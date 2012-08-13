Ставь лайки и следи за новостями
BullsBears - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Жаслан и Иван
Трендовый индикатор, использующий в своих расчётах значения объёмов и выполненный в виде цветного облака. Цвет облака соответствует действующему на рынке тренду. Красный цвет определяет падающий рынок, зелёный - растущий. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и насколько он продолжится.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.05.2012.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор BullsBears
