Индикаторы

EMA_STD_VA - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3450
(29)
Адаптивная экспоненциальная средняя, зависящая от значения стандартного отклонения.

Аналог индикатора EMA_ATR_VA, но на стандартном отклонении (StdDev), а не на ATR.

Индикатор EMA_STD_VA

Параметры:
  • STDPeriod - Период STD;
  • EMAPeriods - Период EMA;
  • Sensitivity- Чувствительность от -100 до 100%;
  • Price- Цена.

Сравнение быстродействия различных методов сортировки массива.

Индикатор i_Sampler рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.

Адаптивная экспоненциальная средняя Джоза Сильвы на базе индикатора ATR (Exponential Moving Average - ATR Volatility Adjusted by Jose Silva).

Адаптивная (зависящая от полос Боллинджера) экспоненциальная средняя Джоза Сильвы (Exponential Moving Average - BB Volatility Adjusted by Jose Silva).