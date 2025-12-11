Kod TabanıBölümler
Göstergeler

EMA_BB_VA - MetaTrader 5 için gösterge

Bollinger Bantları göstergesinin değerine bağlı olarak yumuşatma periyoduna sahip üstel ortalama. Formüllerin yazarı Jose Silva'dır.

Üstel Hareketli Ortalama - Jose Silva tarafından ayarlanan BB Volatilitesi

Parametreler:
  • STDPeriod - STD dönemi;
  • EMAPeriods - EMA dönemi;
  • Duyarlılık - -100 ila %100 arasında duyarlılık;
  • Fiyat - Fiyat.

