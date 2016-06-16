実際の著者：

Zhaslan and Ivan

計算に取引高を使用して着色された雲の形をとるトレンド指標。現在のトレンドの方向に対応する雲の色。

緑は強気、赤は弱気市場を示します。アイデアは、最初に市場インパルスを明らかにし、その期間を推定することです。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年5月21日に（ロシア語で）公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

BullsBears