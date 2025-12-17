Gerçek Yazar:

Zhaslan ve Ivan

Hesaplamalarında hacim değerlerini kullanan ve renkli bir bulut şeklinde yapılan bir trend göstergesi. Bulutun rengi piyasadaki mevcut eğilime karşılık gelir. Kırmızı renk düşen bir piyasayı, yeşil ise yükselen bir piyasayı tanımlar. Buradaki fikir, piyasanın ilk dürtüsünü ve bunun ne ölçüde devam edeceğini anlamaktır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 21.05.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 BullsBears göstergesi