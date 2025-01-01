DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLBufferFree 

BufferFree

Elimina il in corrispondenza dell'indice specificato.

bool  BufferFree(
   const int  buffer_index      // indice buffer
   );

Parametri

buffer_index

[in]  Indice buffer.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.