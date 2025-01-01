- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- SelectAxisScale
MinGrace（获得方法）
返回应用到最低轴值的“公差”。
|
double MinGrace()
返回值
最低轴值的“公差”值。
注意
该值表示为坐标轴整体长度的一部分。例如，假设轴值处于4.0-16.0之间，那么其长度即是12.0。如果MinGrace等于0.1，那么会从最低轴值减去坐标轴长度的10%（或1.2）。 因此，坐标轴涵盖2.8 -16.0的区间。
MinGrace（设置方法）
设置应用到最低轴值的“公差”。
|
void MinGrace(
参数
值
[in] 应用到最低轴值的“公差”值。
注意
该值表示为坐标轴整体长度的一部分。例如，假设轴值处于4.0-16.0之间，那么其长度即是12.0。如果MinGrace等于0.1，那么会从最低轴值减去坐标轴长度的10%（或1.2）。 因此，坐标轴涵盖2.8 -16.0的区间。