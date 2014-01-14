CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EMA_STD_VA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1777
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Média Móvel Exponencial Adaptativa, baseada no indicador StdDev.

Este indicador é similar ao EMA_ATR_VA, mas baseado no StdDev como alternativa do indicador ATR.

EMA_STD_VA

Parâmetro de Entrada:
  • STDPeriod - Período do indicador StdDev;
  • EMAPeriods - Período do indicador EMA;
  • Sensitivity - Sensibilidade (de -100 para 100);
  • Price - Preço aplicado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/908

JFATL_3HTF JFATL_3HTF

Três filtros digitais rápidos suaves JFATL com três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Média Móvel Exponencial Adaptativa - Volatilidade ATR Ajustada por José Silva.

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Um indicador que utiliza volume de tick para os cálculos.

BB_3HTF BB_3HTF

Três bandas de Bollinger com períodos de tempo diferentes e com os mesmos parâmetros em um gráfico.