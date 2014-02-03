EMA_STD_VA

请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
自适应指数平滑移动平均, 基于StdDev指标.
本指标与EMA_ATR_VA类似, 但是它基于StdDev, 而不是ATR指标.
输入参数:
- STDPeriod - StdDev 指标周期数;
- EMAPeriods - EMA 指标周期数;
- Sensitivity - 敏感性 (从 -100 到 100);
- Price - 应用价格类型.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/908
EMA_RSI_VA
自适应指数均线 - RSI 波动通过 Jose Silva 调整。EMA_BB_VA
指数均线 - 布林带 ® 波动通过 Jose Silva 调整。
三角对冲
在 MetaTrader 5 中建立虚拟对冲仓位.Chart_Period_Changer
一个用于切换基本时间段的简单脚本. 它允许使用热键改变图表的周期.