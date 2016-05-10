und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BullsBears - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1019
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Zhaslan and Ivan
Der Trendindikator in Form von farbigen Wolken, der auch das Volumen berücksichtigt. Die Farbe der Wolken entspricht dem aktuellen Markttrend.
Rot steht für einen fallender Markt, grün für einen steigenden. Die Idee ist, den ersten Impuls des Marktes zu finden und seine Dauer zu schätzen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 21.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
BullsBears
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/969
Ein Trendindikator basierend auf zwei RSI-Oszillatoren.MA_NRTR
Einfacher Trendindikator in NRTR-Form
MACD-Histogramm mit farbigen Bars nach dem Elder Impuls System.ATRNorm
ATRNorm ist die normalisierte Version des АTR. Es können auch Tick-Volumen, Standardabweichung und andere Parameter anstelle des АТR verwendet werden. Der Indikator stellt die logische Weiterentwicklung des Skripts dar. ATRNorm wurde geschaffen, um Seitwärtsmärkte zu erkennen.