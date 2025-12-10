Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

EMA_STD_VA - MetaTrader 5 için gösterge

Dmitry Fedoseev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(29)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Standart sapmanın değerine bağlı olarak uyarlanabilir üstel ortalama.

EMA_ATR_VA göstergesinin bir benzeri, ancak ATR yerine standart sapma(StdDev) üzerinde.

EMA_STD_VA göstergesi

Parametreler:
  • STDPeriod - STD dönemi;
  • EMAPeriods - EMA dönemi;
  • Duyarlılık--100 ile %100 arasında duyarlılık;
  • Fiyat- Fiyat.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/908

sSortTest sSortTest

Farklı dizi sıralama yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması.

Professional Close All Positions Panel Professional Close All Positions Panel

Professional panel for closing positions with 6 smart filters. Close all, by type, by symbol, or by profit/loss. Real-time P&L display. Perfect for emergency exits and risk management. Includes safety confirmations.

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Uyarlanabilir Üstel Hareketli Ortalama - ATR Volatilitesi Jose Silva tarafından ATR göstergesine göre ayarlanmıştır.

MathTicker - matematiksel modda tik oluşturucu MathTicker - matematiksel modda tik oluşturucu

Gerçek tik modunda tikleri kaydeder ve her tikte stratejinizi çağırarak matematik modunda okur.