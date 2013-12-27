实际作者:

Zhaslan 和 Ivan

趋势指标，计算交易量并形成云状图。云的颜色对应当前的市场趋势。红色代表着看空市场，而绿色表示看多。这样做是为了揭示市场的首次脉动并评估它的持续时间。

牛熊

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 21.05.2012 (俄语版)。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。