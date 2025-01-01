- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
NameSize (Metodo Get)
Restituisce la grandezza del carattere del nome dell'asse.
|
int NameSize()
Valore di ritorno
Dimensione del carattere del nome dell'asse.
NameSize (Metodo Set)
Imposta la dimensione del carattere del nome dell'asse.
|
void NameSize(
Parametri
size
[in] Dimensione del carattere del nome dell'asse.