DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisNameSize 

NameSize (Metodo Get)

Restituisce la grandezza del carattere del nome dell'asse.

int  NameSize()

Valore di ritorno

Dimensione del carattere del nome dell'asse.

NameSize (Metodo Set)

Imposta la dimensione del carattere del nome dell'asse.

void  NameSize(
   const int  size      // grandezza del font del nome dell'asse
   )

Parametri

size

[in] Dimensione del carattere del nome dell'asse.