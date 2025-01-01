MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCArrayList<T>BinarySearch
- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
BinarySearch
오름차순 정렬 목록에서 지정된 값을 검색하기.
요소를 비교하기 위해 IComparable<T> 인터페이스를 구현하는 클래스를 사용하여 지정된 범위�� 값을 검색하는 버전.
|
int BinarySearch(
요소를 비교하기 위해 IComparable<T> 인터페이스를 구현하는 클래스르 사용하여 검색하는 버전.
|
int BinarySearch(
요소를 비교하기 위해 ::Compare 글로벌 메서드를 사용하여 검색하는 버전.
|
int BinarySearch(
매개변수
인덱스
[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.
카운트
[in] 검색 범위의 길이.
항목
[in] 검색된 값.
*comparer
[in] 요소 비교를 위한 인터페이스.
값 반환
찾은 요소의 인덱스를 반환. 검색 값을 찾을 수 없으면 가장 가까운 가장 작은 요소의 인덱스를 반환합니다.