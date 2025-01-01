MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarAlım-Satım Sabitleri
- Tarihsel Veritabanı Özellikleri
- Emir Özellikleri
- Pozisyon Özellikleri
- Sözleşme Özellikleri
- Alım-Satım İşlem Tipleri
- Alım-Satım Faaliyet Tipleri
- Piyasa Derinliğinde Alım-Satım Emirleri
- Sinyal Özellikleri
Alım-Satım Sabitleri
Alım-satım stratejilerinin programlanması için kullanılan sabitler şu gruplara bölünmüştür:
- Tarihsel veritabanı özellikleri – bir sembole dair genel bilginin alınması;
- Emir özellikleri – alım-satım işlemlerine dair bilgilerin edinilmesi;
- Pozisyon özellikleri – mevcut pozisyonlarla ilgili bilginin edinilmesi;
- İşlem özellikleri – işlemlerle ilgili bilgilerin edinilmesi;
- Alım-satım işlem tipleri – mevcut alım-satım işlemlerinin açıklaması;
- Alım-satım faaliyet tipleri - muhtemel alım-satım faaliyeti tiplerinin açıklaması;
- Piyasa Derinliğinde alım-satım emirleri – istenen işlemin yönüne bağlı olarak, emirlerin ayrılması.