BinarySearch

Ищет указанное значение в отсортированном по возрастанию списке.

Версия для поиска по заданному диапазону значений и с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.

int BinarySearch(

const int index,

const int count,

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Версия для поиска с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.

int BinarySearch(

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Версия для поиска с использованием глобального метода ::Compare для сравнения элементов.

int BinarySearch(

T item

);

Параметры

index

[in] Начальный индекс, с которого начинается поиск.

count

[in] Длина диапазона поиска.

item

[in] Искомое значение.

*comparer

[in] Интерфейс для сравнения элементов.

Возвращаемое значение

Возвращает индекс найденного элемента. Если искомое значение не найдено, то возвращает индекс меньшего элемента, которое ближе всех по значению.