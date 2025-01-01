MQL5参考标准程序库通用数据集CArrayList<T>BinarySearch
- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
BinarySearch
在升序列表中搜索指定值。
这个版本使用实施IComparable<T>接口的类搜索值的指定范围进行比较元素。
|
int BinarySearch(
这个版本使用实施IComparable<T>接口的类进行搜索来比较元素。
|
int BinarySearch(
这个版本使用::Compare全局方法进行搜索来比较元素。
|
int BinarySearch(
参数
index
[in] 搜索开始的索引起始点。
count
[in] 搜索范围长度。
item
[in] 已搜索的值。
*comparer
[in] 接口用于比较元素。
返回值
返回找到元素的索引。如果搜索值未找到，它将返回最接近值的最小元素的索引。