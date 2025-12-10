Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

sSortTest - MetaTrader 5 için komut dosyası

Dmitry Fedoseev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(45)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Kod, double türündeki bir diziyi farklı yöntemler kullanarak sıralama işlevi görür:

Her yöntem için, artan (Up) ve azalan (Dn) sıralama için iki fonksiyon vardır:

  • SortBubbleUp(double & aAr[]);
  • SortBubbleDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUp(double & aAr[]);
  • SortSelectDn(double & aAr[]);
  • SortInsertUp(double & aAr[]);
  • SortInsertDn(double & aAr[]);
  • SortShellUp(double & aAr[]);
  • SortShellDn(double & aAr[]);
  • SortHoareUp(double & aAr[]);
  • SortHoareDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUpFst(double & aAr[]);
  • SortSelectDnFst(double & aAr[]).

Kodda ayrıca birkaç yardımcı fonksiyon da vardır:

  • Check(double & aAr[]) - dizinin artan sırada sıralanıp sıralanmadığını kontrol eder. Dizi sıralanmamışsa, uyarı penceresinde "Hata" mesajı görüntülenir.
  • ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - diziyi bir dize ile uyarıya çıktılar. Parametreler: double & aAr[] - dizi, int aDigits - dizi değerlerinin çıktısı alınırken ondalık basamak sayısı, string aHeader - dizenin başındaki ek mesaj. Fonksiyon, farklı sıralama yöntemlerini daha ayrıntılı olarak anlamak isteyenler için, her sıralama adımında dizideki değişikliklerin görsel olarak gözlemlenmesi için yararlı olabilir.
  • ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - diziyi bir uyarı sütununa çıktılar. Parametreler: double & aAr[] - dizi, int aDigits - dizi değerlerinin çıktısı alınırken ondalık basamak sayısı, string aHeader - kolaylık sağlamak için dizi çıktısının başladığı mesaj.

Performans ölçüm sonuçlarına göre (Şekil 1), fonksiyonlar aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiştir:

  • Hoare - 15 ms;
  • Shell - 318 ms;
  • SelectFst - 451 ms;
  • Seç - 1318;
  • Insert - 1751;
  • Kabarcık - 4513;

Şekil 1. Sıralama algoritmaları performansı

Şekil 1. Farklı dizi sıralama fonksiyonlarının performans ölçüm sonuçları

Bariz lider Hoare yöntemidir, ancak bu yöntem özyinelemelidir, kullanırken dikkatli olunmalıdır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/904

Professional Close All Positions Panel Professional Close All Positions Panel

Professional panel for closing positions with 6 smart filters. Close all, by type, by symbol, or by profit/loss. Real-time P&L display. Perfect for emergency exits and risk management. Includes safety confirmations.

Depozito başına riskten lot büyüklüğünü hesaplama fonksiyonu Depozito başına riskten lot büyüklüğünü hesaplama fonksiyonu

Fonksiyon, açık bir pozisyonun lot büyüklüğünü hesaplar. Bir anlaşmanın açılış fiyatı, zararı durdurma seviyesinin fiyatı ve depozitonun yüzdesi cinsinden anlaşma başına risk parametre olarak aktarılır

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

Standart sapmanın değerine bağlı olarak uyarlanabilir üstel ortalama.

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Uyarlanabilir Üstel Hareketli Ortalama - ATR Volatilitesi Jose Silva tarafından ATR göstergesine göre ayarlanmıştır.