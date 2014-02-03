代码库部分
EMA_STD_VA - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
自适应指数平滑移动平均, 基于StdDev指标.

本指标与EMA_ATR_VA类似, 但是它基于StdDev, 而不是ATR指标.

EMA_STD_VA

输入参数:
  • STDPeriod - StdDev 指标周期数;
  • EMAPeriods - EMA 指标周期数;
  • Sensitivity - 敏感性 (从 -100 到 100);
  • Price - 应用价格类型.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/908

