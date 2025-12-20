Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Inter - MetaTrader 5 için gösterge

Serj
Görüntülemeler:
4
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Başlangıçta, senkronize normalleştirilmiş verilerin elde edilmesini ve sinir ağı girdilerine beslenmesini basitleştirmek için geliştirilmiştir.

Veriler, göstergenin ayarlandığı enstrüman (sembol) ile senkronize edilir.

Belki birileri bunun için başka kullanımlar bulacaktır.

Farklı enstrümanlardan, zaman dilimlerinden, sinyallerden aynı anda 10 satıra (tampon) kadar çıktı alabilirsiniz.

Girdi parametreleri:

  • Enstrüman - listeden seçilen enstrüman adı,
  • Varyant - listeden seçilen gösterge hesaplama varyantı,
  • Zaman Çerçevesi - göstergenin hesaplanacağı zaman çerçevesi,
  • Parametr - gösterge hesaplamasının parametresi (periyodu).
Variant parametresi aşağıdaki değerleri alabilir:

  • YOK - hesaplanmamıştır,
  • HLP - önceki "Parametr" çubukları için maksimum ve minimumların oranı olarak hesaplanır,
  • Op0_OpN - Açık[0]-Açık[Parametr],
  • RSI - "Parametr" periyodu ile olağan RSI.
  • Stok - "Parametr,3,3" parametreleri ile olağan stokastik,
  • Op0_Ma - "Parametr" ortalama periyodu ile Open[0]-iMa[0]
  • Ma0_Ma1 - "Parametr" ortalama periyodu ile Ma[0]-Ma[1].
  • Zaman - günün saati Parametr 0 veya >=1 olabilir.
Benzer şekilde on tampon için de.

Op0_OpN, Op0_Ma ve Ma0_Ma1 hesaplama varyantı durumunda, yeni veriler geldikçe -1; +1; aralığına normalleştirme yapıldığını unutmayın.

Bu durumda, Maksimum Çubuk Hesaplama parametresinin gerekli veriden 2 kat daha fazla ayarlanması arzu edilir.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/966

