오기
   CAxis *xAxis=graphic.XAxis();
//--- X-축 속성 설정하기
   xAxis.AutoScale(false);
   xAxis.Type(AXIS_TYPE_CUSTOM);
   xAxis.ValuesFunctionFormat(TimeFormat);
   xAxis.DefaultStep(20.0);
//--- 플롯 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }