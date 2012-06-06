Смотри, как бесплатно скачать роботов
EMA_STD_VA - индикатор для MetaTrader 5
Адаптивная экспоненциальная средняя, зависящая от значения стандартного отклонения.
Аналог индикатора EMA_ATR_VA, но на стандартном отклонении (StdDev), а не на ATR.
Параметры:
- STDPeriod - Период STD;
- EMAPeriods - Период EMA;
- Sensitivity- Чувствительность от -100 до 100%;
- Price- Цена.
sSortTest
Сравнение быстродействия различных методов сортировки массива.Sampler
Индикатор i_Sampler рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.
EMA_ATR_VA
Адаптивная экспоненциальная средняя Джоза Сильвы на базе индикатора ATR (Exponential Moving Average - ATR Volatility Adjusted by Jose Silva).EMA_BB_VA
Адаптивная (зависящая от полос Боллинджера) экспоненциальная средняя Джоза Сильвы (Exponential Moving Average - BB Volatility Adjusted by Jose Silva).