Kod, double türündeki bir diziyi farklı yöntemler kullanarak sıralama işlevi görür:

Her yöntem için, artan (Up) ve azalan (Dn) sıralama için iki fonksiyon vardır:

SortBubbleUp(double & aAr[]);

SortBubbleDn(double & aAr[]);

SortSelectUp(double & aAr[]);

SortSelectDn(double & aAr[]);

SortInsertUp(double & aAr[]);

SortInsertDn(double & aAr[]);

SortShellUp(double & aAr[]);

SortShellDn(double & aAr[]);

SortHoareUp(double & aAr[]);

SortHoareDn(double & aAr[]);

SortSelectUpFst(double & aAr[]);

SortSelectDnFst(double & aAr[]).

Kodda ayrıca birkaç yardımcı fonksiyon da vardır:

Check(double & aAr[]) - dizinin artan sırada sıralanıp sıralanmadığını kontrol eder. Dizi sıralanmamışsa, uyarı penceresinde "Hata" mesajı görüntülenir.

ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - diziyi bir dize ile uyarıya çıktılar. Parametreler: double & aAr[] - dizi, int aDigits - dizi değerlerinin çıktısı alınırken ondalık basamak sayısı, string aHeader - dizenin başındaki ek mesaj. Fonksiyon, farklı sıralama yöntemlerini daha ayrıntılı olarak anlamak isteyenler için, her sıralama adımında dizideki değişikliklerin görsel olarak gözlemlenmesi için yararlı olabilir.

ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - diziyi bir uyarı sütununa çıktılar. Parametreler: double & aAr[] - dizi, int aDigits - dizi değerlerinin çıktısı alınırken ondalık basamak sayısı, string aHeader - kolaylık sağlamak için dizi çıktısının başladığı mesaj.

Performans ölçüm sonuçlarına göre (Şekil 1), fonksiyonlar aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiştir:

Hoare - 15 ms;

Shell - 318 ms;

SelectFst - 451 ms;

Seç - 1318;

Insert - 1751;

Kabarcık - 4513;





Şekil 1. Farklı dizi sıralama fonksiyonlarının performans ölçüm sonuçları

Bariz lider Hoare yöntemidir, ancak bu yöntem özyinelemelidir, kullanırken dikkatli olunmalıdır.