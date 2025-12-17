Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MACD Elder Impulse Max - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 10
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
MaxAgeNT.
Elder'ın dürtü sistemine göre çubuk renklendirmeli MACD histogramı.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 16.05.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Şekil 1 MACD Elder Impulse Max göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/970
Hesaplamalarında hacim değerlerini kullanan ve renkli bir bulut şeklinde tasarlanmış bir trend göstergesi. Boğa ve ayı göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Buradaki fikir, piyasanın ilk dürtüsünü ve bunun ne kadar devam edeceğini anlamaktır.ResultRetcodeDescription
OrderSend() ve OrderCheck() fonksiyonları için işlem sonucunun kodunu çözme fonksiyonu.
Adil Değer boşlukları, yükselişte 1. mumun en yüksek ve 3. mumun en düşük ve düşüşte 1. mumun en düşük ve 3. mumun en yüksek seviyeleri arasında 1 puan veya daha fazla dengesizliğin olduğu ICT'nin akıllı para konseptinde kullanılır.Açık Ticaret
Bu fonksiyon, bir işlem açmanın ana mantığını gerçekleştirir. Kullanıcı tarafından sağlanan sembol bilgilerine ve parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar. Sembol, hacim, emir türü, kayma, yorum, sihirli numara vb. gibi gerekli bilgileri içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlayın. İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırın. SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu: Sembolün gerçekleştirme politikasına göre emir gerçekleştirme türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya İade Et) belirler. GetMinTradeLevel fonksiyonu: sembolün dondurma seviyesine ve durdurma seviyesine göre minimum işlem seviyesini hesaplar. Minimum seviyeyi belirli sınırlar içinde olmasını sağlamak için ayarlar ve sonucu döndürür.