BullsBears

Zhaslan and Ivan

Indicador de tendência na forma de uma nuvem colorida utilizando o volume em seus cálculos. A nuvem colorida corresponde a tendência do mercado atual. A cor vermelha permanece para o mercado de baixa, enquanto que a cor verde permanece para o mercado de alta. A ideia é revelar o primeiro impulso do mercado e estimar sua duração.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 21.05.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

