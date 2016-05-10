CodeBaseKategorien
Indikatoren

BullsBears - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1019
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bullsbears.mq5 (6.59 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Zhaslan and Ivan

Der Trendindikator in Form von farbigen Wolken, der auch das Volumen berücksichtigt. Die Farbe der Wolken entspricht dem aktuellen Markttrend.

Rot steht für einen fallender Markt, grün für einen steigenden. Die Idee ist, den ersten Impuls des Marktes zu finden und seine Dauer zu schätzen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 21.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

BullsBears

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/969

Ein Trendindikator basierend auf zwei RSI-Oszillatoren.

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form

MACD-Histogramm mit farbigen Bars nach dem Elder Impuls System.

ATRNorm ist die normalisierte Version des АTR. Es können auch Tick-Volumen, Standardabweichung und andere Parameter anstelle des АТR verwendet werden. Der Indikator stellt die logische Weiterentwicklung des Skripts dar. ATRNorm wurde geschaffen, um Seitwärtsmärkte zu erkennen.