sSortTest - MetaTrader 5 için komut dosyası
- 6
-
Kod, double türündeki bir diziyi farklı yöntemler kullanarak sıralama işlevi görür:
- Kabarcık sıralama;
- Seçim sıralaması;
- Ekleme sıralaması;
- Kabuk sıralama;
- Hoar sort/Quick sort yöntemi;
- ArrayMinimum() ve ArrayMaximum() fonksiyonlarını kullanan seçim yöntemi.
Her yöntem için, artan (Up) ve azalan (Dn) sıralama için iki fonksiyon vardır:
- SortBubbleUp(double & aAr[]);
- SortBubbleDn(double & aAr[]);
- SortSelectUp(double & aAr[]);
- SortSelectDn(double & aAr[]);
- SortInsertUp(double & aAr[]);
- SortInsertDn(double & aAr[]);
- SortShellUp(double & aAr[]);
- SortShellDn(double & aAr[]);
- SortHoareUp(double & aAr[]);
- SortHoareDn(double & aAr[]);
- SortSelectUpFst(double & aAr[]);
- SortSelectDnFst(double & aAr[]).
Kodda ayrıca birkaç yardımcı fonksiyon da vardır:
- Check(double & aAr[]) - dizinin artan sırada sıralanıp sıralanmadığını kontrol eder. Dizi sıralanmamışsa, uyarı penceresinde "Hata" mesajı görüntülenir.
- ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - diziyi bir dize ile uyarıya çıktılar. Parametreler: double & aAr[] - dizi, int aDigits - dizi değerlerinin çıktısı alınırken ondalık basamak sayısı, string aHeader - dizenin başındaki ek mesaj. Fonksiyon, farklı sıralama yöntemlerini daha ayrıntılı olarak anlamak isteyenler için, her sıralama adımında dizideki değişikliklerin görsel olarak gözlemlenmesi için yararlı olabilir.
- ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - diziyi bir uyarı sütununa çıktılar. Parametreler: double & aAr[] - dizi, int aDigits - dizi değerlerinin çıktısı alınırken ondalık basamak sayısı, string aHeader - kolaylık sağlamak için dizi çıktısının başladığı mesaj.
Performans ölçüm sonuçlarına göre (Şekil 1), fonksiyonlar aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiştir:
- Hoare - 15 ms;
- Shell - 318 ms;
- SelectFst - 451 ms;
- Seç - 1318;
- Insert - 1751;
- Kabarcık - 4513;
Şekil 1. Farklı dizi sıralama fonksiyonlarının performans ölçüm sonuçları
Bariz lider Hoare yöntemidir, ancak bu yöntem özyinelemelidir, kullanırken dikkatli olunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/904
