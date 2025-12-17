Hesaplamalarında hacim değerlerini kullanan ve renkli bir bulut şeklinde tasarlanmış bir trend göstergesi. Boğa ve ayı göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Buradaki fikir, piyasanın ilk dürtüsünü ve bunun ne kadar devam edeceğini anlamaktır.

Adil Değer boşlukları, yükselişte 1. mumun en yüksek ve 3. mumun en düşük ve düşüşte 1. mumun en düşük ve 3. mumun en yüksek seviyeleri arasında 1 puan veya daha fazla dengesizliğin olduğu ICT'nin akıllı para konseptinde kullanılır.

Bu fonksiyon, bir işlem açmanın ana mantığını gerçekleştirir. Kullanıcı tarafından sağlanan sembol bilgilerine ve parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar. Sembol, hacim, emir türü, kayma, yorum, sihirli numara vb. gibi gerekli bilgileri içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlayın. İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırın. SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu: Sembolün gerçekleştirme politikasına göre emir gerçekleştirme türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya İade Et) belirler. GetMinTradeLevel fonksiyonu: sembolün dondurma seviyesine ve durdurma seviyesine göre minimum işlem seviyesini hesaplar. Minimum seviyeyi belirli sınırlar içinde olmasını sağlamak için ayarlar ve sonucu döndürür.