DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLGetKernelName 

GetKernelName

Retourne le nom de l'objet noyau à l'indice spécifié.

string  GetKernelName(
   const int  kernel_index      // indice du noyau
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

Valeur de Retour

Nome de l'objet noyau.