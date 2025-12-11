Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
EMA_BB_VA - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 8
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bollinger Bantları göstergesinin değerine bağlı olarak yumuşatma periyoduna sahip üstel ortalama. Formüllerin yazarı Jose Silva'dır.
Parametreler:
- STDPeriod - STD dönemi;
- EMAPeriods - EMA dönemi;
- Duyarlılık - -100 ila %100 arasında duyarlılık;
- Fiyat - Fiyat.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/906
Mobil bildirimli SAR ADX Sinyali, MT4 sürümünden yeniden yazılmıştır (kaynak artık bulunamadı). Bu yeniden boyanabilir bir göstergedir, lütfen kullanırken dikkatli olun.MathTicker - matematiksel modda tik oluşturucu
Gerçek tik modunda tikleri kaydeder ve her tikte stratejinizi çağırarak matematik modunda okur.
RSI göstergesinin değerlerine bağlı olarak bir yumuşatma periyoduna sahip Üstel Hareketli Ortalama (Üstel Hareketli Ortalama - RSI Volatilite-Ayarlı, Jose Silva).EA_MARSI
EMA_RSI_VA göstergesine dayalı Uzman Danışman. EMA_RSI_VA hızlı çizgisi aşağıdan yukarıya doğru geçildiğinde, bir satın alma yapılır ve bunun tersi de geçerlidir.