Tek bir işlemin stop-loss'unu açık fiyatına uyacak şekilde manuel olarak ayarlamak nispeten basit bir görev olsa da, çok sayıda pozisyonu ayrı ayrı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olabilir. MT4/MT5 için Titik Impas Breakeven komut dosyası, bu süreci kolaylaştırarak birden fazla pozisyonla uğraşan tüccarlar için verimlilik ve kolaylık sağlar.

.tcs MQ dosyalarından 3,5 kata kadar daha kompakt bir biçimde depolamak için tik verilerinin sıkıştırılması. Ve onlarla hızlı çalışmak için, çünkü 3 bayt okumak 60 baytlık MqlTick yapısını okumaktan daha az zaman alır.