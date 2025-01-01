문서화섹션
오름차순 정렬 목록에서 지정된 값을 검색하기.

요소를 비교하기 위해 IComparable<T> 인터페이스를 구현하는 클래스를 사용하여 지정된 범위�� 값을 검색하는 버전.

int BinarySearch(
   const int      index,       // 시작 인덱스
   const int      count,       // 검색 범위
   T              item,        // 검색 값
   IComparer<T>*  comparer     // 비교할 인터페이스
   );

요소를 비교하기 위해 IComparable<T> 인터페이스를 구현하는 클래스르 사용하여 검색하는 버전.

int BinarySearch(
   T              item,        // 검색 값
   IComparer<T>*  comparer     // 비교할 인터페이스
   );

요소를 비교하기 위해 ::Compare 글로벌 메서드를 사용하여 검색하는 버전.

int BinarySearch(
    item                     // 검색 값
   );

매개변수

인덱스

[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.

카운트

[in]  검색 범위의 길이.

항목

[in]  검색된 값.

*comparer

[in] 요소 비교를 위한 인터페이스.

값 반환

찾은 요소의 인덱스를 반환. 검색 값을 찾을 수 없으면 가장 가까운 가장 작은 요소의 인덱스를 반환합니다.