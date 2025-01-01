- Tarihsel Veritabanı Özellikleri
Piyasa Derinliği penceresi, hisse senetleri için mevcuttur. Burada mevcut alım-satım emirlerini görebilirsiniz. Bir alım-satım işleminde arzu edilen yön, istenen miktar ve fiyat, her emir için belirtilir.
MQL5 araçları ile Piyasa Derinliğinin (PD) durumu hakkında bilgi almak amacıyla, MarketBookGet() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, PD "ekran görüntüsünü" MqlBookInfo yapı dizisinin içine yerleştirir. Dizinin her elemanı type alanında emir yönü ile ilgili bilgi içerir - ENUM_BOOK_TYPE sayımının değeri.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Satış Emri
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Alış Emri
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Piyasa fiyatından satış emri
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Piyasa fiyatından alış emri
