Wirklicher Autor:

Zhaslan and Ivan

Der Trendindikator in Form von farbigen Wolken, der auch das Volumen berücksichtigt. Die Farbe der Wolken entspricht dem aktuellen Markttrend.

Rot steht für einen fallender Markt, grün für einen steigenden. Die Idee ist, den ersten Impuls des Marktes zu finden und seine Dauer zu schätzen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 21.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

BullsBears