Индикаторы

BullsBears - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3551
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Жаслан и Иван

Трендовый индикатор, использующий в своих расчётах значения объёмов и выполненный в виде цветного облака. Цвет облака соответствует действующему на рынке тренду. Красный цвет определяет падающий рынок, зелёный - растущий. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и насколько он продолжится.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.05.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор BullsBears

