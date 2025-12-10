Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
EMA_STD_VA - MetaTrader 5 için gösterge
Yayınlandı:
Standart sapmanın değerine bağlı olarak uyarlanabilir üstel ortalama.
EMA_ATR_VA göstergesinin bir benzeri, ancak ATR yerine standart sapma(StdDev) üzerinde.
Parametreler:
- STDPeriod - STD dönemi;
- EMAPeriods - EMA dönemi;
- Duyarlılık--100 ile %100 arasında duyarlılık;
- Fiyat- Fiyat.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/908
