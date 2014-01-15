CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BullsBears - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2530
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Zhaslan and Ivan

Indicador de tendência na forma de uma nuvem colorida utilizando o volume em seus cálculos. A nuvem colorida corresponde a tendência do mercado atual. A cor vermelha permanece para o mercado de baixa, enquanto que a cor verde permanece para o mercado de alta. A ideia é revelar o primeiro impulso do mercado e estimar sua duração.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 21.05.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

BullsBears

BullsBears

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/969

Ponto e Figura Ponto e Figura

O indicador Ponto e Figura mostra barras em janela separada.

Inter Inter

Indicador multitimeframe de multi-moedas.

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Histograma MACD com as barras coloridas de acordo com Sistema de Impulso de Elder.

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm é a versão normalizada de ATR. O volume Tick, divergência padrão e outro parâmetros também podem ser utilizados em vez do ATR. O indicador representa o desenvolvimento lógico do script. ATRNorm foi criado para detectar áreas lateralizadas.