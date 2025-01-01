BinarySearch

Recherche la valeur spécifiée dans une liste triée en ordre ascendant.

Version cherchant dans l'intervalle spécifié de valeurs en utilisant la classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

int BinarySearch(

const int index,

const int count,

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Version utilisant la classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

int BinarySearch(

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Version utilisant la méthode globale ::Compare pour comparer les éléments.

int BinarySearch(

T item

);

Paramètres

index

[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.

count

[in] La longueur de l'intervalle de recherche.

item

[in] La valeur à chercher.

*comparer

[in] Une interface pour comparer les éléments.

Valeur de Retour

Retourne l'indice de l'élément trouvé. Si la valeur recherchée n'est pas trouvée, retourne l'indice de l'élément le plus petit qui est le plus proche de la valeur.