İsimlendirilmiş Sabitler
MQL5 dilinde kullanılan tüm sabitler, şu gruplar bölünebilir:
- Ön tanımlı makro ikameleri – derleme sırasında ikame edilen değerler;
- Matematiksel sabitler – bazı matematiksel ifadelerin değerleri;
- Nümerik tip sabitleri – basit tip kısıtlamalarının bazıları;
- Sonlandırma sebebi kodu – Sonlandırma sebeplerinin açıklaması;
- Nesne İşaretçisinin Kontrolü – CheckPointer() fonksiyonu ile dönüş yapılan işaretçi tipleri sayımı;
- Diğer sabitler – tüm diğer sabitler.