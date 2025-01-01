DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>BinarySearch 

BinarySearch

Cerca il valore specificato in un elenco ordinato in ordine crescente.

La versione che esegue ricerche nell'intervallo di valori specificato utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.

int BinarySearch(
   const int      index,       // l'indice iniziale
   const int      count,       // il raggio di ricerca
   T              item,        // il valore di ricerca
   IComparer<T>*  comparer     // interfaccia da confrontare
   );

La versione che esegue ricerche utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.

int BinarySearch(
   T              item,        // il valore ricercato
   IComparer<T>*  comparer     // interfaccia da confrontare
   );

La versione che esegue ricerche utilizzando il metodo globale ::Compare per confrontare gli elementi.

int BinarySearch(
    item                     // il valore di ricerca
   );

Parametri

index

[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.

count

[in]  La lunghezza del range di ricerca.

item

[in]  Il valore cercato.

*comparer

[in]  Un interfaccia per confrontare elementi.

Valore di ritorno

Restituisce l'indice dell'elemento trovato. Se il valore di ricerca non viene trovato, restituisce l'indice dell'elemento più piccolo, che è il valore più vicino.