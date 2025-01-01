ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCArrayList<T>BinarySearch 

BinarySearch

指定された値を昇順ソートリストで検索します。

IComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して要素を比較して、指定された値の範囲で検索するバージョン：

int BinarySearch(
  const int     index,      // 開始インデックス
  const int     count,       // 検索範囲
  T             item,        // 検索値
  IComparer<T>* comparer     // 比較インターフェイス
  );

IComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して要素を比較して検索するバージョン：

int BinarySearch(
  T              item,        // 検索値
  IComparer<T>* comparer    // 比較インターフェイス
  );

::Compareグローバルメソッドを使用して要素を比較するバージョン：

int BinarySearch(
  T  item                    // 検索値
  );

パラメータ

index

[in] 検索開始インデックス

count

[in]  検索範囲の長さ

item

[in]  検索値

*comparer

[in] 要素比較インターフェイス

戻り値

見つかった要素のインデックスを返します。検索値が見つからない場合は、値が最も小さい最小の要素のインデックスを返します。