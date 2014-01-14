Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMA_STD_VA - indicador para MetaTrader 5
Média Móvel Exponencial Adaptativa, baseada no indicador StdDev.
Este indicador é similar ao EMA_ATR_VA, mas baseado no StdDev como alternativa do indicador ATR.
Parâmetro de Entrada:
- STDPeriod - Período do indicador StdDev;
- EMAPeriods - Período do indicador EMA;
- Sensitivity - Sensibilidade (de -100 para 100);
- Price - Preço aplicado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/908
