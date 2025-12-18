Fan sayfamıza katılın
ATRNorm - MetaTrader 5 için gösterge
Gerçek yazar:
Ivan Kornilov
ATRNorm, Ortalama Gerçek Aralık teknik göstergesinin normalleştirilmiş bir versiyonudur.
Ayrıca, ATR yerine, tik hacmi, standart sapma ve diğer göstergeler ValueType giriş parametresi kullanılarak göstergede normalleştirilebilir. ATRNorm düz alanları belirlemek için oluşturulmuştur.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 10.05.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // Gösterge dönemi input uint ma=12; // Düzeltme süresi input IndType ValueType=ATR; // Normalleştirilmiş gösterge türü input uint normLimit=24; // Karne dönemi input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Hacim input int Shift=0; // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
Şekil 1 ATRNorm göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/971
