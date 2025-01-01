MinGrace （Getメソッド）

最小軸値に適応された「許容値」を返します。

double MinGrace()

戻り値

最小軸値に適応された「許容」値。

注

この値は軸方向全長の一部として表されます。たとえば、軸の値が4.0〜16.0の範囲内にあり、長さが12.0であるとします。MinGraceが0.1に等しい場合、軸長の10％（または1.2）が最小値から減算されます。その結果、軸は2.8から16.0までの区間をカバーします。

MinGrace （Setメソッド）

最小軸値に適応された「許容値」を設定します。

void MinGrace(

const double value

)

パラメータ

value

[in] 最小軸値に適応された「許容値」。

注

この値は軸方向全長の一部として表されます。たとえば、軸の値が4.0〜16.0の範囲内にあり、長さが12.0であるとします。MinGraceが0.1に等しい場合、軸長の10％（または1.2）が最小値から減算されます。その結果、軸は2.8から16.0までの区間をカバーします。