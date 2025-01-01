MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCArrayList<T>BinarySearch
- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
BinarySearch
指定された値を昇順ソートリストで検索します。
IComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して要素を比較して、指定された値の範囲で検索するバージョン：
|
int BinarySearch(
IComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して要素を比較して検索するバージョン：
|
int BinarySearch(
::Compareグローバルメソッドを使用して要素を比較するバージョン：
|
int BinarySearch(
パラメータ
index
[in] 検索開始インデックス
count
[in] 検索範囲の長さ
item
[in] 検索値
*comparer
[in] 要素比較インターフェイス
戻り値
見つかった要素のインデックスを返します。検索値が見つからない場合は、値が最も小さい最小の要素のインデックスを返します。