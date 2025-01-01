MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisMinGrace
MinGrace （Getメソッド）
最小軸値に適応された「許容値」を返します。
double MinGrace()
戻り値
最小軸値に適応された「許容」値。
注
この値は軸方向全長の一部として表されます。たとえば、軸の値が4.0〜16.0の範囲内にあり、長さが12.0であるとします。MinGraceが0.1に等しい場合、軸長の10％（または1.2）が最小値から減算されます。その結果、軸は2.8から16.0までの区間をカバーします。
MinGrace （Setメソッド）
最小軸値に適応された「許容値」を設定します。
void MinGrace(
パラメータ
value
[in] 最小軸値に適応された「許容値」。
注
この値は軸方向全長の一部として表されます。たとえば、軸の値が4.0〜16.0の範囲内にあり、長さが12.0であるとします。MinGraceが0.1に等しい場合、軸長の10％（または1.2）が最小値から減算されます。その結果、軸は2.8から16.0までの区間をカバーします。