BinarySearch
Ищет указанное значение в отсортированном по возрастанию списке.
Версия для поиска по заданному диапазону значений и с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.
|
int BinarySearch(
Версия для поиска с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.
|
int BinarySearch(
Версия для поиска с использованием глобального метода ::Compare для сравнения элементов.
|
int BinarySearch(
Параметры
index
[in] Начальный индекс, с которого начинается поиск.
count
[in] Длина диапазона поиска.
item
[in] Искомое значение.
*comparer
[in] Интерфейс для сравнения элементов.
Возвращаемое значение
Возвращает индекс найденного элемента. Если искомое значение не найдено, то возвращает индекс меньшего элемента, которое ближе всех по значению.