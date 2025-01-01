- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
BinarySearch
Cerca il valore specificato in un elenco ordinato in ordine crescente.
La versione che esegue ricerche nell'intervallo di valori specificato utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.
|
int BinarySearch(
La versione che esegue ricerche utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.
|
int BinarySearch(
La versione che esegue ricerche utilizzando il metodo globale ::Compare per confrontare gli elementi.
|
int BinarySearch(
Parametri
index
[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.
count
[in] La lunghezza del range di ricerca.
item
[in] Il valore cercato.
*comparer
[in] Un interfaccia per confrontare elementi.
Valore di ritorno
Restituisce l'indice dell'elemento trovato. Se il valore di ricerca non viene trovato, restituisce l'indice dell'elemento più piccolo, che è il valore più vicino.