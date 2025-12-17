Kod TabanıBölümler
BullsBears - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
bullsbears.mq5 (6.39 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
Gerçek Yazar:

Zhaslan ve Ivan

Hesaplamalarında hacim değerlerini kullanan ve renkli bir bulut şeklinde yapılan bir trend göstergesi. Bulutun rengi piyasadaki mevcut eğilime karşılık gelir. Kırmızı renk düşen bir piyasayı, yeşil ise yükselen bir piyasayı tanımlar. Buradaki fikir, piyasanın ilk dürtüsünü ve bunun ne ölçüde devam edeceğini anlamaktır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 21.05.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 BullsBears göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/969

