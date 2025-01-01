文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集CArrayList<T>BinarySearch 

在升序列表中搜索指定值。

这个版本使用实施IComparable<T>接口的类搜索值的指定范围进行比较元素。

int BinarySearch(
   const int      index,       // 索引起始点
   const int      count,       // 搜索范围
   T              item,        // 搜索值
   IComparer<T>*  comparer     // 比较接口
   );

这个版本使用实施IComparable<T>接口的类进行搜索来比较元素。

int BinarySearch(
   T              item,        // 搜索值
   IComparer<T>*  comparer     // 比较接口
   );

这个版本使用::Compare全局方法进行搜索来比较元素。

int BinarySearch(
    item                     // 搜索值
   );

参数

index

[in] 搜索开始的索引起始点。

count

[in]  搜索范围长度。

item

[in]  已搜索的值。

*comparer

[in]  接口用于比较元素。

返回值

返回找到元素的索引。如果搜索值未找到，它将返回最接近值的最小元素的索引。